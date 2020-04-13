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    Koronavirüs salgını nedeniyle yarı iletken sektöründe yüzde 1 düşüş bekleniyor

    Bellek pazarında yoğun talep devam ederken diğer pazarların satışlarda düşüş yaşaması yarı iletken sektörünü komple aşağı çekmiş durumda. İbre yükselişten düşüşe döndü.
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgını nedeniyle yarı iletken sektöründe yüzde 1 düşüş bekleniyor
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    Dünyayı hem sağlık anlamında hem psikolojik anlamda hem de ekonomik anlamda sarsıntıya uğratan koronavirüs salgını üretimi vurmaya devam ediyor. Yarı iletken sektörü yükselişten düşüşe geçti.

    İbre düşüşe döndü

    Gartner tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre yarı iletken üretim sektöründe 2020 yılında yüzde 0.9 civarında bir düşüş bekleniyor. 2019 yılında 419 milyar dolar satış yapan yarı iletken sektörünün 2020 yılında 415 milyar dolara gerileyeceği hesaplanıyor.

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    Ayrıca Bkz. "2020 yılında 199 milyon 5G telefon satışı ön görülüyor"

    2019 yılında da genel ekonomik durumlardan ötürü satışlar azalmış ve yüzde 12 düşüş yaşanmıştı. Ne var ki 2020 yılındaki iyimser havanın da etkisiyle yüzde 12.5 civarında bir yükselişin olacağı hesaplanmıştı.

    Sektör içerisinde bellek pazarının büyümesi ön görülüyor ve 124.7 milyar dolarlık satış ile yüzde 14 civarı bir tahmin söz konusu. Özellikle NAND talebinin bunda etkili olacağı ifade ediliyor. Bununla birlikte bellek dışındaki sektörlerde yaşanan düşüşler bunu etkisiz hale getiriyor.

    Yarı iletken dediğimiz zaman işlemcilerden grafik birimlerine görüntü ve algılama sensörlerine kadar geniş bir alan işin içine giriyor. Bununla birlikte tüketicinin evde kaldığı için satın alma davranışlarından uzak kalması ve aynı şekilde kurumsal alış verişlerin de düşmesi zincirleme bir etki yapıyor.



    https://www.techpowerup.com/265698/gartner-forecasts-worldwide-semiconductor-revenue-to-decline-0-9-in-2020-due-to-coronavirus-impact Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    eskovwını (ali aaa) 1 sa.
    Yani simdi ssd bellek falan alalimmi beklryrlimmi
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