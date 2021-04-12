Kripto paralarda haciz dönemi

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Bugün kripto paralar artık herkesin erişebileceği bir noktaya geldi ve haliyle mal varlığını bu işe yatıranlar mevcut. Bir haciz işlemi esnasında da mal varlığı söz konusu olduğundan artık kripto para borsaları da listeye ekleniyor.

Kripto paralara haciz geldi

Sosyal medyada gündeme gelen konuya göre bir kullanıcının BTCTürk hesabı İstanbul İcra Dairesinden gelen bir ihbarnameye istinaden kapatıldı. Tekrar açılması için ilgili daire ile görüşülmesi gerektiği bildirildi. Yani haciz konusunun çözülmesi gerekiyor. BTCTürk borsası bu tür mahkeme kararlarında gereğini yapmak durumunda olduğunu duyurdu.

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Yani bir haciz konusu olduğunda veya mal varlığının dondurulması gerektiğinde artık Türkiye merkezli kripto para borsalarına da gidilecek. Zaten MASAK geçtiğimiz haftalarda borsa kullanıcılarının tüm verilerini istemişti. Bu bakımdan borsada varlığı olan her vatandaşın devlette de kaydı tutuluyor.

Elbette yurt dışı üzerinden faaliyette bulunan borsalarda böyle bir durum söz konusu olmayacaktır ancak elinizdeki varlığı Türk lirasına çevirmek istediğinizde illa ki kayıtlı bir borsaya aktarmanız gerekecek. Bu da dondurma işlemine yol açacaktır.

Kaynakların verdiği bilgilere göre haciz kapsamındaki miktarı ödemek adına kapatılan borsadaki kripto varlıkların Türk lirasına çevrilerek daireye aktarılması mümkün oluyor. Tabii ki yine de varlığa el konulması söz konusu.

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