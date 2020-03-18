Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de ilk can kaybı yaşandı

Dünyada Aralık ayından beri yayılımını sürdüren koronavirüs salgını ilk kez Türkiye'de can aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 89 yaşında bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Türkiye'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı 98'e çıktı, dün gece yaptığı açıklamada bu rakam 47 idi.
Bakan Koca, hayatını kaybeden kişiye virüsün Çin temaslı çalışanından bulaştığını açıkladı. Hayatını kaybeden kişi 89 yaşında bir erkek. Bu kişinin yurt dışından gelip gelmediği konusunda bir şey söylemedi. Virüsün bulaşmış olabileceği diğer kişilerle iletişime geçildi. Yakın çevresi kontrol altında. Görünen o ki yurt dışına çıkmış olsun olmasın her birey risk altında.
Bakan Koca, vatandaşların bir buçuk - iki ay direnmesi gerektiğini, tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
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Buraya yazıyorum Türkiye'de 5000 kişide rahat Corona var.
Algı bu önce 1 derler sonra 3 sonra hoop 98 oldu.
Rusya askerimizi vurdugundada böyle oldu 7 dediler 13 çıktılar sonra 40 askerimiz şehit oldu dediler.
Maskesiz gezmeyin, toplu ortamlardan uzak durun, mümkünse dışarı çıkmayın veya az çıkın.
10.000 olmuş diyola, ölende 20.000 den fazlaymış. bunlarda rahat corona varmış. rahat olduğu için kimse rahatsız olmuyormuş.
bi sn, bu coronalıları yurtkura yerleştriyorlar degilmi,
yurtkur yatak kapasitresi 601.019
rahat coronalı sayısını buldummmm.
kesin bilgi yayalım.