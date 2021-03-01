Kontrollü Normalleşme başlıyor! Hangi şehirde hangi yasaklar kalkacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarından itibaren Kontrollü Normalleşme döneminin başlayacağını duyurdu.
Kontrollü Normalleşme kapsamında şehirlerdeki vaka oranına göre 4 farklı risk sınıflandırması yapıldı. Bu sınıflandırmalar şöyle:
- Düşük riskli – Mavi
- Orta riskli – Sarı
- Yüksek riskli – Turuncu
- Çok yüksek riskli – Kırmızı
Şehirlerin renkleri her pazartesi güncellenecek. Güncel harita, haberimizin en üstünde yer alıyor. Gelecek haftalarda https://covid19.saglik.gov.tr/ adresinden güncel haritayı görebilirsiniz.
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Kalkan yasaklar hangileri?
- Mavi ve sarı renkli şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kalktı. Turuncu ve kırmızı renkli şehirlerde Cumartesi günü serbest, Pazar günü yasak olacak.
- Tüm şehirlerde hafta sonu da dahil olmak üzere tüm günler Akşam 21’den sabah 5’e kadar sokağa çıkma sınırlaması devam edecek.
- Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, kırmızı iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürülebilecektir.
- 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma sınırlaması mavi ve sarı şehirlerde kaldırıldı. Turuncu ve kırmızı şehirlerde ise yasak devam edecek ancak sokağa çıkma süresi uzatılacak.
- Okullar ülke genelinde ilkokul sınıflarında, 8. ve 12. sınıflarda açılıyor. Okul öncesi eğitim kurumları da ülke genelinde açılacak. Mavi ve sarı şehirlerde ortaokul ve lisedeki tüm sınıflar da açılıyor. Turuncu ve kırmızı şehirlerde sadece liselerdeki sınavlar yüz yüze yapılacak.
- Mavi ve sarı şehirlerde halısaha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyet gösterebilecek.
- Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları vb. kuruluşların genel kurulları mavi, sarı ve turuncu şehirler 300 kişi geçmeyecek şekilde yüz yüze yapılabilecek.
- Kamunun çalışma saatleri tüm şehirlerde normale döndürülecek.
- Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler mavi ve sarı şehirlerde 100 kişiyi, turuncu ve kırmızı şehirlerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.
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Aşılamaya asılmak lazımdı. Bugün yapılan aşı sayısı 33.000 bu sayılarla zaten piyasadaki en zayıf aşı ile çook çok zor.
Neyse battı balık yan gidiyor.