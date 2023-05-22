Hotbit borsası battı

Tam Boyutta Gör Kimileri tarafından kullanışsız bulunan ancak zaman zaman önemli ön satış projeleri ile ilgiyi üzerine çeken Hotbit borsası yolun sonuna geldi. Düzenleyici baskıları ve mali sıkıntılar borsanın kapanmasına neden oldu.

Hotbit neden kapandı?

Aslında kripto para borsalarının sallanmaya başlaması Luna skandalı ve sonrasında kripto para dünyasını kasıp kavuran likidite sıkıntılarına denk geliyor. FTX ve Bittrex gibi pek çok borsa battı veya batırıldı.

Hotbit borsasına şok 9 ay önce eklendi

Bu halkaya son olarak Hotbit borsası eklendi. Bir dönem günlük 350 milyon dolarlık hacme kadar ulaşan Hotbit borsası, bazı konular nedeniyle soruşturmalar, siber saldırılar gibi nedenlerle krize sürüklendi.

5 yıldan fazla bir süredir faaliyette olan Hotbit borsası bu hafta itibariyle faaliyetlerine son verdi. Borsada varlığı olan kullanıcıların 21 Haziran sabah saat 7’ye kadar başka mecralara çekmeleri isteniyor.

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