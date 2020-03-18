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    Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de ilk can kaybı yaşandı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu gece yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle ilk can kaybının yaşandığını duyurdu. 89 yaşında bir vatandaşımız hayatını kaybetti.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
    8,4b
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    113
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de ilk can kaybı yaşandı
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    Dünyada Aralık ayından beri yayılımını sürdüren koronavirüs salgını ilk kez Türkiye'de can aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 89 yaşında bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Türkiye'de koronavirüs bulaşan kişi sayısı 98'e çıktı, dün gece yaptığı açıklamada bu rakam 47 idi.

    Bakan Koca, hayatını kaybeden kişiye virüsün Çin temaslı çalışanından bulaştığını açıkladı. Hayatını kaybeden kişi 89 yaşında bir erkek. Bu kişinin yurt dışından gelip gelmediği konusunda bir şey söylemedi. Virüsün bulaşmış olabileceği diğer kişilerle iletişime geçildi. Yakın çevresi kontrol altında. Görünen o ki yurt dışına çıkmış olsun olmasın her birey risk altında. 

    Bakan Koca, vatandaşların bir buçuk - iki ay direnmesi gerektiğini, tedbirli olması gerektiğini vurguladı.



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    taktaktakirdama (Yunus Karagül) 3 gün en beğenilen kortekes
    peki kardeş rahat 5000 kişide olduğu bilgisine nereden sahipsin. dübüründen uyduruyorsun millete de inanmayın diyorsun çok ironik. klasik mahallede bakkalda boş konuşan "kesin ameriga yapmıştır" diyen dayı tiplemesi.
    peki kardeş rahat 5000 kişide olduğu bilgisine nereden sahipsin. dübüründen uyduruyorsun millete de inanmayın diyorsun çok ironik. klasik mahallede bakkalda boş...
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    2 Yanıt Yanıtla +82
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    burakkerden (Burak Erden) 3 gün
    İnşAllah daha çok kayıp vermeden bi tedavisi kalıcı olarak bulunur. 🙏🙏🙏
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 3 gün burakkerden
    Üstadım zor, kısa zamanda olmaz bunun en doğrusu herkesin izole olup beklemesi olur.
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    kortekes (Bebeto ) 3 gün
    98 filan hikaye



    Buraya yazıyorum Türkiye'de 5000 kişide rahat Corona var.



    Algı bu önce 1 derler sonra 3 sonra hoop 98 oldu.



    Rusya askerimizi vurdugundada böyle oldu 7 dediler 13 çıktılar sonra 40 askerimiz şehit oldu dediler.



    Maskesiz gezmeyin, toplu ortamlardan uzak durun, mümkünse dışarı çıkmayın veya az çıkın.
    98 filan hikaye Buraya yazıyorum Türkiye'de 5000 kişide rahat Corona var. Algı bu önce 1 derler sonra 3 sonra hoop 98 oldu.
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    7 Yanıt Yanıtla +31
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    taktaktakirdama (Yunus Karagül) 3 gün kortekes
    peki kardeş rahat 5000 kişide olduğu bilgisine nereden sahipsin. dübüründen uyduruyorsun millete de inanmayın diyorsun çok ironik. klasik mahallede bakkalda boş konuşan "kesin ameriga yapmıştır" diyen dayı tiplemesi.
    2 Yanıt Yanıtla +82
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    YoYoxP (Ozan Bingöl) 3 gün kortekes
    O 1 kişi ortaya çıkmadan önce de senin gibiler şu kadar bin kişide var ama devlet gizliyor boşu yapıyorlardı. Adamlar neden böyle bir şeyi gizlesin, akıllıca ve mantıklı bir cevap verebilir misin buna? Bütün Dünya'ya yayılmış zaten, burada ortaya çıktğını gizleseler ellerine ne geçecek? Kaynağın yok bir şeyin yok uyduruyorsun, senin gibi düşünen asalaklar da söylediklerine inanıyor. Biriniz bir yalan ortaya atıyorsunuz, diğerleriniz de buna inanıp yalan yanlış yaymaya başlıyor, corona'dan hızlı yayılıyorsunuz Maşallah.
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    kazuya58 (sinan polat) 3 gün kortekes
    5000 de hikaye oldu üstadım.

    10.000 olmuş diyola, ölende 20.000 den fazlaymış. bunlarda rahat corona varmış. rahat olduğu için kimse rahatsız olmuyormuş.


    bi sn, bu coronalıları yurtkura yerleştriyorlar degilmi,
    yurtkur yatak kapasitresi 601.019


    rahat coronalı sayısını buldummmm.

    kesin bilgi yayalım.
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    Yorumlar (72) Yorum Yaz Forumda Gör
    kayhanmiroğlu 15 sa. yeni yorumcu
    keşke sadece 1 tane olup öyle de kalsa gönül istersi o 1 kişide olmasın ama bakalım daha kaç gelecek
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 20 sa.
    Hazine’den sorumlu Devlet Bakanı Recep Önal, Antalya’da katıldığı toplantıda, ‘IMF’den gelen yardımla memur ve işçi maaşlarını ödedik’ dedi. Önal, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine, ağız değiştirip, ‘Para kasaya girdi diyecektim, yanlış aktardım’ diye konuştu.


    hurriyet.com.tr/...
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    Korgeneral1071 (Yusuf ) 2 gün
    Donanım/Hardware bölümünde neden Koronavirüs haberi çıkıyor ?

    Sadece donanım ve teknoloji forumunu işaretlememe rağmen yok koronavirüs yok Fahrettin Koca.
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    1881-1938 (REFİK KARACA) 2 gün
    200.000 bin vakada şu an ölen kişi sayısı % 4 yani 8000 kişi haliyle ölenlerin çoğu yaşlı yada kronik rahatsızlığı olan insanlar dolayısıyla ülkemiz deki vaka sayısının şu an 198 olması hala tespit edilemeyenlerin olmasıdır.

    Adam umreden gelmiş 4. Günü bayiye gelip fatura ödüyor birde utanmadan umreden geldim diyor amca ne yapıyorsun sen her yerde karantina diyorlar evde dur diyorlar diye söylendiğinde adam faturada mı ödemeyeyim diyor bu kafa da olan insanlarla hiç bir önlem alamazsın...
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    Sulectnr (Şule Çetinel) 2 gün
    İnşallah daha fazla can kaybı olmaz.Allah yardımcımız olsun
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    _turbo_ (kemal reis) 2 gün
    89 yasinda ve Coronadan ölmüs he, kesin oyledir Artik trafik kazasinda hayatini kaybedenlerde Coronanin hesabina yazilir.
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    gülperim (gülperim avci) 2 gün
    inşlh daha fazla can kaybı olmaz
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    Kanatlandırmayan_Redbull 2 gün
    Ilk virüs bulaşan kisiye ne oldu acaba?

    Ya da bu kisi o muydu?
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    Eryıl34 (Ercan YILMAZ) 2 gün
    Turk Tabipler Birliği Başkanı Prof.Dr Sinan Adıyaman'ın yaptığı açıklamalarda verılen sayıların kendılerıne ulaşan sayıalrla alakası olmadıgını açıkladı Hatta Buyukşehırlerımzıın bırınde virüsün artışının oldugunu açıkladı .2 nci olrak 2 gun once sanırım NTV 'de Tıbbı maske ve gıyımınde Turkıye'nın dunyada uratımde 3 ulkeden bırı oldugu yonunde bır acıklama geldı ama şımdı bakıyurm Dohtorlarda mske sıkıntısı cıktıgı hatta 10 Tl lık bır Maskenın fahış fıyatlara satılıdgı madem dunya'nın sayılı ulkelerındeysek bu maske kıtlıgı neden acaba Haberlerın arasında Trollerınıyrmuyuz algımı yapılıyor.(Algı yapıldıgını bılıyrumda)Dun bakanın yaptıgı acıklamada 89 yaşında bır vatandaşımızımn Koronadan oldugunu acıkladı bu virüs vatandaşımıza çinlı çalışanı vasıtasıyla bulaştıgını soylenıyor .Bundada bır muamma oldugnu dusunuyrum 89 yaşında ve bir çınlı
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    pspoor (hasan gündoğdu) 2 gün
    Artik duzgun bir sekilde bu viruse "Çin Virüsü" demek gerekir.
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    8360 kez okundu.
    64 kişi, toplam 72 yorum yazdı.

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