Binance TR'de çılgın hata: Üyeleriyle maliye arasında "kira" krizine sebep oldu

Binance TR “kira krizi”
Binance TR üzerinden son 4 yılda yapılan çekimlerin bazılarının “kira ödemesi” şeklinde yapıldığı ve bunun da sistemlerde kira geliri olarak yansıdığı belirtiliyor. Kira geliri nedeniyle de bazı kullanıcılara vergi borcu yansıtılmış durumda. GIB tarafından henüz konuya dair bir açıklama yapılmış değil.
Çekimlerin “kira geliri” olup olmadığı nasıl öğrenilir?
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesindeki “kira gelirlerim” bölümünden Binance TR çekimlerinin kira geliri olarak görülüp görülmediği kontrol edilebilir. Eğer kira gelirinizin olmadığı halde kira geliri görünüyorsa Dijital Vergi Dairesi’nin web sitesindeki (https://dijital.gib.gov.tr) Hazır Beyan bölümünden bu ödemenin kira geliri olmadığına dair bildirimde bulunabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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