KoçSistem, yapay zeka insan kaynakları uygulaması KAI'yi tanıttı

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin önemli bilgi teknolojilerinden birisi olan KoçSistem, insan kaynakları yapay zeka uygulaması KoçSistem Artificial Intelligence (KAI)’yi tanıttı. KoçSistem’in “yapay zeka ekip arkadaşı” olarak tanımladığı KAI, kişiselleştirilmiş çalışan deneyimi ile iş gücünde ve operasyonel süreçlerde verimlilik artışı sağlamayı hedefliyor. KoçSistem tarafından tasarlanan ve ilk aşamada şirket içi aktif edilen KAI, yakında tüm kurumların hizmetine sunulacak.

KoçSistem’den yapay zeka uygulaması: KAI

Yapılan açıklamaya göre KoçSistem’in yapay zekası KAI, insan kaynakları uygulamalarının yanı sıra tüm şirket içi süreçlerde aktif görev alacak. Kişiselleştirilmiş çalışan deneyimi sunmayı ve çalışanların doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşmalarını amaçlayan KAI, şimdilik şirket içinde kullanılacak. Ancak ilerleyen süreçte bir ürün olarak müşterilerin hizmetine de açılacak.

Tam Boyutta Gör 7/24 erişilebilir şekilde tasarlanan KAI, son derece net ve doğal bir iletişim dili kullanıyor. İş süreçlerinde proaktif ve yaratıcı olacak şekilde kodlanan KAI, çalışma arkadaşlarının kendisiyle iletişim kurmasını beklemeden, hedeflenen iş ve süreçlerde doğrudan diyalog başlatarak iletişimi yaygınlaştırabiliyor.

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KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, günümüzde işletmelerin yapay zeka algoritmalarının gücünden faydalanarak iş akışlarını kolaylaştırdıklarını, hedef kitlelerine ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için adeta birbirleriyle yarıştıklarını ifade etti. Bu bağlamda KAI’nin önce kendi iş süreçleri için KAI’yi tasarladıklarını söyleyen Akarca, “KAI, çalışma arkadaşlarımızın her soru ve sorununa çözüm bulmaya çalışıyor, doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlıyor. Önümüzdeki dönemde iş gücünde ve operasyonel süreçlerde de KAI aracılığıyla verimlilik artışı sağlamayı hedefliyoruz. Yapay zeka insan kaynakları uygulamamız KAI’yi çok yakında tüm müşterilerimizin hizmetine sunmak için çalışmalarımızı aralıksız yürütüyoruz” dedi.

KoçSistem İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Asena Akbalcılar Aşkın, kullanım oranı artıkça öğrenmeye ve gelişmeye devam eden KAI ile çalışan deneyimini iyileştirmeyi ve verimliliği artırmayı hedeflediklerini belirtiyor. Aşkın’a göre KAI, jenerik cevaplar vermeyen; sürekli öğrenen ve kişisel deneyim sunan bir yapay zeka uygulaması. Ek olarak KAI, tek bir uygulama üzerinde tüm modülleriyle aynı platformda yer alıyor.

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KoçSistem, yapay zeka insan kaynakları uygulaması KAI'yi tanıttı