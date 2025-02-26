OKX borsası lisanssız 1 trilyon dolarlık işlem yaptı, 505 milyon dolar ceza ödeyecek

OKX borsasına dev ceza
Uzun süredir soruşturma altında olan OKX borsası da cezadan kurtulamadı. Syeşeller merkezli Aux Cayes FinTech Co. yönetimi altında faaliyet gösteren OKX borsası, 2018-2024 yılları arasında lisanssız bir şekilde işlem yaptığını kabul etti.
Bu dönemde ABD’li kullanıcıların 1 trilyon dolardan fazla işlem yaptığı borsada, yüz milyonlarca dolar kâr elde edildi. Ayrıca 5 milyar dolardan fazla şüpheli işlem gerçekleştiği ve borsanın ABD yasaklarını aşabilmek için kullanıcıların sahte bilgi sağlamalarını da teşvik ettiği belirtiliyor.
Savcılar ile uzlaşma yolunu seçen borsanın 505 milyon dolarlık tazminat cezasını ödemeyi kabul ettiği açıklandı. Borsa ayrıca bir uyumluluk danışmanı tutarak gelecek dönemde yaşanabilecek bu tür aksaklıkların da önüne geçmeyi amaçlıyor.
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