Güvenlik robotları devriye gezmeye başladı

Tam Boyutta Gör New York Polis Departmanı (NYPD) Times Meydanı metro istasyonunda yeni bir güvenlik önlemini hayata geçiriyor. Yetkililer, vatandaşları güvende tutmak için bir güvenlik robotunu kullanıma aldıklarını duyurdular. Devriye atacak olan robot, akıllarda ilk canlanan görüntülerden ziyade daha çok Star Wars’daki R2-D2’nun büyük bir versiyonu gibi görünüyor.

Robotlar devriyeye başlıyor

Yaklaşık 190 kilogram ağırlığındaki K5 adlı robotun elleri veya ayakları bulunmuyor. K5, bünyesinde bulunan 4 kamera ile video kaydı yapabilse de ses kaydı alamıyor. Robot, önümüzdeki iki ay boyunca sürecek deneme çalışması boyunca gece yarısından sabah 6'ya kadar istasyonda devriye gezecek. Ancak K5 bir süre tam devriye gezmeyecek, çünkü ilk iki haftasını istasyonun haritasını çıkararak ve platformları değil sadece ana alanları dolaşarak geçirecek.

Tam Boyutta Gör NYPD'nin bu makinenin kamera görüntülerini canlı olarak yayınlayıp yayınlamayacağı ve kolluk kuvvetlerinin onun kaydettiklerini izleyip izlemeyeceği tam olarak belli değil. New York Başkanı Eric Adams, robotun tanıtıldığı etkinlik sırasında "acil bir durum ya da suç halinde incelenebilecek video kaydı yapacağını" söyledi.

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Öte yandan K5’in yüz tanıma özelliği de yok -en azından şimdilik. Dolayısıyla robotun işlevselliği konusunda şüpheli fikirler bulunuyor. Açık bir şekilde K5, istasyondaki gerçek acil durumlara müdahale etme kapasitesine sahip değil. İnsanlara sağlayabileceği tek gerçek zamanlı yardım, üstündeki düğme aracılığıyla bir olayı anında bildirmelerini sağlamak veya yardım çağırmak.

Gelecek şekilleniyor

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Kaliforniya merkezli Knightscope şirketi tarafından üretilen K5 robotu New York şehri tarafından önümüzdeki iki ay için saati yaklaşık 9 dolara kiralanıyor. Evet, şimdilik K5 çoğu senaryoda bir işe yaramıyor ancak gelecek için açık bir vizyon sunuyor. Kolluk kuvvetleri ve güvenlik personelleri belediyelere ve devletlere bir maliyet yükü bindiriyor. Saati 9 dolara çalışan bir robot asgari ücretin oldukça altında görev yapıyor. Üstelik bu robotun dinlenmesi, yemek yemesi, tuvalete gitmesi gerekmiyor. Ve robotlar gözden çıkarılabilir. Bu yılın başlarında Belediye Başkanı NYPD'nin rehine ve diğer kritik durumlarda kullanılmak üzere her biri 750.000 dolar karşılığında robot köpek satın alacağını da duyurmuştu.

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