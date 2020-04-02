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    Ferroptosis basamaklarında görev alan 2 yeni molekül keşfedildi

    Araştırmacılar yaptıkları çalışma sonucunda JKE-1674 molekül formunun yani orta basamaktaki molekülün kanser tedavileri için umut vadedici olduğunu keşfetti.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Ferroptosis basamaklarında görev alan 2 yeni molekül keşfedildi
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    Broad Institute of MIT ve Harvard University kurumundan bir grup araştırmacı gelecekteki yeni kanser tedavilerinin kapılarını aralayacak moleküler gizemi aydınlattı.

    İnsan vücudunda ferroptosis olarak adlandırılan ve hücre içerisinde toksik lipit peroksit moleküllerinin birikmesine bağlı olarak hücre ölümü şeklinde tanımlanan durumu engelleyen GPX4 adlı proteinler bulunuyor. GPX4 proteinleri lipit peroksit moleküllerini daha az zararlı moleküllere dönüştürerek bu durumu engelliyor. araştırma ekibi yaptıkları ilaç denemeleri ile bu proteinin inhibisyonunun kanser hücrelerini öldürmek için kullanılabileceğini düşünüyor.

    ML210 ve GPX4 molekülleri

    Ferroptosis basamaklarında görev alan 2 yeni molekül keşfedildi
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    Birkaç yıl önce GPX4 ptoreinine bağlanan ve ferroptosisi tetikleyen ML210 adlı molekül keşfedilmişti. ML210 molekülü hücre içerisine girerken 2 farklı transformasyon aşamasından geçiyor.

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    İlk olarak ML210 molekülü JKE-1674 olarak adlandırılan moleküle dönüşüyor daha sonra ise JKE-1674 molekülü JKE-1777 molekülüne evriliyor. JKE-1777 formu GPX4 proteinine bağlanacak olan aktif form olarak adlandırılıyor.

    Araştırmacılar yaptıkları çalışma sonucunda JKE-1674 molekül formunun yani orta basamaktaki molekülün kanser tedavileri için umut vadedici olduğunu keşfetti çünkü JKE-1674 hücre dışarısında kararlı bir molekül olarak bulunuyor yani hücre dışında herhangi bir bağlanma affinitesi göstermeme eğiliminde bulunuyor. Ayrıca yeni molekülün GPX4'e selektif olarak bağlanması da bu durumu doğrular nitelikte.

    Ayrıca Bkz. "Yara bölgesi takibi yapabilen grafen bandaj geliştirildi"

    Araştırma ekibi JKE-1674 molekülü üzerinde çalışarak ferroptosisi indüklemeyi ve böylece kanserli hücreleri öldürmeyi hedefliyor.

    Yeni araştırma Nature Chemical Biology dergisinde yayımlandı.



    https://www.nature.com/articles/s41589-020-0501-5 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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