Kripto yatırımcılarının 6 temel korkusu

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İlkbahar rallisinden önce, Bitcoin'in 2000 dolara düşeceği öngörülmüştü. Tam aksine büyümenin ardından, birçok yatırımcı, ana kripto para biriminin yeni seviyelere yükselmeye hazır olduğunu açıkladı. Fakat henüz o da gerçekleşmiş değil.

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Bitcoin yatırımcıları arasında endişe duyulan ve şüpheleri arttıran 6 temel faktörü özetlemek gerekirse:

1- Kripto para birimleri spekülatiftir

200 milyar dolarlık sermaye miktarına rağmen, piyasa hala düşük likiditede. Örneğin, dünyanın en büyük borsalarından biri olan Binance'da son verilere göre toplam 906 milyon dolarlık işlem hacmi bulunmakta, fakat bunun içinde Bitcoin'in payı sadece 300 milyon dolar. Bu hacimlerle pazarın manipülasyonu kolaydır.

İkinci bir nokta, Bitcoin'in piyasanın ana göstergesi olduğu kabul edilir. Altcoinlerin Bitcoin davranışına bağımlılığı vardır, Bitcoin büyüdüğünde, pazar onu izler, ancak düştüğünde altcoinleri aşağı çeker.

2- Yasal belirsizlik

Sadece birkaç ülke en iyi faydayı almak için kripto para birimlerinin yasal statüsüne karar vermiştir: Kanada, Japonya, Avustralya ve diğer orta ölçekli ülkeler.

3- Teknik arızalar

Bu problem, anketlerdeki en popüler cevap oluyor. Emirlerin gerçekleşmesindeki gecikmeler, güvenlik sistemindeki zayıflıklar kurumsal yatırımcıları durduruyor, çünkü büyük miktarda yatırımdan bahsediyoruz. Bu nedenle, kripto borsaları yüksek hızda en şeffaf, güvenli ürünü temin edene kadar, yatırımcıların büyük çoğunluğu gölgede kalacaktır.

4- Gizlilik

Kripto borsaları art arda kullanıcıların kişisel verilerinin sızmasından yargılandı. Özellikle, büyük yatırımcıların kimlikleri ciddi önem arz etmektedir. Bu nedenle kişisel bilgilerin saklanmasında yüksek düzeyde güvenilirlik ve herhangi bir sızıntı ihtimalinin bulunmaması gerekmektedir.

5- Piyasanın çökmesi

Bitcoin'in dramatik olarak kritik derecede düşük değerlere gelebileceği gibi olumsuz bir senaryo göz ardı edilemez. Kripto para borsaları, fonlar ve madencilik havuzları, tüm piyasayı anında indirebilen çok sayıda rezerve sahiptir.

Böyle bir senaryo olası değildir, çünkü bahsettiğimiz yüksek miktarda kripto para sahipleri için karlı bir hamle değildir. Fakat yine de yatırımcılar bu senaryoyu kafalarından atamıyorlar.

6- Likidite problemi

Birçok çeşit kripto para platformu kendilerine sunulmasına rağmen, büyük yatırımcılar, modern kripto borsalarının sağlayamadığı borsaları ve para birimlerini terk etmeyi planlamıyor. Aynısı likidite için de geçerlidir, yükselmesiyle birlikte, kripto platformlarına olan ilgi artacaktır.

Kripto para piyasasındaki genel korkular bu yönde. Bu mevcut problemler çözülebilirse şüphesiz ki durum daha iyiye gidecektir. Fakat şu anda birçok problem olmasına rağmen, kripto yatırımcıları arasında olumlu bir eğilim gözlemlenmektedir.

https://hackernoon.com/what-should-crypto-investors-be-afraid-of-kro3zq4