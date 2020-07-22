KOSGEB'den 1 milyon lira dijitalleşme desteği

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB’in başlatacağı yeni destek programıyla işletmelere 1 milyon lira dijitalleşme desteği verileceğini açıkladı. Destek paketinin adı KOBİGEL olarak belirlendi.

KOBİGEL isimli bu destek programı ile büyük veri, nesnelerin interneti, akıllı sensörler, endüstriyel robot teknolojileri, artırılmış gerçeklik gibi alanlarda dijitalleşmeyi hedefleyen KOBİ’ler desteklenecek. Teknolojik ürün geliştiren KOBİ'lerin envanterini genişletmek ve teknolojiden destek alan firmaların sayısının artırılması amaçlanıyor. Destek miktarı 1 milyon liraya kadar çıkabilecek.

Bakan Mustafa Varank, salgının belki de tek artısının, dijitalleşmeye ne kadar çabuk uyum sağlanabildiğini farketmeleri olduğuna işaret eden Varank, yeni dönemde akıllı dijital teknolojilerin hayatın her alanına daha yoğun nüfuz etmesine şahit olacaklarını belirtti. “KOBİGEL destek programına çağrımız 17 Eylül'e kadar açık.” dedi.

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