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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tofaş, koronavirüsle mücadele için tıbbi malzeme üretimine başladı

    Ülkemizin önemli otomotiv üreticilerinden Tofaş, koronavirüsle mücadeleye destek için ürettiği ilk Biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabinini Bursa Şehir Hastanesi hekimlerine teslim etti.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Tofaş, koronavirüsle mücadele için tıbbi malzeme üretimine başladı
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    Türk otomotiv sanayisi koronavirüs salgınıyla mücadele için seferber oldu. Ülkemizin önemli otomobil üreticilerinden Tofaş, sağlık çalışanları için tıbbi destek ekipmanları üretmeye başladı.

    Tofaş’tan yapılan açıklamada, sağlık personelini ve hastane ortamını virüsten korumak amacıyla geliştirilen Biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabininin Bursa Şehir Hastanesi hekimlerine teslim edildiği ifade edildi. Ayrıca firmanın bu ekipmanlara ek olarak siperlikli maskenin seri üretimine başlayarak sağlık çalışanlarına destek sağlayacağı bildirildi.

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    Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, konuyla ilgili açıklamasında “Mühendislerimiz, çok sayıda saha ve ofis çalışanlarımız örnek bir çalışma sergilediler. Kısa sürede, yurt dışından aldıkları kabin örneklerini daha da geliştirdiler; siperlikli maskeyi seri üretime hazır hale getirdiler. Bu hafta 5 bin adetin üzerinde ekipman üreterek hastanelerimize dağıtacağız” ifadelerine yer verdi.

    Eroldu bunun haricinde, “Ekipmanlara PDF formatında 2 boyutlu teknik resimler ve CAD data (IGES/PARASOLID) formatında yayınlayacağımız Tofaş internet sitesindende ulaşılabilecek. Böylelikle başka firmaların da gerekli tıbbi standartlarda hızla üretim yapmasına olanak sağlayarak, yüksek sayılara ulaşılmasına destek olmak istiyoruz.” dedi.

    Tofaş, koronavirüs salgını nedeniyle üretime ara vermemiş, bunun yerine üretimi azaltma ve üretim hatlarında 1.5 metre sosyal mesafe kuralı uygulamaya başladıklarını açıklamıştı.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    celeroni (Cengiz Aytekin) 1 sa.
    3D yazıcılarla kullan-at siperikli maske üretimi yapan sosyal sorumluluk girişimlerinin ülkenin ihtiyacına yetişmesi imkansızdı. Bu konuda firmaların çoğalması gerekiyor.
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    astegon (astegon CF) 2 sa.
    Şu hızlı test kitlerini yapabilsek keşke fabrikalarda
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