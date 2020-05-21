Koronavirüs vaka sayısı 1000 altında seyrediyor (21 Mayıs)

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Ülkemizde koronavirüs salgını artık kontrol altına alınma sürecine girerken vaka sayılarında da iyileşme devam ediyor. Özellikle yoğun bakım ve entubasyon sayılarında sevindirici gelişmeler var.

21 Mayıs koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre son 24 saatte ülkemizde 33633 koronavirüs testi yapılırken testlerde 961 yeni pozitif vakaya rastlandı. Toplam test sayısı 1 milyon 730 bin olurken vaka sayısı da 153 548’e yükseldi.

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Vakalar içerisinde 27 kişi daha hayatını kaybederken toplam vefat sayısı ise 4249’a yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 820’ye, entube hasta sayısı da 424’e gerilemiş durumda.

İyileşme oranlarının yeni vaka sayıları ile eşit hale geldiği görülüyor. Bugün iyileşen sayısı 1003 olurken aktif vaka sayısı da 34300 civarında gerçekleşiyor. Bu eşitlik nedeniyle aktif vaka sayısının bir süre düz bir çizgi izleyeceğini söyleyebiliriz.

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