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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    KOSGEB'den 1 milyon lira dijitalleşme desteği

    KOSGEB, KOBİ'ler için 1 milyon lira dijitalleşeme programını başlattı. KOBİGEL olarak adlandırılan destek programına başvurular yarışma usulüyle yapılacak.
    31 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    KOSGEB'den 1 milyon lira dijitalleşme desteği
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB’in başlatacağı yeni destek programıyla işletmelere 1 milyon lira dijitalleşme desteği verileceğini açıkladı. Destek paketinin adı KOBİGEL olarak belirlendi.

    KOBİGEL isimli bu destek programı ile büyük veri, nesnelerin interneti, akıllı sensörler, endüstriyel robot teknolojileri, artırılmış gerçeklik gibi alanlarda dijitalleşmeyi hedefleyen KOBİ’ler desteklenecek. Teknolojik ürün geliştiren KOBİ'lerin envanterini genişletmek ve teknolojiden destek alan firmaların sayısının artırılması amaçlanıyor. Destek miktarı 1 milyon liraya kadar çıkabilecek.

    Bakan Mustafa Varank, salgının belki de tek artısının, dijitalleşmeye ne kadar çabuk uyum sağlanabildiğini farketmeleri olduğuna işaret eden Varank, yeni dönemde akıllı dijital teknolojilerin hayatın her alanına daha yoğun nüfuz etmesine şahit olacaklarını belirtti. “KOBİGEL destek programına çağrımız 17 Eylül'e kadar açık.” dedi.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    classf2re (Emre Mendelyev) 7 dk.
    1 milyon adam başı mı yoksa toplam mı? Eğer toplam 1 milyonsa komik.
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    fitamino (Olgun Portakal) 11 dk.
    Oooh yandaşa para vermenin kılıfı da bulundu:) daha bu tarz kredilerin ihtiyac sahibi birine verildigine denk gelmedim.
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