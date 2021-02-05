Novavax aşısının koronavirüse karşı %89 oranında etki sağladığı açıklandı

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ABD menşeli ilaç şirketi Novavax geliştirdiği aşının koronavirüse karşı %89.3 oranında etkili olduğunu açıkladı. Aşının daha bulaşıcı olan koronavirüs varyantı B.1.1.7 üzerinde de yüksek derecede etkili olduğu belirtiliyor.

Şirketten yapılan açıklamada aşının 3. ve 4 . faz çalışmalarının İngiltere’de yapıldığı belirtilmekle aşının ilk kez İngiltere’de tespit edilen ve daha bulaşıcı olduğu öne sürülen koronavirüs varyantı B.1.1.7 üzerinde de yüksek derecede etkili olduğu iddia ediliyor. Buna göre Novavax aşısı virüsün önceki formlarına karşı % 95,6 oranında etkili olurken B.1.1.7 karşısındaki etkisinin ise %85,6 olduğu öne sürülüyor.

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Novavax aşısının Güney Afrika’da tespit edilen virüs varyantına (B.1.351) karşı etkisinin daha düşük olduğu açıklandı. Güney Afrika’da yaklaşık 4.400 kişi üzerinde denenen aşının etkinliğinin %49,4 oranında olduğu açıklanıyor.

60 milyon doz

İngiltere Başbakanı Boris Johson Novavax aşısı testlerinde sonucun olumlu çıkmasından ötürü sevinçli olduğunu açıkladı. İngiliz makamlarının aşıyı inceleyeceklerini ve izin verilmesi halinde hükümetin 60 milyon doz aşı sipariş edeceğini belirtti.

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Son olarak İngiltere’de yapılan testlere yaşları 18 ile 84 arasında değişen 15 bin kişi katıldığını, katılımcıların %27'sinin 65 yaz ve üzerinde olduğunda olduğunu, Avrupa İlaç Ajansı'nın Novavax tarafından geliştirilen aşıyı ön değerlendirmeye aldığını ekleyelim.

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