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    Anlık Bildirim

    Güvenlik robotları devriye gezmeye başladı

    Artık Times Meydanı metro istasyonunda şehrin polis departmanına ait bir güvenlik robotu devriye gezmeye başlayacak. Bu güvenlik robotu, Star Wars’daki R2-D2’nun büyük bir versiyonu gibi.
    Güvenlik robotları devriye gezmeye başladı Tam Boyutta Gör
    New York Polis Departmanı (NYPD) Times Meydanı metro istasyonunda yeni bir güvenlik önlemini hayata geçiriyor. Yetkililer, vatandaşları güvende tutmak için bir güvenlik robotunu kullanıma aldıklarını duyurdular. Devriye atacak olan robot, akıllarda ilk canlanan görüntülerden ziyade daha çok Star Wars’daki R2-D2’nun büyük bir versiyonu gibi görünüyor.

    Robotlar devriyeye başlıyor

    Yaklaşık 190 kilogram ağırlığındaki K5 adlı robotun elleri veya ayakları bulunmuyor. K5, bünyesinde bulunan 4 kamera ile video kaydı yapabilse de ses kaydı alamıyor. Robot, önümüzdeki iki ay boyunca sürecek deneme çalışması boyunca gece yarısından sabah 6'ya kadar istasyonda devriye gezecek. Ancak K5 bir süre tam devriye gezmeyecek, çünkü ilk iki haftasını istasyonun haritasını çıkararak ve platformları değil sadece ana alanları dolaşarak geçirecek.

    Güvenlik robotları devriye gezmeye başladı Tam Boyutta Gör
    NYPD'nin bu makinenin kamera görüntülerini canlı olarak yayınlayıp yayınlamayacağı ve kolluk kuvvetlerinin onun kaydettiklerini izleyip izlemeyeceği tam olarak belli değil. New York Başkanı Eric Adams, robotun tanıtıldığı etkinlik sırasında "acil bir durum ya da suç halinde incelenebilecek video kaydı yapacağını" söyledi.

    Öte yandan K5’in yüz tanıma özelliği de yok -en azından şimdilik. Dolayısıyla robotun işlevselliği konusunda şüpheli fikirler bulunuyor. Açık bir şekilde K5, istasyondaki gerçek acil durumlara müdahale etme kapasitesine sahip değil. İnsanlara sağlayabileceği tek gerçek zamanlı yardım, üstündeki düğme aracılığıyla bir olayı anında bildirmelerini sağlamak veya yardım çağırmak.

    Gelecek şekilleniyor

    Güvenlik robotları devriye gezmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Kaliforniya merkezli Knightscope şirketi tarafından üretilen K5 robotu New York şehri tarafından önümüzdeki iki ay için saati yaklaşık 9 dolara kiralanıyor. Evet, şimdilik K5 çoğu senaryoda bir işe yaramıyor ancak gelecek için açık bir vizyon sunuyor. Kolluk kuvvetleri ve güvenlik personelleri belediyelere ve devletlere bir maliyet yükü bindiriyor. Saati 9 dolara çalışan bir robot asgari ücretin oldukça altında görev yapıyor. Üstelik bu robotun dinlenmesi, yemek yemesi, tuvalete gitmesi gerekmiyor. Ve robotlar gözden çıkarılabilir. Bu yılın başlarında Belediye Başkanı NYPD'nin rehine ve diğer kritik durumlarda kullanılmak üzere her biri 750.000 dolar karşılığında robot köpek satın alacağını da duyurmuştu.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 2 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 2 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 3 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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