Koronavirüs salgınında vaka sayısı yine 1000 üzerine çıktı

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Ülkemizde yavaş yavaş kontrol altına alınan koronavirüs vakalarında rakamlar genel olarak düşse de zaman zaman küçük sıçramalar yaşanabiliyor. 23 Mayıs tablosunda bir miktar vaka artışı görüyoruz.

23 Mayıs koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre son 24 saatte 40178 adet koronavirüs testi yapılırken 1186 yeni tanı kondu. Toplam test sayısı 1 milyon 807 bin üzerine çıkarken toplam vaka sayısı da 155 686 oldu.

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Vakalar içerisinde vefat sayısı biraz arttı ve 32 oldu. Toplam vefat sayısı 4308’e ulaştı. Buna rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısı 775 ve entübe hasta sayısı 388 olarak düşüş eğilimini sürdürdü.

İyileşen sayısında bugün bir miktar yükseliş görülüyor. 1491 taburcu olan hasta sayısı ile toplam iyileşen sayımız 117 602 oldu. Böylece aktif vaka sayısı 33600 seviyelerine geriledi.

https://covid19.saglik.gov.tr/#

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