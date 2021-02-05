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    Koronavirüs Güney Afrika ve Brezilya varyantları Türkiye'de görüldü

    Sağlık Bakanı Koca, toplantı sonrası Türkiye'de 196 kişide virüsün İngiltere mutasyonuna rastlandığını, 3 kişide de Güney Afrika ve Brezilya varyantı görüldüğünü açıklamıştı.
    05 Şubat 2021, 20:45 (1 hf.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Koronavirüs Güney Afrika ve Brezilya varyantları Türkiye'de görüldü

    Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonrası Türkiye'de 196 kişide virüsün İngiltere mutasyonuna rastlandığını, 3 kişide de Güney Afrika ve Brezilya varyantı görüldüğünü açıklamıştı.

    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün haftalık toplantısını yaparak aşılama çalışmalarını ve hastalığın seyrini gözden geçirilmiş, toplantıda mutasyonlar ve vakaların yeniden artış trendine karşı dikkat edilecek hususlar da ele alınmıştı.

    Koronavirüs

    Koronavirüs Güney Afrika ve Brezilya varyantları Türkiye'de görüldü

    Twitter hesabından gönderiyle ''Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki  İngiltere mutasyonu 196 oldu. İki Güney Afrika, bir de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullanan Koca'nın açıklamalarından sonra Güney Afrika ve Brezilya varyantı çeşitli soruları da beraberinde getirdi.

    Mutasyon

    Koronavirüs Güney Afrika ve Brezilya varyantları Türkiye'de görüldü
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    Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona sahip bir organizma ise mutant olarak adlandırılır.

    Mutasyonlar, genel olarak germ hattı ( eşey ) mutasyonları ve somatik mutasyonlar olmak üzere ikiye ayrılır. Doku hücreleri içinde gerçekleşen bir mutasyon, kalıtsal olamayacağı için kuşaktan kuşağa aktarılmaz. Bedensel (somatik) mutasyonlar bu anlamda kalıtsal değildir. Eşey (üreme) hücresi mutasyonları, diğer ismiyle germ hattı mutasyonları ise kalıtsaldır ve bir sonraki nesillere aktarılır.

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    Bireyin kalıtsal özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlayan genetik şifre, herhangi bir nedenden dolayı (DNA onarımı, mayoz bölünme veya DNA replikasyonu sırasında meydana gelen hatalar, transpozonlar, virüsler, X ışını, radyasyon, ultraviyole, bazı ilaç ve mutajen kimyasallar, ani sıcaklık değişimleri vb. etkenlerle) bozulabilir. Bunun yanında hipermutasyon gibi hücresel süreçlerde organizmanın kendisi tarafından da tetiklenebilir. Bu durumda DNA'nın sentezlediği protein veya enzim bozulur. Böylece canlının, proteinden dolayı yapısı, enzimlerinden dolayı metabolizması değişebilir. Mutasyon ters evrimin temelini oluşturur.

    Mutasyonlar, kalıtsal materyalin normal kombinasyonunu değiştirmeyen, kalıtsal yapıda meydana gelen bütün değişikliklerdir. Mutasyon terimi genel olarak; kromozom yapısının değişmesini, kromozom sayısının değişmesini, genlerdeki değişiklikleri içinde barındırır.

    Bu anlamda mutasyonlar, sitogenetikte, değişimlerin kapsamlarına göre, Genom mutasyonu, Kromozom mutasyonu ve Gen mutasyonu olarak adlandırılıp üçe ayrılırlar. Genom mutasyonları kromozom sayısındaki değişmeler olup kromozom mutasyonları ise ışık mikroskobu altında incelenebilen ve kromozomun iç yapısında oluşan değişimlerdir. Gen mutasyonları ise ışık mikroskobu altında görünmeyen ve tek bir geni kapsayan mutasyonlardır.

    Mutasyonlar, dizilimlerde farklı türde değişimlere yol açabilirler; Bu anlamda bir mutasyon, canlı organizmanın fenotipik özelliklerinde negatif veya pozitif etkilere sahip olabileceği gibi nötr mutasyonlar hiçbir etkiye sahip olmayabilirler (durağan veya sessiz mutasyonlar). Bu tür değişimler, bir gen ürününün değişmesinde veya genin doğru ya da tamamen işlemesini engellemede herhangi bir etkileri olmayabilir. Drosophila melanogaster sineği üzerinde yapılan çalışmalar, gen tarafından oluşturulan bir proteinin mutasyonunda, bu mutasyonun yaklaşık %70'inin zararlı etkilere sahip olduğunu, geri kalanının ise ya nötr ya da zayıf faydalı etki gösterdiğini ortaya koymaktadır. Mutasyonların genler üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle, organizmalar mutasyonları gidermek için DNA onarımı gibi mekanizmalara sahiptir.

    Ayrıca Bkz. "Novavax aşısının koronavirüse karşı %89 oranında etki sağladığı açıklandı"

    Genetik materyal olarak RNA kullanan virüsler, sürekli ve hızlı bir şekilde çoğalıp geliştikleri için onlara avantaj sağlayan hızlı mutasyon oranlarına sahiptir, ve bu şekilde insan bağışıklık sistemi gibi savunma mekanizmalarını atlatabilir ve reaksiyonlardan kaçabilirler.

    Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı COVID-19 Sözlüğü'nde yer alan bilgilere göre mutasyon '' Bir organizmanın veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik. '' şeklinde tanımlanmıştır.

    RNA virüslerinde DNA virüslerine oranla çok daha fazla mutasyon meydana gelir. SARS-CoV-2 bir RNA virüsüdür. Bu sebeple çeşitli varyantlar oluşabilir ve virüs mutasyonları gelişebilir.



    Kaynakça https://twitter.com/drfahrettinkoca?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1357031734127247362%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Ftr%2FkoronavirC3BCs-gC3BCney-afrika-ve-brezilya-varyantlarC4B1-tC3BCrkiyede%2Fa-56446502 https://www.haberler.com/koronavirus-mutasyonu-nedir-guney-afrika-ve-13906500-haberi/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İngiltere'de mutasyon çıktığı zaman da bir çok kısıtlama getirmişlerdi, bizde de haber kanallarında İngiliz turistler İstanbul'da hafta sonları özgürce gezip açıklama yapıyorlardı aynı haftada. Özellikle yurtdışı denetimlerin ve ciddiyetin yeterli yapıldığını sanmıyorum. Ateş ölçme ve HES kodunun da çok faydalı olduğunu düşünmüyorum. HES kodu uygun olmayanın ya hastanede ya da yurtda vs veya evinde karantina da olması lazım zaten.
    İngiltere'de mutasyon çıktığı zaman da bir çok kısıtlama getirmişlerdi, bizde de haber kanallarında İngiliz turistler İstanbul'da hafta sonları özgürce gezip aç...
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ulan güney afrikaya brezilyaya turist olarak gitmek istesek gidemeyiz ama varyantı gelir ne halt yemiş bir dünyada yaşıyoruz
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gen haritamızın zenginliği gibi Virüs haritamız da zengin oldu desenize şuna...
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İngiltere'de mutasyon çıktığı zaman da bir çok kısıtlama getirmişlerdi, bizde de haber kanallarında İngiliz turistler İstanbul'da hafta sonları özgürce gezip açıklama yapıyorlardı aynı haftada. Özellikle yurtdışı denetimlerin ve ciddiyetin yeterli yapıldığını sanmıyorum. Ateş ölçme ve HES kodunun da çok faydalı olduğunu düşünmüyorum. HES kodu uygun olmayanın ya hastanede ya da yurtda vs veya evinde karantina da olması lazım zaten.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) yimmasabi
    HES kodu tırt birşey abicim. Hasta etmeyi engellemiyor maalesef. Kimi hasta ettiğini belli ediyor o kadar.
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