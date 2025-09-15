Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye, yerli nükleer reaktör geliştirme çağrısı başlattı: Nükleer reaktör nedir?

    Türkiye’nin enerji bağımsızlığını artırmak ve 2053 net sıfır hedeflerine katkı sağlamak amacıyla yerli nükleer reaktör geliştirme çağrısı başladı. Nükleer reaktör nedir? Ne işe yarar?

    Türkiye, yerli nükleer reaktör geliştirme çağrısı başlattı Tam Boyutta Gör
    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’nin enerji ihtiyacını yerli kaynaklarla karşılamak için “Yerli Nükleer Reaktör Geliştirme Çağrısı” başlattı. Enerjide bağımsızlığın sağlanması ve 2053 net sıfır karbon hedeflerine katkı sağlanması amacıyla bu çağrı başladı.

    Nükleer reaktörün yerli imkanlarla geliştirilmesi sayesinde Türkiye, dışa bağımlı olmadan kendi nükleer santrallerinde kullanılacak reaktörleri ve bileşenlerini üretecek. Enerjide bağımsızlık artacak ve enerji ithalatı düşecek. Nükleer reaktör için yabancı şirketlere milyarlarca dolarlık ödeme yapmak yerine bu maliyet içeride kalacak ve ihracat potansiyeli doğacak.

    Yerli nükleer reaktör geliştirme çağrısında projesi için başvurular başladı. Başvurular 31 Aralık 2025’e kadar alınacak. Proje desteği için üst sınır bulunmuyor. Uygun harcamaların %50’si hibe olarak karşılanacak. Proje süresi en fazla 48 ay olarak belirlendi. Projenin birden fazla faz içermesi durumunda bu süre en fazla 48 ay süre ertelenebilecek.

    Başvuru için en az 2 işletmeden oluşan proje ortaklığı şartı bulunuyor. Yabancı işletmeler doğrudan başvuru yapamıyor. Ayrıca yabancı ortakların oranı %49’u geçemeyecek.

    Uluslararası standartlara uygun reaktör geliştirilecek

    Çağrı kapsamında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ve Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) standartlarına uyumlu şekilde  III+ Nesil veya IV. Nesil reaktörlerin (küçük modüler reaktörler, mikroreaktörler vb.) tasarlanması, prototip üretilmesi, test edilmesi ve belgelendirilmesi amaçlanıyor.

    Reaktör basınç kabı, güvenlik sistemleri, yakıt elemanları gibi kritik bileşenlerin en az yüzde 50 yerli olarak geliştirilmesi isteniyor. Projenin sonunda ticari ölçekte kullanılabilecek reaktör tasarımına ulaşılması hedefleniyor.

    Nükleer reaktör nedir?

    Nükleer reaktör, nükleer fisyon (atom çekirdeklerinin parçalanması) tepkimesinin kontrollü bir şekilde gerçekleştiği bir sistemdir. Reaktörlerde genellikle uranyum-235 veya plütonyum-239 gibi fisil (bölünebilir) izotoplar yakıt olarak kullanılır.

    Nükleer reaktör nasıl çalışır?

    1. Reaktörün kalbinde (reaktör çekirdeğinde) nötronlar, uranyum ya da plütonyum atomlarını parçalayarak enerji açığa çıkarır.
    2. Bu enerji ısıya dönüşür.
    3. Isı, suyu buhara çevirir.
    4. Buhar türbinleri döndürür ve elektrik üretilir.
    5. Özetle, nükleer reaktör aslında çok güçlü bir ısı kaynağıdır.

    Nükleer reaktör ne işe yarar?

    • Elektrik Üretimi: Dünyadaki nükleer santrallerin temel amacı budur. Fosil yakıtlara göre daha düşük karbon salınımıyla çalışırlar.
    • Araştırma ve Bilim: Araştırma reaktörleri, nükleer fizik deneylerinde, malzeme testlerinde ve eğitimde kullanılır.
    • Tıbbi Uygulamalar: Reaktörlerde üretilen radyoizotoplar, kanser tedavisinde (radyoterapi), tıbbi görüntülemede ve teşhis yöntemlerinde kullanılır.
    • Endüstriyel Uygulamalar: Malzeme kontrolü, sterilizasyon, kalite denetimi gibi alanlarda nükleer teknolojiden faydalanılır.
    • Askeri Alan: Nükleer denizaltılar ve uçak gemilerinde, uzun süre yakıt almadan hareket için reaktörler kullanılır.
    • Özetle, nükleer reaktörler enerji üretiminden tıbbi uygulamalara kadar geniş bir yelpazede kullanılan güçlü teknolojik sistemlerdir.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    RoyalSalute +88 SequentiaL +65 Gravaze +45 ultrAslan-BH +31 mert1907 +21 sahinbey66 +17 RichesMen +16 @KlavYE@ +15 -BraveHeart- +13 limitsizce +10
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    13 Kişi Okuyor (1 Üye, 12 Misafir) 2 Masaüstü 11 Mobil
    Rheorcyn okuyor
    R
    GENEL İSTATİSTİKLER
    997 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    nükleer reaktör, nükleer enerji ve
    4 etiket daha Türkiye Haberleri sanayi ve teknoloji bakanlığı Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,6b
    Instagram Sayfası50b
    YouTube Kanalı364b
    TikTok Sayfası3,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tam otomatik arabalar android multimedya şifresi otomobil af çok amaçlı hız sınırı dil kökünde kabarcıklar kadınlar kulübü kuş pisliği yanığı giderme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark 30
    TECNO Spark 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum