Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kripto para piyasasında işlem ücreti lideri Huobi

    İşlem ücreti sayesinde önemli gelirler elde eden kripto para borsalarının Aralık ayı karnesi belli oldu. Gelir anlamında Singapurlu Huobi açık ara lider durumda bulunuyor.
    1 sa.
    269
    12
    1
    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Kripto para piyasasında işlem ücreti lideri Huobi
    Tam Boyutta Gör

    Yatırımcı sayısı sürekli büyüyen kripto para piyasasında elbette en önemli gelir kaynağı borsaların işlem ücreti. Bu ücret binde bir gibi oranlarda olsa da binlerce Bitcoin değerindeki günlük işlemler haliyle büyük bir yekün oluşturuyor.

    Kripto borsaları ne kadar kazanıyor?

    CryptoDiffer tarafından yapılan analize göre Aralık ayında borsa işlem ücretleri açısından Huobi lider oldu. Singapur kaynaklı borsa aylık 51.4 milyon dolar gelir seviyesine ulaştı. İkinci sırada ise 35 milyon dolar ile OKex borsası geliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Güney Kore kripto para kazançlarını vergilendiriyor

    Ayrıca Bkz. "UMURO Games'den yeni Osman Gazi oyunu"

    Bir dönem hacim açısından lider olan Binance borsası ise 18.7 milyon dolar gibi bir gelir elde etmiş. Sonrasında 18.7 milyon dolar ile MXC borsası ve 17.8 milyon dolar ile Coinbase Pro borsası geliyor.

    Bu beş borsanın aylık ortalama işlem ücreti kazancı 15 milyon dolar üzerinde seyrediyor. Sonraki 5 borsanın ise 2-8 milyon dolar arasında değişen gelirleri var. Bu iki grup arasında oldukça büyük bir fark varken Huobi'nin açık ara liderliği de dikkat çekici.

    Borsaların kazançları piyasanın değerine göre değişiyor. Bitcoin ve diğer birimlerin zirve yaptığı 2017 sonlarında işlem ücretleri de devasa rakamlara çıkmıştı.



    https://eng.ambcrypto.com/binance-lags-behind-huobi-and-okex-in-terms-of-trading-fee-revenue/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 1 sa. yeni yorumcu
    Kumarda kasa her zaman kazanır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. iPhone 11 Pro Max en iyi selfie kamerasına sahip telefonlar sıralamasında onuncu oldu 44 dk. Falcon & Winter Soldier dizisinin yayın tarihi belli oldu 1 sa. Mobil GTX 1650 Ti ve GTX 1650 Super GPU’ları gün yüzüne çıktı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Kripto para piyasasında işlem ücreti lideri Huobi Sonraki Çin, dünyanın ikinci büyük silah üreticisi oldu 2 sa. Intel işlemcilerinin bir kısmını GlobalFoundries’e ürettirecek 3 sa. Intel 400 serisi çipsetler PCIe 4.0 desteği sunmayacak 4 sa. Yeni Volkswagen Caddy'nin çizim görselleri paylaşıldı 4 sa. Windows 10 güncellemelerinin neden sorunlu olduğu ortaya çıktı 4 sa. Yerli İHA'lar deprem bölgesini böyle görüntüledi 5 sa. Jeff Bezos'a siber saldırı olayında iOS işletim sistemi suçlanıyor 6 sa. 120 Hz ekranlı Poco X2'nin tanıtım tarihi açıklandı 6 sa. Sharp, OLED TV pazarına giriyor 6 sa. Korona virüsü yapay zeka ile erken teşhis edildi 7 sa. Patriot Viper V380 oyuncu kulaklığı tanıtıldı 7 sa. ASELSAN, jandarmaya 4 adet "Kaplan" hediye etti 8 sa. Samsung'un güncelleme takvimi belli oldu: İşte Android 10 alacak cihazlar 8 sa. Yerli üretici Karsan, Polonya'da düzenlenen otobüs ihalesini kazandı 8 sa. Meizu 16s Pro ilk izlenimler | Şık, hafif ve Snapdragon 855+ 9 sa. Apple, kavisli camdan yapılmış Mac patenti aldı 9 sa. Ortak deprem hattı kuruluyor 10 sa. Nokia 9.1 iptal Nokia 9.2 sırada 10 sa. Edge tarayıcısındaki "sekmeyi taşı" özelliği, Chrome'a geliyor 11 sa. İki yeni Silent Hill oyunu geliştiriliyor söylentisi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    ABD Uzay Kuvveti'nin yeni logosu medyada yankı uyandırdı!
    DonanımHaber
    Disney'in satın aldığı 20th Century Fox'un ismi ve logosu değişti
    DonanımHaber
    iOS 14'ün hangi cihazlara geleceği ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Kobe Bryant, ABD/Kaliforniya’daki helikopter kazasında hayatın...
    DH Forum
    ELAZIĞ'DAKİ AYNI ŞİDDETTEKİ DEPREM İSTANBUL'DA OLSAYDI EN AZ 5...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim