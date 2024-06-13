KoçSistem, yapay zeka insan kaynakları uygulaması KAI'yi tanıttı

KoçSistem’den yapay zeka uygulaması: KAI
Yapılan açıklamaya göre KoçSistem’in yapay zekası KAI, insan kaynakları uygulamalarının yanı sıra tüm şirket içi süreçlerde aktif görev alacak. Kişiselleştirilmiş çalışan deneyimi sunmayı ve çalışanların doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşmalarını amaçlayan KAI, şimdilik şirket içinde kullanılacak. Ancak ilerleyen süreçte bir ürün olarak müşterilerin hizmetine de açılacak.
KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, günümüzde işletmelerin yapay zeka algoritmalarının gücünden faydalanarak iş akışlarını kolaylaştırdıklarını, hedef kitlelerine ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için adeta birbirleriyle yarıştıklarını ifade etti. Bu bağlamda KAI’nin önce kendi iş süreçleri için KAI’yi tasarladıklarını söyleyen Akarca, “KAI, çalışma arkadaşlarımızın her soru ve sorununa çözüm bulmaya çalışıyor, doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlıyor. Önümüzdeki dönemde iş gücünde ve operasyonel süreçlerde de KAI aracılığıyla verimlilik artışı sağlamayı hedefliyoruz. Yapay zeka insan kaynakları uygulamamız KAI’yi çok yakında tüm müşterilerimizin hizmetine sunmak için çalışmalarımızı aralıksız yürütüyoruz” dedi.
KoçSistem İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Asena Akbalcılar Aşkın, kullanım oranı artıkça öğrenmeye ve gelişmeye devam eden KAI ile çalışan deneyimini iyileştirmeyi ve verimliliği artırmayı hedeflediklerini belirtiyor. Aşkın’a göre KAI, jenerik cevaplar vermeyen; sürekli öğrenen ve kişisel deneyim sunan bir yapay zeka uygulaması. Ek olarak KAI, tek bir uygulama üzerinde tüm modülleriyle aynı platformda yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.