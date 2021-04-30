Kripto para firması Paxos 2.4 milyar dolar değerlemeye ulaştı

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Kripto para piyasasında yaşanan patlama ilgili teknoloji geliştiren firmaları da zirveye taşıyor. Uzun süredir kripto para dünyasına farklı teknolojiler sağlayan Paxos da bu gelişmelerden en iyi şekilde nasibini alıyor.

Paxos fırtınası

Paxos ismi pek duyulmamış olsa da temel olarak fiziki emtialara dayalı kripto paralar geliştiriyor. Altına dayalı PAXG ve dolara dayalı PAX birimi bu firmanın teknolojisi. Yine Binance’in BUSD itibari para biriminde de Paxos imzası var. Ayrıca itBit adında bir kripto para borsası da işletiyor.

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Diğer taraftan kanuni düzenlemelere uyduğu için önemli müşteriler de edindi. PayPal ve alt firması Venmo’nun kripto para akışını Paxos teknolojileri sağlıyor. Yine Credit Suisse için de bazı hizmetler sunuyor.

Yaptığı önemli hamleler Paxos’un değerini de arttırıyor. Bu hafta 300 milyon dolar daha yatırım alan firma toplamda 500 milyon dolardan fazla yatırıma ulaşmış oldu. Pazar değeri ise 2.4 milyar dolar seviyesine yükseldi. Firma önümüzdeki dönemde kritik satın alımlar yaparak daha geniş bir kitleye hitap etmeyi amaçlıyor.



https://www.forbes.com/sites/ninabambysheva/2021/04/29/paypal-crypto-partner-paxos-raises-300-million-at-24-billion-valuation/?sh=7ab1660a180f

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