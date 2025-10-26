Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI, müzik üreten yapay zeka geliştiriyor

    OpenAI yapay zeka tabanlı müzik üretim modeli üzerinde çalışıyor. Juilliard Müzik Okulu'yla iş birliği yapan şirket, ChatGPT veya Sora'ya entegre edilebilecek yeni bir müzik üretim aracı geliştiriyor.

    OpenAI, müzik üreten yapay zeka geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI, müzik üreten bir yapay zeka modeli geliştirmek için çalışmalara başladı. Gelen bilgilere göre şirket, ABD'nin önde gelen Juilliard Müzik Okulu'yla ortak bir proje yürütüyor. Bu iş birliği kapsamında okul, müzik notalarının etiketlenmesinde OpenAI'a destek verecek. Yeni modelin, hem metin hem de ses tabanlı komutlardan müzik oluşturabileceği belirtiliyor. Şirket, bu alanda halihazırda faaliyet gösteren Google, Suno ve Udio gibi güçlü rakiplerle rekabet edecek.

    Yeni gelir kapısı ve rekabetin kızışması

    OpenAI'ın bu hamlesi, halihazırda 800 milyon kullanıcıya ulaşan platformlarının etkileşimini artırma ve gelir kaynaklarını çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Google, geçtiğimiz mayıs ayında müzik üretim modeli Lyria'nın ikinci neslini tanıtmış ve bu modeli Google Cloud üzerinden kurumsal müşterilere sunmuştu. Öte yandan, hızla büyüyen Suno ve Udio gibi girişimler de sektörün standartlarını belirlemeye başladı.

    OpenAI'ın müzik üretim aracı, özellikle reklam ve video prodüksiyonu alanlarında ticari potansiyele sahip. Şirket, örneğin bir vokal parçası üzerine otomatik gitar akorları veya video içeriklerine uygun arka plan müzikleri oluşturabilen bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu tür çözümler, reklam ajanslarına da büyük kolaylık sağlayabilir.

    OpenAI, müzik üreten yapay zeka geliştiriyor Tam Boyutta Gör

    Telif hakları yeni zorluklar yaratıyor

    Ancak yapay zekayla üretilen müzik alanında hukuki sorunlar da gündemde. Suno ve Udio, şu anda ABD Kayıt Endüstrisi Birliği'nin (RIAA) açtığı davalarla karşı karşıya. RIAA, Universal Music Group, Sony ve Warner Music gibi dev plak şirketlerini temsil ediyor ve her bir telif hakkı ihlali için 150 bin dolara kadar tazminat talep ediyor.

    Bu durum, OpenAI'ın da olası yasal riskleri en baştan dikkate almasını gerektiriyor. Şirket, daha önce Sora video üretim aracında olduğu gibi, müzik alanında da hak sahiplerine içerik üzerindeki kontrolü artırma ve gelir paylaşımı yapma sözü verebilir.

    OpenAI'ın yeni müzik üretim modelinin ne zaman tanıtılacağı veya hangi platforma entegre edileceği henüz bilinmiyor. Ancak teknoloji devinin bu hamlesi, yapay zekanın müzik dünyasında köklü bir dönüşüm başlatabileceğinin güçlü bir işareti olarak değerlendiriliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    K
    koçari 16 saat önce

    ...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    avşarlar neden sevilmez en güçlü 125 cc motor kapının önüne kedi işemesi ne anlama gelir dikiş varken duş alınır mı gay hikayeleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max L
    Reeder P13 Blue Max L
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum