Hotbit borsası battı

Hotbit neden kapandı?
Aslında kripto para borsalarının sallanmaya başlaması Luna skandalı ve sonrasında kripto para dünyasını kasıp kavuran likidite sıkıntılarına denk geliyor. FTX ve Bittrex gibi pek çok borsa battı veya batırıldı.
Bu halkaya son olarak Hotbit borsası eklendi. Bir dönem günlük 350 milyon dolarlık hacme kadar ulaşan Hotbit borsası, bazı konular nedeniyle soruşturmalar, siber saldırılar gibi nedenlerle krize sürüklendi.
5 yıldan fazla bir süredir faaliyette olan Hotbit borsası bu hafta itibariyle faaliyetlerine son verdi. Borsada varlığı olan kullanıcıların 21 Haziran sabah saat 7’ye kadar başka mecralara çekmeleri isteniyor.
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.