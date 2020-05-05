Koronavirüs semptomları akıllı bantlarla takip edilecek

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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında erken teşhis ve tedavi büyük önem taşıyor. Bu bakımdan elektronik cihaz üreticileri ilk semptomların başladığı anı yakalayabilmek için çözümler üretiyor. Hali hazırda pek çok giyilebilir cihaz üreticisi mevcut ürünlerini bununla ilgili güncelledi. Bazı üreticiler de koronavirüs odaklı yeni ürünler geliştiriyor.

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Smart Band-Aid nedir?

Smart Band-Aid adındaki akıllı bant çözümü Northwestern University tarafından geliştirildi. Küçük bir bandaja benzeyen giyilebilir cihaz insan derisinden veriler toplayarak semptom gösterip göstermediğini anlamaya çalışıyor.

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Akıllı bant kullanıcının gırtlak kısmına yerleştiriliyor ve soluk alıp verme davranışı ile öksürük davranışını takip ediyor. Oluşturulan veri tabanından sürekli karşılaştırma yapan algoritması da koronavirüs semptomlarını belirlemeye çalışıyor.

Akıllı bant hali hazırda 25 koronavirüs hastası üzerinde test ediliyor. Algoritma şimdiye kadar 1500 saat takip yapmış ve 1TB veri toplamış. Kullanım arttıkça algoritma çok daha iyi sonuçlar verecek. Şimdilik testler devam ediyor ve net bir nihai tarih mevcut değil.

https://www.slashgear.com/smart-band-aid-tracks-your-coronavirus-symptoms-04619207/

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