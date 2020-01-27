Kripto para piyasasında işlem ücreti lideri Huobi

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Yatırımcı sayısı sürekli büyüyen kripto para piyasasında elbette en önemli gelir kaynağı borsaların işlem ücreti. Bu ücret binde bir gibi oranlarda olsa da binlerce Bitcoin değerindeki günlük işlemler haliyle büyük bir yekün oluşturuyor.

Kripto borsaları ne kadar kazanıyor?

CryptoDiffer tarafından yapılan analize göre Aralık ayında borsa işlem ücretleri açısından Huobi lider oldu. Singapur kaynaklı borsa aylık 51.4 milyon dolar gelir seviyesine ulaştı. İkinci sırada ise 35 milyon dolar ile OKex borsası geliyor.

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Bir dönem hacim açısından lider olan Binance borsası ise 18.7 milyon dolar gibi bir gelir elde etmiş. Sonrasında 18.7 milyon dolar ile MXC borsası ve 17.8 milyon dolar ile Coinbase Pro borsası geliyor.

Bu beş borsanın aylık ortalama işlem ücreti kazancı 15 milyon dolar üzerinde seyrediyor. Sonraki 5 borsanın ise 2-8 milyon dolar arasında değişen gelirleri var. Bu iki grup arasında oldukça büyük bir fark varken Huobi'nin açık ara liderliği de dikkat çekici.

Borsaların kazançları piyasanın değerine göre değişiyor. Bitcoin ve diğer birimlerin zirve yaptığı 2017 sonlarında işlem ücretleri de devasa rakamlara çıkmıştı.

https://eng.ambcrypto.com/binance-lags-behind-huobi-and-okex-in-terms-of-trading-fee-revenue/

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