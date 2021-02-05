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    Novavax aşısının koronavirüse karşı %89 oranında etki sağladığı açıklandı

    ABD menşeli ilaç şirketi Novavax geliştirdiği aşının koronavirüse karşı %89.3 oranında etkili olduğunu açıkladı. Avrupa İlaç Ajansı'nın Novavax tarafından geliştirilen aşıyı ön değerlendirmeye aldı.
    05 Şubat 2021, 10:30 (1 hf.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Novavax aşısının koronavirüse karşı %89 oranında etki sağladığı açıklandı
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    ABD menşeli ilaç şirketi Novavax geliştirdiği aşının koronavirüse karşı %89.3 oranında etkili olduğunu açıkladı. Aşının daha bulaşıcı olan koronavirüs varyantı B.1.1.7 üzerinde de yüksek derecede etkili olduğu belirtiliyor.

    Şirketten yapılan açıklamada aşının 3. ve 4 . faz çalışmalarının İngiltere’de yapıldığı belirtilmekle aşının ilk kez İngiltere’de tespit edilen ve daha bulaşıcı olduğu öne sürülen koronavirüs varyantı B.1.1.7 üzerinde de yüksek derecede etkili olduğu iddia ediliyor. Buna göre Novavax aşısı virüsün önceki formlarına karşı % 95,6 oranında etkili olurken B.1.1.7 karşısındaki etkisinin ise %85,6 olduğu öne sürülüyor.

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    Novavax aşısının Güney Afrika’da tespit edilen virüs varyantına (B.1.351) karşı etkisinin daha düşük olduğu açıklandı. Güney Afrika’da yaklaşık 4.400 kişi üzerinde denenen aşının etkinliğinin %49,4 oranında olduğu açıklanıyor.

    60 milyon doz

    Novavax aşısının koronavirüse karşı %89 oranında etki sağladığı açıklandı

    İngiltere Başbakanı Boris Johson Novavax aşısı testlerinde sonucun olumlu çıkmasından ötürü sevinçli olduğunu açıkladı. İngiliz makamlarının aşıyı inceleyeceklerini ve izin verilmesi halinde hükümetin 60 milyon doz aşı sipariş edeceğini belirtti.

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    Son olarak İngiltere’de yapılan testlere yaşları 18 ile 84 arasında değişen 15 bin kişi katıldığını, katılımcıların %27'sinin 65 yaz ve üzerinde olduğunda olduğunu, Avrupa İlaç Ajansı'nın Novavax tarafından geliştirilen aşıyı ön değerlendirmeye aldığını ekleyelim.

     



    Kaynakça https://www.bbc.com/news/uk-55850352 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/avrupa-ilac-ajansi-novavax-asisini-on-degerlendirmeye-aldi/2133050 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    deathless73 (Bülent ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    hastalığı yay ölenler ölsün sağ kalanlara aşını sat :kapitalizm godoşları!!
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) deathless73
    Aynen kardeş zaten hep reptilianlar var o ilaç şirketlerinin başında. Hep illumunatinin işi bunlar.
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    S smalsrol (Volkan Küçük) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Masallah herkes de asi buluyor. Pandemi başında ekranlara cikip asiyi uzun bir sure unutun diyenler simdi çıkmış aşi olun diye bir yerlerini yirtiyirlar. Malesef günümüzde bilim adami diye bir sey kalmadi, artik herkes para adami
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bill gates aşılarla nüfuzu azaltacaz diyor sizde hangi aşıyı olalım diyorsunuz :)
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    L LeonEyes (Mesut E.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    aşılar iyice çoğaldı, nasıl bir ara maske savaşları olduysa şimdide aşı savaşları var en fazla inş. 1 seneye aşı sorunuda kalmaz.
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    3 3qzotix (bekir yıldız) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) LeonEyes
    Aşıyı yapmak çok kolaymış. Neredeyse hepsi bir anda buluverdi yada bulmak zorunda kaldı. Bilim, ilaç şirketlerine(kodomanlara) yenik düştü. Sırf para kazanmak için erkenden aşıyı piyasaya sürdüler.
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    labtek38 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kendi aşımızı üretmeden kurtulamayız. Kim bize ha deyince 200 milyon doz aşı satacak? Bir de bir kaç yıl boyunca belirli aralıklarla tekrarlanması gerektiği düşünülürse belki yıllık 200 milyon doz gerekecek.
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) labtek38
    Pardon karıştırmışım Johnson & Johnson aşısı tek doz. Bu sayede bağışıklık kazanma süreside düşüyor. Diğerlerinde ikinci doz sonrası bayağı gerekiyor.

    Covid vaccine: Single-dose Johnson & Johnson jab is 66% effective https://www.bbc.co.uk/news/health-55857530
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