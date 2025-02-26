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    Kripto transferinde yeni düzenleme yürürlükte: Kimlik zorunluluğu başladı!

    MASAK'ın yeni düzenlemesi ile kripto para transferinde kimlik bilgilerini paylaşma zorunluluğu başladı. Hangi transferlerde kimlik bilgilerini paylaşmak zorunlu?
    Kripto transferinde yeni düzenleme yürürlükte: Kimlik zorunluluğu Tam Boyutta Gör
    Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan düzenleme ile 15 bin TL’nin üzerindeki kripto para transferlerine kimlik zorunluluğu getirildi. Kripto para borsalarından yapılacak transfer işlemlerinde gönderici ve alıcıya dair çeşitli bilgilerin paylaşılması gerekiyor. Söz konusu uygulama 25 Şubat 2025 tarihi itibarıyla başladı.

    MASAK tarafından 24 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan düzenleme ile 15 bin TL ve üzerindeki kripto varlık transfer işlemlerinde hem gönderici hem de alıcı bilgilerinin detaylı bir şekilde kayıt altına alınmasını zorunlu hale getirildi. Düzenlemenin yürürlülük tarihi 25 Şubat 2025 olarak belirlenmişti. Kripto para borsaları, bu düzenlemeye uyum için gerekli düzenlemeleri yaptı ve düzenleme yürürlüğe girdi.

    Hangi bilgiler paylaşılacak?

    Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 15 bin TL ve üzerindeki kripto para transferlerinde şu bilgilerin en az birini bulundurmak zorunda olacak:

    • Gönderenin adı-soyadı veya ticaret siciline kayıtlı unvanı,
    • Tüzel kişiliklerin tam adı,
    • Cüzdan adresi veya işlemle ilgili referans numarası,
    • Adres, doğum yeri, vatandaşlık numarası, müşteri numarası, pasaport numarası ya da vergi kimlik numarası.

    Cüzdan adresi olmayan durumlarda işlemle ilgili referans numarası, adres veya doğum yeri, vatandaşlık numarası, müşteri numarası, pasaport numarası ya da vergi kimlik numarası gibi göndereni belirlemeye yarayan bilgilerden en az birine yer verilmesi zorunlu olacak. Bilgilerin doğruluğu ayrıca teyit edilecek.

    Kripto varlık hizmet sağlayıcılar, 15 bin TL’nin altındaki transferlerde de alıcı veya gönderici tarafların isim, ticaret siciline kayıtlı kişinin unvanı, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adı ve cüzdan adresini içeren mesajlar gönderecek ancak bu bilgilerin doğrulanması zorunlu olmayacak.

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