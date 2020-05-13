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    Koronavirüs salgınında yoğun bakım sayıları iyileşmeye devam ediyor (13 Mayıs)

    13 Mayıs itibariyle ülkemizde 1639 yeni pozitif vaka tespit edildi. Vefat edenlerin sayısı ise 58’e yükseldi. Bununla birlikte yoğun bakım sayısı 998’e gerilerken entübe hasta sayısı da 535 oldu.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgınında yoğun bakım sayıları iyileşmeye devam ediyor (13 Mayıs)
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    Çin’de başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını halen etkisini kaybetmiş değil. Ülkeler yayılımı azaltabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Ülkemizde de önemli bir iyileşme sağlanmış durumda.

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    13 Mayıs koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 33332 koronvirüs testi yapılırken 1639 yeni vaka tespit edildi. Toplam test sayısı 1 milyon 474 bin olurken toplam vaka sayısı da 143 bini geçmiş durumda.

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    Vakalar içerisinde bugün vefat edenlerin sayısı 58’e yükseldi ve toplam vefat sayısı 3952 oldu. Bununla birlikte yoğun bakım sayısı 998’e gerilerken entübe hasta sayısı da 535 oldu.

    Düşen vaka sayısına paralel iyileşen sayısı da azalıyor. 2826 kişi hastaneden taburcu edilirken toplam iyileşen sayısı 101 715 olarak gerçekleşti. Böylece aktif vaka sayısı 41400’e düşmüş oldu.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    mokoko_TR 2 gün yeni yorumcu
    sonucta hasta olarak gelene ilk edat da test yapılıyor gelipte test yapılmayan yok çogu yer köy mezra ve yaz oldugu içinde birçok kişi izole
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 2 gün
    Millet unuttu sokaklar cıvıl cıvıl. Virüs son planlarını hazırladı yakında hepimize saldırıp kazanacak.
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    kreat 2 gün
    85 milyon nufüsun 1.5 milyonuna test yapılmış. Bu veriler nufüsün yüzde 2'si bile etmiyor.
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    Will Antonio Zebbeli (Ahmet Ege) 2 gün kreat
    Test sayısı verilen ihbarlara göre değişiyor. 1.500.000 test sayısı da az değil. Testler de zannettiğin kadar ucuz değil.
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    CleanCoders (Fatih ) 2 gün kreat
    test sayısı ve vaka sayısı önemli değil. önemli olan yoğun bakım sayısı ve ölüm sayısı. vurabiliyor isen bu sayılardan vurmaya çalış. diğer türlü sana buradan ekmek çıkmaz.
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