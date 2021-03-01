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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avrupa'da Yılın Otomobili 2021 Ödülü'nün kazananı belli oldu

    Prestijli ödülün kazananı bugün Cenevre'deki Palexpo Kongre Merkezi'nde düzenlenen özel bir etkinlikte açıklandı. İşte Avrupa'da Yılın Otomobili 2021 Ödülü'nün kazananı:
    01 Mart 2021, 20:30 (6 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Avrupa'da Yılın Otomobili 2021 Ödülü'nün kazananı belli oldu
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    Otomotiv dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Avrupa'da Yılın Otomobili yarışmasının 2021 ayağında gülen taraf Toyota Yaris oldu.

    Toyota Yaris, final etabında mücadele eden diğer altı iddialı rakibini geride bırakmayı başardı. Kompakt model böylece bu önemli ödülü birden fazla kez kazanan Renault Clio ve Volkswagen Golf gibi modellerin arasına katıldı. Hatırlanacak olursa Yaris, 2000 yılında da Avrupa'da Yılın Otomobili seçilmişti.

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    Markanın dördüncü nesil hibrit teknolojisini kullanan Toyota Yaris, yapılan oylama sonucu jüriden toplamda 266 puan toplayarak ipi göğüsledi. Yaris'i 240 puanla Fiat 500 Electric ve 239 puanla Cupra Formentor izledi. Pek çok kişinin favorisi olan elektrikli Volkswagen ID.3 ise 224 puan toplayarak üçüncülükle yetindi.

    Finalde yarışan modellerden Skoda Octavia, 199 puan toplayarak dördüncü sırada yer aldı. Land Rover Defender 164 puan ve Citroen C4 ise 143 puan alarak listenin sonlarında yer aldı. 2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün kazananı 22 farklı ülkeden toplam 59 jüri üyesinin değerlendirmesi sonucu belirlendi.

    Aşağıdaki galeride final etabında mücadele eden otomobillerin iç ve dış tasarımlarını inceleyebilirsiniz:



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    olzii (Olcay ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Nevfel
    Aracın fiyatına göre sundukları en önemli kriter oluyor.
    O mantığa göre her yıl Rolls Royce Phantom'un bütün ödülleri toplaması gerek.
    Yanıtla +19
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    drknl35 (DORUK NİL) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yaris fiyatına göre ne sunuyormuş merak ediyorum. O segmentte 1 2 sene önce çıkmış 208,Clio,Polo gibi araçlar Yaristen üstün gibi. Bana kalırsa Octavia ya da C4 seçilmeliydi. Yurtdışı fiyatlarına ve araçlara bakıldığında C4 ü görmesek de gördüğümüz kadarı ile ikiside fiyatlarına göre donanımlı,kaliteli,kullanışlı ve yakışıklı araçlar gibi duruyor.
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    Barracud@ 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Acilen juriyi göz doktoruna sevk etmek lazım.
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    ghost43 (Sinan Bey) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    🤔🤔🤔🤔
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yaris gayet çekici olmuş. Şık, kompakt, çevreci ve ekonomik. Ayrıca Toyota dünyanın en değerli otomobil firması. Her sene genelde Tesla ile değişkenlik gösterip ya birinci yada ikinci oluyorlar. Zaten pandemiye rağmen fabrika üretimini duraksatmayıp satışlarını artıran yine tek otomobil şirketi Toyota oldu...
    Yanıtla +2
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    exorcist00 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Gr Yaris'im olsa üfff beeee
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    termomuk (Bahadır ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    208 aday değil miydi acaba?
    1 Yanıt Yanıtla
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    hertenkele (Hakan Erten) 2 gün ( Mesaj Silindi ) termomuk
    208 Geçen yıl adaydı ve kazanmıştı. Bize baya geç geldi kendileri
    Yanıtla
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Allah aşkına geçen senelerde seçilen otomobiller çok mu iyiydi? Tenekeden sadece dışı dikkat çekici yapılmış tenekeler. İlk defa doğru düzgün araç seçmişler. Tabii kendi kullandığı arabanın markası seçilmezse hemen muhalefet.
    Yanıtla +1
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    Nick0tin 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni şasi ile boyutları büyüdü ( yine de ufak ) muhtemelen Avrupa fiyatı ve hibrit en büyük etken oldu bide işin içine biraz olsa büyüyen boyut girdigi için 1. olmuş olsa gerek
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    X x2yk (x y) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu ne la seçe seçe bunu mu seçtiniz? Kaç para verdilerse bir TL fazlasını ben vereydim. ;) Citroen aircross eyvallah pejo 208 eyvallah 3008 eyvallah ipace eyvallah xc40 eyvallah ve diğerleri niceleri anlarım ama Corolla hibrit bile daha güzel dururken kalk sen bunu seç.
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    M meLek122 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence 1.liği hiç hakeden bir araç değil. Ne tasarımlar görüyoruz
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    7757 kez okundu.
    18 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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    Galeri, 2021 avrupa'da yılın otomobili ve
    4 etiket daha toyota toyota yaris ödül Bilim ve Teknoloji
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