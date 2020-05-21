Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs vaka sayısı 1000 altında seyrediyor (21 Mayıs)

    21 Mayıs itibariyle ülkemizde 33633 koronavirüs testi yapılırken bunlar arasında 961 yeni vakaya rastlandı. Vefat eden 27 iken yoğun bakım sayısı 820’ye, entube sayısı da 424’e gerilemiş durumda.
    4 sa.
    874
    14
    4
    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Koronavirüs vaka sayısı 1000 altında seyrediyor (21 Mayıs)
    Tam Boyutta Gör

    Ülkemizde koronavirüs salgını artık kontrol altına alınma sürecine girerken vaka sayılarında da iyileşme devam ediyor. Özellikle yoğun bakım ve entubasyon sayılarında sevindirici gelişmeler var.

    21 Mayıs koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre son 24 saatte ülkemizde 33633 koronavirüs testi yapılırken testlerde 961 yeni pozitif vakaya rastlandı. Toplam test sayısı 1 milyon 730 bin olurken vaka sayısı da 153 548’e yükseldi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Koronavirüs salgınında vaka sayıları ilk kez 1000’in altında

    Ayrıca Bkz. "Samsung T7 Portable SSD satışa çıktı"

    Vakalar içerisinde 27 kişi daha hayatını kaybederken toplam vefat sayısı ise 4249’a yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 820’ye, entube hasta sayısı da 424’e gerilemiş durumda.

    İyileşme oranlarının yeni vaka sayıları ile eşit hale geldiği görülüyor. Bugün iyileşen sayısı 1003 olurken aktif vaka sayısı da 34300 civarında gerçekleşiyor. Bu eşitlik nedeniyle aktif vaka sayısının bir süre düz bir çizgi izleyeceğini söyleyebiliriz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    deoks 4 sa. en beğenilen
    İnanmiyürüm olamaz yalan bu sayılar, hergün 1 milyon kişi ölüyor, gaz odalarında yakıyorlar, öldük , bittik, mahfolduk:D



    Sizin yerinize yazdım arkadaşlar zahmet etmeyin.
    İnanmiyürüm olamaz yalan bu sayılar, hergün 1 milyon kişi ölüyor, gaz odalarında yakıyorlar, öldük , bittik, mahfolduk:D Sizin yerinize yazd...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Mion 3 sa. deoks
    İnanacaklar şimdi şizolar yapma böyle kardeş :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Krone 3 sa.
    Türkiye çapında 4 günlük karantina sayesinde vaka sayılarının 500’lere ve hatta altına düşeceğini umuyorum. Umarım haziranda tamamen kurtulmuş oluruz da şehirlerarası uçuşlar bir an önce başlar.
    Türkiye çapında 4 günlük karantina sayesinde vaka sayılarının 500’lere ve hatta altına düşeceğini umuyorum. Umarım haziranda tamamen kurtulmuş oluruz da şehirle...
    Devamını Gör
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Krone 3 sa.
    Türkiye çapında 4 günlük karantina sayesinde vaka sayılarının 500’lere ve hatta altına düşeceğini umuyorum. Umarım haziranda tamamen kurtulmuş oluruz da şehirlerarası uçuşlar bir an önce başlar.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Hasan07-36 (Hasan Yılmaz) 3 sa.
    İnşallah biran önce iki haneli rakamlara ve sonra da sıfıra düşer. Vaka sayısı sıfırlanmadan insanın içinde hep bir tedirginlik olacak.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    deoks 4 sa. en beğenilen
    İnanmiyürüm olamaz yalan bu sayılar, hergün 1 milyon kişi ölüyor, gaz odalarında yakıyorlar, öldük , bittik, mahfolduk:D



    Sizin yerinize yazdım arkadaşlar zahmet etmeyin.
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Mion 3 sa. deoks
    İnanacaklar şimdi şizolar yapma böyle kardeş :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Koronavirüs vaka sayısı 1000 altında seyrediyor (21 Mayıs) Sonraki The Last of Us Part II için özel PS4 ve aksesuar serisi 6 sa. GTA 5, sadece son üç ayda 10 milyon kopya daha sattı 6 sa. Çin, Koronavirüsün Ekonomik Etkileriyle Mücadelede İndirim Kuponlarına Başvurdu 7 sa. Valorant çıkış tarihi açıklandı 7 sa. G.SKILL yeni bir bellek hızı rekoru daha kırdı 8 sa. Epic Store'dan bir bomba daha: Civilization 6 ücretsiz oldu! 8 sa. Volkswagen'in yeni reklam videosuna "ırkçılık" suçlaması 8 sa. Xiaomi Apollo, 2020'nin en iyi kameralı telefonu olabilir 9 sa. Sabrent dünyanın ilk 8TB M.2 NVMe SSD sürücüsünü duyurdu 9 sa. Netflix'in aksiyon dolu yeni filmi The Old Guard'tan ilk fragman 9 sa. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle internet kullanımı ne kadar arttı? 10 sa. Realme'nin yeni kablosuz kulaklığı Buds Q, ilk görüntüleriyle karşımızda 10 sa. Küresel ısınma nedeniyle Antarktika'da su yosunu toplulukları belirmeye başladı 11 sa. Çift kameralı Roborock T7 Pro robot süpürge duyuruldu 11 sa. GMC, elektrikli Hummer pickup'ın çıkarılabilir tavanını gösterdi 12 sa. Intel, Rivet Networks’ü satın alıyor 13 sa. Huawei yıl sonunda 800 bin 5G baz istasyonu hedefliyor 13 sa. Mazda'nın ilk tamamen elektrikli modeli üretime girdi 14 sa. HES kodu kullanıma açıldı! Seyahat için gerekli olan kod nasıl alınır? 14 sa. Yeni çıkacak Galaxy A serisi telefonlara, Optik Görüntü Sabitleme teknolojisi geliyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi