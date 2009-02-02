Koreliler 120 dakikalık filmi 12 saniyede indirmeye hazırlanıyor

Sadece hayal edin, internet hızınız 1Gbps ve 12 saniyede 120 dakikalı SD film indirebiliyorsunuz! İşte bu hayali Kore gerçeğe dönüştürmek için düğmeye bastı. Hükümet ve iletişim endüstrisinin 5 yıllık planı doğrultusunda ülkenin iletişim alt yapısı 22 milyar dolarlık yatırım ile güncellenecek ve 2012 yılında 10 kat daha hızlı internet hizmeti verilebilecek.

Kore İletişim Komisyonunun tamamladığı rapora göre, çalışmalar sonucunda ortalama hızın sabit hatlarda 1Gbps'ye, kablosuz bağlantılarda ise 10Mbps'ye çıkması hedefleniyor. Artan hızlarla birlikte kullanıcılar yüksek kalitede IPTV hizmetlerinden de çok daha verimli bir şekilde faydalanabilecek.

Ayrıca plana göre, 1Gbps'lik süper hızlı internet erişiminin büyük şehirlerde sağlanacağı ancak küçük yerleşim birimlerindeki sabit hat abonelerine de IPTV hizmletlerinden faydalanabilmeleri için 100Mbps'ye varan internet servisi sağlanacağı belirtiliyor.