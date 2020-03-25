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    Koronavirüs nedeniyle iptal olan uçuşlara düzenleme

    Koronavirüs salgını nedeniyle 5 Şubat tarihinden itibaren yurt dışındaki pek çok noktaya uçuşlar yasaklandı. İptal edilen uçuşlar nedeniyle yolcu ve havayolu firmasının haklarında düzenleme yapıldı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Koronavirüs nedeniyle iptal olan uçuşlara düzenleme
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    Koronavirüs salgını havayolu sektörünü ciddi ölçüde etkiledi. Uçuş yasakları nedeniyle yurt dışına neredeyse tüm uçuşlar durdu, yurt içindeyse seferler çok az sayıda yolcuyla yapılıyor. Bugün Resmi Gazete’de yürürlüğe giren düzenlemeyle hem yolcular hem havayolu şirketleri için bazı kolaylıklar sağlandı.

    Uçuş yasakları nedeniyle uçuşu iptal edilen yolcu, aynı firmadaki koltuk durumuna bağlı olarak istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma veya bileti açığa alma hakkı olacak. Yolcu, açığa alınıp kullanılmayan biletin iadesini, uçuş yasakları kalktıktan sonraki 2 ayın ardından havayolu firmasından alabilecek.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüsten ülkemizde hayatını kaybedenlerin sayısı 44 oldu"

    5 Şubat’tan itibaren iptal edilen uçuşlar nedeniyle hava yolu firmaları 2 ay boyunca bazı yükümlülüklerden muaf tutuldu. Tazminat hakkı, geri ödeme veya güzergah değişikliği hakkı ve hizmet hakkı kapsamındaki yükümlülüklerden uçuş yasakları kalktıktan sonraki 2 ay bitimine kadar muaf olacak. Yukarıdaki düzenlemede de ifade ettiğimiz gibi yolcular, bilet iadesini hemen değil yasak kalktıktan 2 ay sonra alacak.



    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-15.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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