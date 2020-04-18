Koronavirüs salgınında 18 Nisan tablosu

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Ülkemizi derinden etkileyen koronavirüs salgınında vaka sayıları giderek artıyor. Bugün itibariyle yapılan testlerde yeni vaka, iyileşen ve ölüm sayıları düne göre biraz daha iyileşmiş durumda.

18 Nisan koronavirüs sayıları

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre son 24 saatte 40520 adet test yapıldı ve 3783 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Test sayısı toplamda 600 bine ulaşırken toplam vaka sayısı da 82239 oldu.

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Toplam vakalardan bugün itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı 121 olarak gerçekleşti. Toplam ölüm sayısı ise 1890 oldu. Yoğun bakımda 1894 hasta yatarken entube olan hasta sayısı da 1054 olarak gerçekleşti.

İyileşen hasta sayısının 1822 artışla toplamda 10453 olduğunu görüyoruz. İyileşen hastaların kan plazmalarından koronavirüs hastalarına yapılacak transferin konuşulduğu bu dönemde iyileşme sayısı da önem taşıyor.

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