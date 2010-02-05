Kod adı Scorpius: AMD masaüstünde en hızlı platforma sahip olmayı hedefliyor

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AMD masaüstü sistemler için hazırladığı 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcilerini 8 serisi yeni yonga seti ailesiyle birlikte ikinci çeyrekte, muhtemelen Nisan veya Mayıs aylarında pazara sunmuş olacak. Leo platformunun temellerini oluşturan yeni işlemci ve çipset çözümleriyle performans çıtasını yukarı taşıması ve fiyat anlamında Intel'in benzer çözümlerine karşı agrsif bir strateji takip etmesi beklenen AMD'de endüstrinin merakla beklediği asıl platform güncellemesi ise Scorpius ile gerçekleşecek. İşlemcisinden ekran kartına kadar pek çok yapının değişeceği yeni platform ile AMD, uzun bir aradan sonra ilk defa performans liderliğini ele almayı planlıyor. Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilerin kullanılacağı Scorpius platformu, işlemci, anakart ve ekran kartı tarafındaki radikal güncellemelerle birlikte 2011 yılında kullanıcıların beğenisine sunulacak.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 4 ve 8 çekirdekli Bulldozer işlemcilerinin (kod adı Zambezi) güç vereceği Scorpius platformuna, AMD'nin detaylarını henüz açıklamadığı yeni yonga setlerinin yataklık etmesi bekleniyor. USB 3.0 ve SATA 6Gbps için doğal destek sunacağı belirtilen yeni yonga setlerinin, Soket AM3 formundaki Bulldozer işlemcilerine destek sunması ve 1866MHz ve üzeri hızlardaki DDR3 bellekler için standart olarak destek sunmaları bekleniyor. Scorpius platformu ekran kartı tarafında da önemli güncellemeler içerecek zira AMD'nin resmi dökümanlarına göre platformda, yeni nesil ATi ekran kartları kullanılacak. Bilindiği üzere AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer, ATi Radeon HD 5000 serisinin ikinci yarıda güncelleneceğini açıklamıştı. Bu güncelleme belirtildiği gibi yeni nesil ATi Radeon HD 6000 serisi ile gerçekleşirse, Scorpius platformunda "yenilenmiş" ATi Radeon HD 6000 serisinin yer alabileceği, "yenilenmiş" ATi Radeon HD 5000 serisi şeklinde olur ise, yeni nesil ATi Radeon HD 6000 serisinin ilk defa Scorpius platformuyla lanse edilebileceği konuşuluyor.

Leo platformunun yerini alacak Scorpius platformunun 2011'de lanse edilmesi beklenirken, Intel'in cevabı ise yeni nesil Sandy Bridge mimarisi olacak.