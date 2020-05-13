Koronavirüs salgınında yoğun bakım sayıları iyileşmeye devam ediyor (13 Mayıs)

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Çin’de başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını halen etkisini kaybetmiş değil. Ülkeler yayılımı azaltabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Ülkemizde de önemli bir iyileşme sağlanmış durumda.

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13 Mayıs koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 33332 koronvirüs testi yapılırken 1639 yeni vaka tespit edildi. Toplam test sayısı 1 milyon 474 bin olurken toplam vaka sayısı da 143 bini geçmiş durumda.

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Vakalar içerisinde bugün vefat edenlerin sayısı 58’e yükseldi ve toplam vefat sayısı 3952 oldu. Bununla birlikte yoğun bakım sayısı 998’e gerilerken entübe hasta sayısı da 535 oldu.

Düşen vaka sayısına paralel iyileşen sayısı da azalıyor. 2826 kişi hastaneden taburcu edilirken toplam iyileşen sayısı 101 715 olarak gerçekleşti. Böylece aktif vaka sayısı 41400’e düşmüş oldu.

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