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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kripto paralarda haciz dönemi

    BTCTürk hesabı olan bir kullanıcının haciz işlemleri nedeniyle hesabına el konulduğu ortaya çıktı. Yani Türkiye merkezli kripto para borsaları da artık dondurma işlemlerine konu olacak.
    12 Nisan 2021, 18:15 (1 gün)
    2,6b
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    16
    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Kripto paralarda haciz dönemi
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    Bugün kripto paralar artık herkesin erişebileceği bir noktaya geldi ve haliyle mal varlığını bu işe yatıranlar mevcut. Bir haciz işlemi esnasında da mal varlığı söz konusu olduğundan artık kripto para borsaları da listeye ekleniyor.

    Kripto paralara haciz geldi

    Sosyal medyada gündeme gelen konuya göre bir kullanıcının BTCTürk hesabı İstanbul İcra Dairesinden gelen bir ihbarnameye istinaden kapatıldı. Tekrar açılması için ilgili daire ile görüşülmesi gerektiği bildirildi. Yani haciz konusunun çözülmesi gerekiyor. BTCTürk borsası bu tür mahkeme kararlarında gereğini yapmak durumunda olduğunu duyurdu.

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    Ayrıca Bkz. "Gametech Titan Blue Switch mekanik oyuncu klavyesi inceleme"

    Yani bir haciz konusu olduğunda veya mal varlığının dondurulması gerektiğinde artık Türkiye merkezli kripto para borsalarına da gidilecek. Zaten MASAK geçtiğimiz haftalarda borsa kullanıcılarının tüm verilerini istemişti. Bu bakımdan borsada varlığı olan her vatandaşın devlette de kaydı tutuluyor.

    Elbette yurt dışı üzerinden faaliyette bulunan borsalarda böyle bir durum söz konusu olmayacaktır ancak elinizdeki varlığı Türk lirasına çevirmek istediğinizde illa ki kayıtlı bir borsaya aktarmanız gerekecek. Bu da dondurma işlemine yol açacaktır.

    Kaynakların verdiği bilgilere göre haciz kapsamındaki miktarı ödemek adına kapatılan borsadaki kripto varlıkların Türk lirasına çevrilerek daireye aktarılması mümkün oluyor. Tabii ki yine de varlığa el konulması söz konusu.



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    yc#1 (Yavuz Can) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Demedi deme İbrahim. Bugün haciz koyan yarın gelir vergisini de koyar.
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    monacomen 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Aslında mantıklı. Düşünün birinin bilmem kaç milyar borcu var piyasaya ve bir türlü alınamıyor veya birilerine dolandırdı ve mahkeme suçlu buldu. Parayı tahsil etmek istiyor ama bu uyanık bütün malını mülkünü satıp kripto borsasına koymuş nasılsa kimse işlem yapamaz diye. Böylece beş parasız gözüktüğü için para tahsil edilemiyor ne güzel dünya. Sonunda bir yolunu bulup yurt dışına kapağı attığında bütün parasını hesabına çeker hayatına bakar. Sistemdeki büyük bir açıktır kripto para borsası.
    Aslında mantıklı. Düşünün birinin bilmem kaç milyar borcu var piyasaya ve bir türlü alınamıyor veya birilerine dolandırdı ve mahkeme suçlu buldu. Parayı tahsil ...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    C Clusive 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kraken ile işlem yaparsa sorun olmaz ya da offline cüzdan kullanabilir...
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    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Altın, dolar alıp sattığımızda gelir vergisi almıyorlar. Hisse senetleri hakkında bilgim yok ama orada da sanırım gelir vergisi almıyorlar ama baktılar büyük kaynak nerede diye, kriptolara vergi yakındır.
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    snoppy 1 gün ( Mesaj Silindi )
    geçenlerde "Maliye Bakanlığı, Kripto Para Borsalarından Varlık Miktarı Dahil T&#252;m Kullanıcı Bilgilerini İstedi" başlıklı haber çıkmıştı. aklı olan türk borsalarından uzak durur.
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    J justbejust 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ahahaha, devletlerden özgür kılıyordu bu değil mi? Vergi de gelecek, birer birer fos çıkacak. Güvenli falan da değil, talep ayakta tutuyor sadece, devlet desteği olmadan. Balon olup patlamasının önünde engel yok, hemen değil ama 1-2 sene içerisinde.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    H hiddencat 1 gün ( Mesaj Silindi ) justbejust
    Borsada tutulan Bitcoine el konulması normal. Bitcoin kendi cüzdanında değilse senin değildir.
    Bitcoin'in güvenlik sorunu nedir?
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    yc#1 (Yavuz Can) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Demedi deme İbrahim. Bugün haciz koyan yarın gelir vergisini de koyar.
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    interwap (Volkan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kullanıcı bilgileri talebi için "kaçakçılık, yasadışı ticaret" vs. denmişti. Ama bu tür işler için olacağı belli idi.
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Sonuçta kimlik ile hesabını doğruluyorsun. Gayet normal bir durum.
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    Alkolog 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Offline cuzdanlara donus baslar cok mu zor
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    monacomen 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Aslında mantıklı. Düşünün birinin bilmem kaç milyar borcu var piyasaya ve bir türlü alınamıyor veya birilerine dolandırdı ve mahkeme suçlu buldu. Parayı tahsil etmek istiyor ama bu uyanık bütün malını mülkünü satıp kripto borsasına koymuş nasılsa kimse işlem yapamaz diye. Böylece beş parasız gözüktüğü için para tahsil edilemiyor ne güzel dünya. Sonunda bir yolunu bulup yurt dışına kapağı attığında bütün parasını hesabına çeker hayatına bakar. Sistemdeki büyük bir açıktır kripto para borsası.
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    M Mylevi (Ahmet mylevi) 1 gün ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Parayı türk borsasına yatırdıysa uyanık falan değilmiş.
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    Z zekibalo (ali zeki balo) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Ben de şunu düşünüyorum: Adam piyasadan çarptığı paralar ile abuk sabuk NFT'lere ciddi rakamlar gömüp aldı. Hakkında icra takibi başlatıldı. Banka vs. bu adamın NFT'lerine el koydu. NFT'lerin muhammen bedeli ne olacak? Ayrıca açık artırmalarda ne abuk sabuk NFT'ler göreceğiz acaba??? :))))
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    labtek38 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Metamask cüzdanına atsaymış o da 😁.
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