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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kontrollü Normalleşme başlıyor! Hangi şehirde hangi yasaklar kalkacak?

    Kontorllü Normalleşme kapsamında yasakların gevşetileceği açıklandı. Yasaklar, şehirdeki koronavirüs yoğunluğuna göre esnetilecek. Hangi şehirde hangi yasağın kalkacağı bilgisi haberimizde.
    01 Mart 2021, 21:15 (Güncellendi, 6 gün)
    4,9b
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    29

    Kontrollü Normalleşme başlıyor! Hangi şehirde hangi yasaklar kalkacak?
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarından itibaren Kontrollü Normalleşme döneminin başlayacağını duyurdu.

    Kontrollü Normalleşme kapsamında şehirlerdeki vaka oranına göre 4 farklı risk sınıflandırması yapıldı. Bu sınıflandırmalar şöyle:

    • Düşük riskli – Mavi
    • Orta riskli – Sarı
    • Yüksek riskli – Turuncu
    • Çok yüksek riskli – Kırmızı

    Şehirlerin renkleri her pazartesi güncellenecek. Güncel harita, haberimizin en üstünde yer alıyor. Gelecek haftalarda https://covid19.saglik.gov.tr/ adresinden güncel haritayı görebilirsiniz.

    Ayrıca Bkz. "Avrupa'da Yılın Otomobili 2021 Ödülü'nün kazananı belli oldu"

    Kalkan yasaklar hangileri?

    • Mavi ve sarı renkli şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kalktı. Turuncu ve kırmızı renkli şehirlerde Cumartesi günü serbest, Pazar günü yasak olacak.
    • Tüm şehirlerde hafta sonu da dahil olmak üzere tüm günler Akşam 21’den sabah 5’e kadar sokağa çıkma sınırlaması devam edecek.
    • Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, kırmızı iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürülebilecektir.
    • 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma sınırlaması mavi ve sarı şehirlerde kaldırıldı. Turuncu ve kırmızı şehirlerde ise yasak devam edecek ancak sokağa çıkma süresi uzatılacak.
    • Okullar ülke genelinde ilkokul sınıflarında, 8. ve 12. sınıflarda açılıyor. Okul öncesi eğitim kurumları da ülke genelinde açılacak. Mavi ve sarı şehirlerde ortaokul ve lisedeki tüm sınıflar da açılıyor. Turuncu ve kırmızı şehirlerde sadece liselerdeki sınavlar yüz yüze yapılacak.
    • Mavi ve sarı şehirlerde halısaha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyet gösterebilecek.
    • Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları vb. kuruluşların genel kurulları mavi, sarı ve turuncu şehirler 300 kişi geçmeyecek şekilde yüz yüze yapılabilecek.
    • Kamunun çalışma saatleri tüm şehirlerde normale döndürülecek.
    • Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler mavi ve sarı şehirlerde 100 kişiyi, turuncu ve kırmızı şehirlerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.


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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    asdf_13 (Oğuz ÖZTÜRK) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu olayı en düzgün DH özetlemiş.
    1 Yanıt Yanıtla +48
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    A amadeus99 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Çok kısa zamanda tüm şehirler tekrar kırmızıya döner doğu hariç.



    Aşılamaya asılmak lazımdı. Bugün yapılan aşı sayısı 33.000 bu sayılarla zaten piyasadaki en zayıf aşı ile çook çok zor.
    Çok kısa zamanda tüm şehirler tekrar kırmızıya döner doğu hariç. Aşılamaya asılmak lazımdı. Bugün yapılan aşı sayısı 33.000 bu sayılarla zaten pi...
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    1 Yanıt Yanıtla +40
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    I ImPerspektif (hakan yılmaz) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Dibi gören esnafın affederseniz sesini kesmek amacı ile yapılan saçma sapan kararlar. Ne açık olsunlar ne kapalı diye. Zaten çoğunluk paket servis, al götür ve ayakta olacak şekilde hizmet veriyordu. %50 %100 %5 farketmez insanları tekrar bir araya toplamak vaka sayısını arttıracağı gibi, 7.00 - 19.00 arası olması ayrı bir saçmalık. Corona mesaisi 19.00'dan sonra başlamıyor neticede.

    Neyse battı balık yan gidiyor.
    Dibi gören esnafın affederseniz sesini kesmek amacı ile yapılan saçma sapan kararlar. Ne açık olsunlar ne kapalı diye. Zaten çoğunluk paket servis, al götür ve ...
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    Yorumlar (45) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    M MiLLETiNVEKiLi 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    son hafta ne olmuş bakayım dedim ama burda yazılmamış neyse internetten buldum . Sarı için maximum kaç gerekiyordu bazı yerler turuncuya girecek gibi gözüküyor



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1368196881495506946/photo/1
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    kmlkszhacker 2 gün ( Mesaj Silindi )
    20 yaş altı ile 65 üstü ne oldu şimdi
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    Müştemilat Bey 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kontrollü 3. dalga
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    Lexco (E. Y.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Normalleşme sonrası 2 ilde alarm verilmiş doğal olarak.
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    ghost43 (Sinan Bey) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Böyle giderse 2 haftaya heryer kapanacak bence
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    nucro 3 gün ( Mesaj Silindi ) ghost43
    Önümüzdeki 2 hafta çok kritik...

    Bitmeyen kritik hafta yapmışlar.. bitmiyor ve bitmeyecek..

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    1 Yanıt Yanıtla
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    Merdomable 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Her yer açıldı gidin bir de fiyatlara bakın onlar da açıldı.
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    Tarliget 3 gün ( Mesaj Silindi ) Merdomable
    Dershane çıkışı arada pes oynamaya giderdik kasımda saati 7 lira idi bugün gittik saati 10 lira olmuş
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    L liberti2 (gerek yok) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yusuf sen mağarada mıydın ya açtığın konuları ancak mağarada yaşayanlar açar
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    G gecegelen06 (levent yıldız) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Mangal yapmak serbestmi
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    Formani 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yine eskiye döneceğiz
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    m-99 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Daha çok kontrolsüz normalleşme gibi duruyor.
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    4857 kez okundu.
    44 kişi, toplam 45 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    sokağa çıkma yasağı, kontrollü normalleşme ve
    6 etiket daha yasaklar tedbirler koronavirüs covid-19 Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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