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Koreliler 120 dakikalık filmi 12 saniyede indirmeye hazırlanıyor

10 yıl
58,2b
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264
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sadece hayal edin, internet hızınız 1Gbps ve 12 saniyede 120 dakikalı SD film indirebiliyorsunuz! İşte bu hayali Kore gerçeğe dönüştürmek için düğmeye bastı. Hükümet ve iletişim endüstrisinin 5 yıllık planı doğrultusunda ülkenin iletişim alt yapısı 22 milyar dolarlık yatırım ile güncellenecek ve 2012 yılında 10 kat daha hızlı internet hizmeti verilebilecek.

Kore İletişim Komisyonunun tamamladığı rapora göre, çalışmalar sonucunda ortalama hızın sabit hatlarda 1Gbps'ye, kablosuz bağlantılarda ise 10Mbps'ye çıkması hedefleniyor. Artan hızlarla birlikte kullanıcılar yüksek kalitede IPTV hizmetlerinden de çok daha verimli bir şekilde faydalanabilecek.

Ayrıca plana göre, 1Gbps'lik süper hızlı internet erişiminin büyük şehirlerde sağlanacağı ancak küçük yerleşim birimlerindeki sabit hat abonelerine de IPTV hizmletlerinden faydalanabilmeleri için 100Mbps'ye varan internet servisi sağlanacağı belirtiliyor.


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Guest-6CB3B4454 9 yıl
120 dakikalık filmi windows movie maker ile 1mb yapıp 12 sn de indiririm var mısınız iddiaya?
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Z@NZ@R@ 9 yıl

bu ne ya moralim bozuldu valla
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india_ipekyolu 9 yıl
Şakamı lan bu türkiyedede kaç saatte indiriyoruz:S
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coolman7 9 yıl
Turk telekom tekeli olduğu sürece bundan daha fazlasını beklemek hayal
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erolsipar 9 yıl
Millet halen 1 mbps kullanırken adamlarda 100 mbps standart oluor. TTnet 8 mbps bile 15GB kota veriyor ondan sonrasi 512 kbps. Neymiş 15GB kullanıcı için çoktur neresi çoktur millet facebook ve youtube'a girerse nasıl dayanıcak ondan harici oyun mp3 video indiren ne olucak.
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Gt95 10 yıl
bunlar yakında internet yoluyla uzayda ısık hızında yolculuk yaparlar
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uGürkan. 10 yıl
Orjinalden alıntı: fx57

...Hükümet ve iletişim endüstrisinin...


bizde ikiside fos olduğundan dolayı hayal kurmak gelmiyor insanın içinden.


edit;
haa bu arada "fx57" bu haber için teşekkür etmeyeceğim sana moralimi bozdun çünkü
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gorkem9000 10 yıl
TTnet olmaz olsun böyle devlete olmaz olsun hepsi devlet yüzünden 1024 hızı olan dandik bir şeye 49 tl verıyorum her ay lanet olsun sana ttnet :@:@
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DMUKKS 10 yıl
Vay be elalem yapıyor ne diyeyim.
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baycalh 10 yıl
Herşey bir yana da şu kullnamdığım telefona verdiğim para yok mu işte ona yanıyorum. Elimiz mahkum sırf adsl için açık tutuyoruz.
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resler 10 yıl
2012 de bizde internet olacakmı acaba. Bir bölüm başkanının ilk icraat olarak öğrencilerin internetten kayıt işlemlerini kapattırması nasıl bir uygulamadır. Yarıyıl da Edirnede ailesinin yanındaki bir üniversite öğrencisi Erzuruma gidip kayıt işlemlerini yaptırmaya mecbur bırakılıyor.
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