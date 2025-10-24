Giriş
    ChatGPT ve Gemini'dan sonra Claude'a da hafıza özelliği eklendi

    Piyasadaki en dikkat çekici sohbet botlarından biri olan Claude, artık geçmiş konuşmaları da hatırlayacak. ChatGPT ve Gemini'dan sonra Claude'a da hafıza özelliği eklendi.

    ChatGPT, Gemini, Grok gibi sohbet botları arasındaki rekabet son dönemde çok daha çekişmeli hâle gelmiş durumda. Bu yarışta öne çıkmak için kullanıcılara mümkün olduğunca iyi bir deneyim sunmaya çalışan yapay zeka şirketleri, bunun için sohbet botlarını geliştirmeye devam ediyor. Bu noktada öne çıkan özelliklerden biri de kullanıcılara daha kisileştirilmiş cevaplar sunulmasını sağlayan hafıza özelliği oluyor. Nitekim son aylarda ChatGPT ve Gemini gibi sohbet botlarına hafıza özelliğinin eklendiğine şahit olduk. Hafızaya sahip bu yapay zekalara artık Anthropic'in Claude'unu da katabiliriz.

    Claude modelleriyle yapay zeka dünyasında varlık gösteren Anthropic, Claude AI'ın paralı abonelerinin (Pro veya Max paketini kulananlar) bundan sonra hafıza özelliğine de sahip olacağını açıkladı. Bu özellik sayesinde Claude, kullanıcılarla yaptığı eski konuşmaları hatırlayacak ve yeni cevaplar üretirken buradaki bilgileri de göz önüne alacak.

    Claude'un Hangi Bilgileri Depoladığı Kullanıcılara Gösterilecek

    Anthropic, hafızanın özellikle uzun soluklu projelerde, araştırmalarda veya kişisel asistan kullanımında önemli bir fark yaratacağını belirtiyor. Claude, kullanıcı tercihlerini, üzerinde çalışılan belgeleri veya önceki talimatları tekrar tekrar hatırlatma gereği olmadan dikkate alacak. Üstelik Anthropic, depolanan bilgilerin tamamen kullanıcı kontrolünde olacağını; istenen detayların düzenlenebileceğini, silinebileceğini, hatta bu özelliğin tamamen devre dışı bırakabileceğini vurguluyor. Gizlilik konusunda “şeffaf hafıza” yaklaşımını benimseyen şirket, Claude’un hangi bilgileri sakladığını kullanıcıya açıkça gösteren bir arayüz de sunacak.

    Anthropic, hafızayı güvenlik testlerinden geçirerek kullanıma sunduklarının altını çizerken, bu özelliğin sohbet deneyimini sadece kişiselleştirmekle kalmayıp ileride “sürekli öğrenen AI çalışma arkadaşı” vizyonunun temelini oluşturacağını ifade ediyor. Hatırlama yeteneği; web arama, dosya oluşturma ve sesli kullanım gibi yakın dönemde eklenen diğer araçlarla birleştiğinde, Claude’u çok daha iddialı hâle getirebilir.

