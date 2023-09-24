Güvenlik robotları devriye gezmeye başladı

Yaklaşık 190 kilogram ağırlığındaki K5 adlı robotun elleri veya ayakları bulunmuyor. K5, bünyesinde bulunan 4 kamera ile video kaydı yapabilse de ses kaydı alamıyor. Robot, önümüzdeki iki ay boyunca sürecek deneme çalışması boyunca gece yarısından sabah 6'ya kadar istasyonda devriye gezecek. Ancak K5 bir süre tam devriye gezmeyecek, çünkü ilk iki haftasını istasyonun haritasını çıkararak ve platformları değil sadece ana alanları dolaşarak geçirecek.
Öte yandan K5’in yüz tanıma özelliği de yok -en azından şimdilik. Dolayısıyla robotun işlevselliği konusunda şüpheli fikirler bulunuyor. Açık bir şekilde K5, istasyondaki gerçek acil durumlara müdahale etme kapasitesine sahip değil. İnsanlara sağlayabileceği tek gerçek zamanlı yardım, üstündeki düğme aracılığıyla bir olayı anında bildirmelerini sağlamak veya yardım çağırmak.
istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.