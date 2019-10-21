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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bitcoin fiyatı 2000 dolara düşebilir

    Bitcoin'e düşman tavırlarıyla bilinen, Schiff Gold'un yönetim kurulu başkanı ve Euro Pacific Capital'in CEO'su Peter Schiff, Bitcoin fiyatının 2000 dolara düşebileceğini iddia etti.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Kripto paralara olan düşmanlığıyla bilinen Peter Schiff, en iyi coinin dahi bir tenis topundan daha az değerli olduğunu söyledi. Ardından piyasayla alakalı yeni tahminini Twitter'da paylaştı.

    Bitcoin fiyatının 2000 doların altına düşebileceğini öngören Schiff'in, teknik analizler konusunda becerileri, birçok kripto tüccarı açısından sorgulanır duruma geldi. Özellikle, Josh Rager, tahminlerinin neden kusurlu olduğunu açıkladı.

    Bir Twitter kullanıcısı, bu ekstra karamsar ayı piyasası tahminini, Schiff'in, Bitcoin'i dip fiyattan almak istediği şeklinde yorumladı. Ardından 200 dolarlık daha uçuk bir tahminle cevabını aldı. Fakat, Bitcoin bu fiyat seviyesini Ekim 2015'ten bu yana görmedi.

    Ayrıca Bkz. "ABD'de blockchain alanında uzun vadeli iş alımları arttı"

    Daha önceden Schiff'in yaptığı tahmine göre, Bitcoin 8000 dolara düştükten hemen sonra 4000 dolara kadar gerileyecekti. 8000 dolar seviyesinin üzerinden bayağı bir zaman geçmesine rağmen henüz bu tahmin gerçekleşmedi. Ama Peter Schiff başka bir fiyat düşüşü bekleyen tek kişi değil.

    Bitcoin fiyatı 2000 dolara düşebilir

    Geçtiğimiz ay, tecrübeli yazar Peter Brandt, Bitcoin fiyatının 50000 dolara yükselmeden önce 5500 dolara kadar gerileyebileceğini iddia etmişti.

    Ayrıca, borsa oyuncusu olan Alessio Rastani, Bitcoin’in tamamen beklenmedik ve şaşırtıcı bir şey yapabileceği gerçeğini düşünüp, piyasa ayılarının çoğunluğa ulaşması durumunda Bitcoin'in 2000 doların altına düşebileceğini düşünüyor.



    https://u.today/bitcoin-price-could-drop-to-2000-or-even-to-200-according-to-peter-schiff Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    num 15 dk.
    Doğrudur, 200 bin Dolar'a da çıkabilir. Bu yüzden merkeziyetsiz bir para birimi ve borsada gönül rahatlığıyla oynayabiliyoruz.
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