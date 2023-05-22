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    Anlık Bildirim

    Hotbit borsası battı

    Kripto para dünyasındaki likidite krizine daha fazla dayanamayan Hotbit borsası kepenkleri kapattı. Bu haftadan itibaren borsanın tüm faaliyetleri durdurulmuş durumda.
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    Hotbit Tam Boyutta Gör
    Kimileri tarafından kullanışsız bulunan ancak zaman zaman önemli ön satış projeleri ile ilgiyi üzerine çeken Hotbit borsası yolun sonuna geldi. Düzenleyici baskıları ve mali sıkıntılar borsanın kapanmasına neden oldu.

    Hotbit neden kapandı?

    Aslında kripto para borsalarının sallanmaya başlaması Luna skandalı ve sonrasında kripto para dünyasını kasıp kavuran likidite sıkıntılarına denk geliyor. FTX ve Bittrex gibi pek çok borsa battı veya batırıldı.

    Bu halkaya son olarak Hotbit borsası eklendi. Bir dönem günlük 350 milyon dolarlık hacme kadar ulaşan Hotbit borsası, bazı konular nedeniyle soruşturmalar, siber saldırılar gibi nedenlerle krize sürüklendi.

    5 yıldan fazla bir süredir faaliyette olan Hotbit borsası bu hafta itibariyle faaliyetlerine son verdi. Borsada varlığı olan kullanıcıların 21 Haziran sabah saat 7’ye kadar başka mecralara çekmeleri isteniyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 2 saat önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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