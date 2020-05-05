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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs semptomları akıllı bantlarla takip edilecek

    Smart Band-Aid adındaki akıllı bant gırtlağın üzerine yerleştiriliyor ve kullanıcının nefes alışları ile öksürük davranışlarını analiz ederek semptomları tahmin etmeye çalışıyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs semptomları akıllı bantlarla takip edilecek
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    Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında erken teşhis ve tedavi büyük önem taşıyor. Bu bakımdan elektronik cihaz üreticileri ilk semptomların başladığı anı yakalayabilmek için çözümler üretiyor. Hali hazırda pek çok giyilebilir cihaz üreticisi mevcut ürünlerini bununla ilgili güncelledi. Bazı üreticiler de koronavirüs odaklı yeni ürünler geliştiriyor.

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    Smart Band-Aid nedir?

    Smart Band-Aid adındaki akıllı bant çözümü Northwestern University tarafından geliştirildi. Küçük bir bandaja benzeyen giyilebilir cihaz insan derisinden veriler toplayarak semptom gösterip göstermediğini anlamaya çalışıyor.

    Ayrıca Bkz. "Redmi Note 9, Redmi Note 9S/Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max karşı karşıya"

    Akıllı bant kullanıcının gırtlak kısmına yerleştiriliyor ve soluk alıp verme davranışı ile öksürük davranışını takip ediyor. Oluşturulan veri tabanından sürekli karşılaştırma yapan algoritması da koronavirüs semptomlarını belirlemeye çalışıyor.

    Akıllı bant hali hazırda 25 koronavirüs hastası üzerinde test ediliyor. Algoritma şimdiye kadar 1500 saat takip yapmış ve 1TB veri toplamış. Kullanım arttıkça algoritma çok daha iyi sonuçlar verecek. Şimdilik testler devam ediyor ve net bir nihai tarih mevcut değil.



    https://www.slashgear.com/smart-band-aid-tracks-your-coronavirus-symptoms-04619207/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    GwynBleidd48 1 hf.
    Bir de buna para vercez yok günde
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