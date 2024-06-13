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    KoçSistem, yapay zeka insan kaynakları uygulaması KAI'yi tanıttı

    KoçSistem’in “yapay zeka ekip arkadaşı” olarak tanımladığı insan kaynakları uygulaması KAI, iş gücünde ve operasyonel süreçlerde verimlilik artışı sağlamayı hedefliyor.
    KoçSistem, yapay zeka insan kaynakları uygulaması KAI'yi tanıttı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin önemli bilgi teknolojilerinden birisi olan KoçSistem, insan kaynakları yapay zeka uygulaması KoçSistem Artificial Intelligence (KAI)’yi tanıttı. KoçSistem’in “yapay zeka ekip arkadaşı” olarak tanımladığı KAI, kişiselleştirilmiş çalışan deneyimi ile iş gücünde ve operasyonel süreçlerde verimlilik artışı sağlamayı hedefliyor. KoçSistem tarafından tasarlanan ve ilk aşamada şirket içi aktif edilen KAI, yakında tüm kurumların hizmetine sunulacak.

    KoçSistem’den yapay zeka uygulaması: KAI

    Yapılan açıklamaya göre KoçSistem’in yapay zekası KAI, insan kaynakları uygulamalarının yanı sıra tüm şirket içi süreçlerde aktif görev alacak. Kişiselleştirilmiş çalışan deneyimi sunmayı ve çalışanların doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşmalarını amaçlayan KAI, şimdilik şirket içinde kullanılacak. Ancak ilerleyen süreçte bir ürün olarak müşterilerin hizmetine de açılacak.

    KoçSistem, yapay zeka insan kaynakları uygulaması KAI'yi tanıttı Tam Boyutta Gör
    7/24 erişilebilir şekilde tasarlanan KAI, son derece net ve doğal bir iletişim dili kullanıyor. İş süreçlerinde proaktif ve yaratıcı olacak şekilde kodlanan KAI, çalışma arkadaşlarının kendisiyle iletişim kurmasını beklemeden, hedeflenen iş ve süreçlerde doğrudan diyalog başlatarak iletişimi yaygınlaştırabiliyor.

    KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, günümüzde işletmelerin yapay zeka algoritmalarının gücünden faydalanarak iş akışlarını kolaylaştırdıklarını, hedef kitlelerine ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için adeta birbirleriyle yarıştıklarını ifade etti. Bu bağlamda KAI’nin önce kendi iş süreçleri için KAI’yi tasarladıklarını söyleyen Akarca, “KAI, çalışma arkadaşlarımızın her soru ve sorununa çözüm bulmaya çalışıyor, doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlıyor. Önümüzdeki dönemde iş gücünde ve operasyonel süreçlerde de KAI aracılığıyla verimlilik artışı sağlamayı hedefliyoruz. Yapay zeka insan kaynakları uygulamamız KAI’yi çok yakında tüm müşterilerimizin hizmetine sunmak için çalışmalarımızı aralıksız yürütüyoruz” dedi.

    KoçSistem İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Asena Akbalcılar Aşkın, kullanım oranı artıkça öğrenmeye ve gelişmeye devam eden KAI ile çalışan deneyimini iyileştirmeyi ve verimliliği artırmayı hedeflediklerini belirtiyor. Aşkın’a göre KAI, jenerik cevaplar vermeyen; sürekli öğrenen ve kişisel deneyim sunan bir yapay zeka uygulaması. Ek olarak KAI, tek bir uygulama üzerinde tüm modülleriyle aynı platformda yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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