Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de ilk can kaybı yaşandı

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Dünyada Aralık ayından beri yayılımını sürdüren koronavirüs salgını ilk kez Türkiye'de can aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 89 yaşında bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Türkiye'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı 98'e çıktı, dün gece yaptığı açıklamada bu rakam 47 idi.

Bakan Koca, hayatını kaybeden kişiye virüsün Çin temaslı çalışanından bulaştığını açıkladı. Hayatını kaybeden kişi 89 yaşında bir erkek. Bu kişinin yurt dışından gelip gelmediği konusunda bir şey söylemedi. Virüsün bulaşmış olabileceği diğer kişilerle iletişime geçildi. Yakın çevresi kontrol altında. Görünen o ki yurt dışına çıkmış olsun olmasın her birey risk altında.

Bakan Koca, vatandaşların bir buçuk - iki ay direnmesi gerektiğini, tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

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