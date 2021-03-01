Avrupa'da Yılın Otomobili 2021 Ödülü'nün kazananı belli oldu

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Otomotiv dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Avrupa'da Yılın Otomobili yarışmasının 2021 ayağında gülen taraf Toyota Yaris oldu.

Toyota Yaris, final etabında mücadele eden diğer altı iddialı rakibini geride bırakmayı başardı. Kompakt model böylece bu önemli ödülü birden fazla kez kazanan Renault Clio ve Volkswagen Golf gibi modellerin arasına katıldı. Hatırlanacak olursa Yaris, 2000 yılında da Avrupa'da Yılın Otomobili seçilmişti.

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Markanın dördüncü nesil hibrit teknolojisini kullanan Toyota Yaris, yapılan oylama sonucu jüriden toplamda 266 puan toplayarak ipi göğüsledi. Yaris'i 240 puanla Fiat 500 Electric ve 239 puanla Cupra Formentor izledi. Pek çok kişinin favorisi olan elektrikli Volkswagen ID.3 ise 224 puan toplayarak üçüncülükle yetindi.

Finalde yarışan modellerden Skoda Octavia, 199 puan toplayarak dördüncü sırada yer aldı. Land Rover Defender 164 puan ve Citroen C4 ise 143 puan alarak listenin sonlarında yer aldı. 2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün kazananı 22 farklı ülkeden toplam 59 jüri üyesinin değerlendirmesi sonucu belirlendi.

Aşağıdaki galeride final etabında mücadele eden otomobillerin iç ve dış tasarımlarını inceleyebilirsiniz:

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