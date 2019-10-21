Bitcoin fiyatı 2000 dolara düşebilir

Kripto paralara olan düşmanlığıyla bilinen Peter Schiff, en iyi coinin dahi bir tenis topundan daha az değerli olduğunu söyledi. Ardından piyasayla alakalı yeni tahminini Twitter'da paylaştı.

Bitcoin fiyatının 2000 doların altına düşebileceğini öngören Schiff'in, teknik analizler konusunda becerileri, birçok kripto tüccarı açısından sorgulanır duruma geldi. Özellikle, Josh Rager, tahminlerinin neden kusurlu olduğunu açıkladı.

Bir Twitter kullanıcısı, bu ekstra karamsar ayı piyasası tahminini, Schiff'in, Bitcoin'i dip fiyattan almak istediği şeklinde yorumladı. Ardından 200 dolarlık daha uçuk bir tahminle cevabını aldı. Fakat, Bitcoin bu fiyat seviyesini Ekim 2015'ten bu yana görmedi.

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Daha önceden Schiff'in yaptığı tahmine göre, Bitcoin 8000 dolara düştükten hemen sonra 4000 dolara kadar gerileyecekti. 8000 dolar seviyesinin üzerinden bayağı bir zaman geçmesine rağmen henüz bu tahmin gerçekleşmedi. Ama Peter Schiff başka bir fiyat düşüşü bekleyen tek kişi değil.

Geçtiğimiz ay, tecrübeli yazar Peter Brandt, Bitcoin fiyatının 50000 dolara yükselmeden önce 5500 dolara kadar gerileyebileceğini iddia etmişti.

Ayrıca, borsa oyuncusu olan Alessio Rastani, Bitcoin’in tamamen beklenmedik ve şaşırtıcı bir şey yapabileceği gerçeğini düşünüp, piyasa ayılarının çoğunluğa ulaşması durumunda Bitcoin'in 2000 doların altına düşebileceğini düşünüyor.

https://u.today/bitcoin-price-could-drop-to-2000-or-even-to-200-according-to-peter-schiff