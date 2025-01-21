Türkiye’de haftada 4 günlük mesai düzenlemesinin detayları ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Türkiye’de haftada 4 günlük mesai modelinin hayata geçirilmesi için yasal düzenleme hazırlanıyor. Yapılacak düzenleme ile esnek çalışma modelinin yanı sıra uzaktan, kısmi ve vardiyalı çalışma gibi yeni nesil çalışma biçimleri yasal çerçeveye kavuşturulacak.

Hayata geçirilecek yeni çalışma modelleri özel sektörün yanı sıra kamuda da devreye alınacak. Yapılacak düzenleme ile daha fazla kişiye istihdam sağlanması ve çalışanların dilediği çalışma modelini tercih edebilmesi sağlanacak.

Hayata geçirilecek çalışma modellerinden öne çıkanlar neler?

Dönüşümlü iş paylaşımı: İş saatlerinin paylaştırılarak daha fazla çalışana istihdam sağlanması,

Dağıtılmış iş gücü modeli: Çalışanların farklı mekânlarda işlerini yürütebilmesi,

Ödünç iş ilişkisi: Bir çalışanın, rızası alınarak, geçici bir süreyle başka bir işverene devredilmesi,

Yıllık iş süreleri modeli: Esnek çalışma saatleriyle yıllık çalışma süresinin tamamlanması.

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Çalışanlara 4 günlük çalışma tercihi sunulacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınan karar ile çalışanların iş-yaşam dengesi göz önünde bulundurularak, aile yaşamlarına, eğitim programlarına ve sosyal faaliyetlere daha fazla zaman ayırabilmeleri sağlanacak. Bu kapsamda çalışanlara 4 günlük çalışma seçeneği sunulacak.

Çalışanlar bir günü boş bırakmak için haftanın diğer günlerinde 10’ar saatlik mesai yapabilecek. 40 saatlik haftalık çalışma süresi, günlere farklı şekilde dağıtılabilecek.

Yasal düzenleme ile esnek çalışanların prim gün sayısı, analık yardımı ve diğer sosyal haklara erişiminde hakları korunacak. Esnek çalışanlar tam zamanlı çalışanlardan farklı bir işleme tabi tutulamayacak. Ayrıca, “emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz” hükmüne aykırı uygulamalara karşı denetimler artırılacak.

Yeni çalışma modellerinin dijital, yazılım, imalat ve tekstil sektöründe yaygınlaşması planlanıyor. Çalışanların hem sosyal yaşamlarını hem de işverenlerin verimliliğini artırması bekleniyor.

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Türkiye’de 4 günlük mesai düzenlemesinin detayları ortaya çıktı