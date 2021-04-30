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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kripto para firması Paxos 2.4 milyar dolar değerlemeye ulaştı

    PAX ve PAXG stabil paralarının arkasındaki isim olan Paxos pek çok önemli firmaya da hizmet sunuyor. Son aldığı yatırımlar ile birlikte 2.4 milyar dolar pazar değerine ulaştı.
    30 Nisan 2021, 21:00 (2 sa.)
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Kripto para firması Paxos 2.4 milyar dolar değerlemeye ulaştı
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    Kripto para piyasasında yaşanan patlama ilgili teknoloji geliştiren firmaları da zirveye taşıyor. Uzun süredir kripto para dünyasına farklı teknolojiler sağlayan Paxos da bu gelişmelerden en iyi şekilde nasibini alıyor. 

    Paxos fırtınası

    Paxos ismi pek duyulmamış olsa da temel olarak fiziki emtialara dayalı kripto paralar geliştiriyor. Altına dayalı PAXG ve dolara dayalı PAX birimi bu firmanın teknolojisi. Yine Binance’in BUSD itibari para biriminde de Paxos imzası var. Ayrıca itBit adında bir kripto para borsası da işletiyor. 

    Ayrıca Bkz. "Nokia X10 ve X20 karşınızda"

    Diğer taraftan kanuni düzenlemelere uyduğu için önemli müşteriler de edindi. PayPal ve alt firması Venmo’nun kripto para akışını Paxos teknolojileri sağlıyor. Yine Credit Suisse için de bazı hizmetler sunuyor.

    Yaptığı önemli hamleler Paxos’un değerini de arttırıyor. Bu hafta 300 milyon dolar daha yatırım alan firma toplamda 500 milyon dolardan fazla yatırıma ulaşmış oldu. Pazar değeri ise 2.4 milyar dolar seviyesine yükseldi. Firma önümüzdeki dönemde kritik satın alımlar yaparak daha geniş bir kitleye hitap etmeyi amaçlıyor. 
     



    https://www.forbes.com/sites/ninabambysheva/2021/04/29/paypal-crypto-partner-paxos-raises-300-million-at-24-billion-valuation/?sh=7ab1660a180f
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    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 12 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 20 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 (Enes Şahinler) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu elemanlar PayPal'a kripto para sağlıyor diye biliyorum. Sanırım değeri oradan geliyor.
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