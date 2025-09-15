Türkiye, yerli nükleer reaktör geliştirme çağrısı başlattı: Nükleer reaktör nedir?

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’nin enerji ihtiyacını yerli kaynaklarla karşılamak için “Yerli Nükleer Reaktör Geliştirme Çağrısı” başlattı. Enerjide bağımsızlığın sağlanması ve 2053 net sıfır karbon hedeflerine katkı sağlanması amacıyla bu çağrı başladı.

Nükleer reaktörün yerli imkanlarla geliştirilmesi sayesinde Türkiye, dışa bağımlı olmadan kendi nükleer santrallerinde kullanılacak reaktörleri ve bileşenlerini üretecek. Enerjide bağımsızlık artacak ve enerji ithalatı düşecek. Nükleer reaktör için yabancı şirketlere milyarlarca dolarlık ödeme yapmak yerine bu maliyet içeride kalacak ve ihracat potansiyeli doğacak.

Yerli nükleer reaktör geliştirme çağrısında projesi için başvurular başladı. Başvurular 31 Aralık 2025’e kadar alınacak. Proje desteği için üst sınır bulunmuyor. Uygun harcamaların %50’si hibe olarak karşılanacak. Proje süresi en fazla 48 ay olarak belirlendi. Projenin birden fazla faz içermesi durumunda bu süre en fazla 48 ay süre ertelenebilecek.

Başvuru için en az 2 işletmeden oluşan proje ortaklığı şartı bulunuyor. Yabancı işletmeler doğrudan başvuru yapamıyor. Ayrıca yabancı ortakların oranı %49’u geçemeyecek.

Uluslararası standartlara uygun reaktör geliştirilecek

Çağrı kapsamında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ve Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) standartlarına uyumlu şekilde III+ Nesil veya IV. Nesil reaktörlerin (küçük modüler reaktörler, mikroreaktörler vb.) tasarlanması, prototip üretilmesi, test edilmesi ve belgelendirilmesi amaçlanıyor.

Reaktör basınç kabı, güvenlik sistemleri, yakıt elemanları gibi kritik bileşenlerin en az yüzde 50 yerli olarak geliştirilmesi isteniyor. Projenin sonunda ticari ölçekte kullanılabilecek reaktör tasarımına ulaşılması hedefleniyor.

Nükleer reaktör nedir?

Nükleer reaktör, nükleer fisyon (atom çekirdeklerinin parçalanması) tepkimesinin kontrollü bir şekilde gerçekleştiği bir sistemdir. Reaktörlerde genellikle uranyum-235 veya plütonyum-239 gibi fisil (bölünebilir) izotoplar yakıt olarak kullanılır.

Nükleer reaktör nasıl çalışır?

Reaktörün kalbinde (reaktör çekirdeğinde) nötronlar, uranyum ya da plütonyum atomlarını parçalayarak enerji açığa çıkarır. Bu enerji ısıya dönüşür. Isı, suyu buhara çevirir. Buhar türbinleri döndürür ve elektrik üretilir. Özetle, nükleer reaktör aslında çok güçlü bir ısı kaynağıdır.

Nükleer reaktör ne işe yarar?

Elektrik Üretimi : Dünyadaki nükleer santrallerin temel amacı budur. Fosil yakıtlara göre daha düşük karbon salınımıyla çalışırlar.

: Dünyadaki nükleer santrallerin temel amacı budur. Fosil yakıtlara göre daha düşük karbon salınımıyla çalışırlar. Araştırma ve Bilim : Araştırma reaktörleri, nükleer fizik deneylerinde, malzeme testlerinde ve eğitimde kullanılır.

: Araştırma reaktörleri, nükleer fizik deneylerinde, malzeme testlerinde ve eğitimde kullanılır. Tıbbi Uygulamalar : Reaktörlerde üretilen radyoizotoplar, kanser tedavisinde (radyoterapi), tıbbi görüntülemede ve teşhis yöntemlerinde kullanılır.

: Reaktörlerde üretilen radyoizotoplar, kanser tedavisinde (radyoterapi), tıbbi görüntülemede ve teşhis yöntemlerinde kullanılır. Endüstriyel Uygulamalar : Malzeme kontrolü, sterilizasyon, kalite denetimi gibi alanlarda nükleer teknolojiden faydalanılır.

: Malzeme kontrolü, sterilizasyon, kalite denetimi gibi alanlarda nükleer teknolojiden faydalanılır. Askeri Alan : Nükleer denizaltılar ve uçak gemilerinde, uzun süre yakıt almadan hareket için reaktörler kullanılır.

: Nükleer denizaltılar ve uçak gemilerinde, uzun süre yakıt almadan hareket için reaktörler kullanılır. Özetle, nükleer reaktörler enerji üretiminden tıbbi uygulamalara kadar geniş bir yelpazede kullanılan güçlü teknolojik sistemlerdir.

