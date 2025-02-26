OKX borsası lisanssız 1 trilyon dolarlık işlem yaptı, 505 milyon dolar ceza ödeyecek

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Tam Boyutta Gör Yıllardır ABD hükümetinin, belirlenen düzenlemeler dışına çıkarak faaliyet gösteren kripto para platformlarına yönelik sert tutumları devam ediyor. Binance eski kurucusu CZ ve FTX eski kurucusu Sam Bankman-Fried bu nedenle hapis cezasına çarptırıldı.

OKX borsasına dev ceza

Uzun süredir soruşturma altında olan OKX borsası da cezadan kurtulamadı. Syeşeller merkezli Aux Cayes FinTech Co. yönetimi altında faaliyet gösteren OKX borsası, 2018-2024 yılları arasında lisanssız bir şekilde işlem yaptığını kabul etti.

Kripto piyasalarda çarşı karıştı 1 gün önce eklendi

Bu dönemde ABD’li kullanıcıların 1 trilyon dolardan fazla işlem yaptığı borsada, yüz milyonlarca dolar kâr elde edildi. Ayrıca 5 milyar dolardan fazla şüpheli işlem gerçekleştiği ve borsanın ABD yasaklarını aşabilmek için kullanıcıların sahte bilgi sağlamalarını da teşvik ettiği belirtiliyor.

Savcılar ile uzlaşma yolunu seçen borsanın 505 milyon dolarlık tazminat cezasını ödemeyi kabul ettiği açıklandı. Borsa ayrıca bir uyumluluk danışmanı tutarak gelecek dönemde yaşanabilecek bu tür aksaklıkların da önüne geçmeyi amaçlıyor.



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