Google'ın Android XR gözlüğü, Samsung iş birliğiyle 2026'da tüketicilerle buluşacak

Teknoloji devlerinin XR gözlüğü, sonunda piyasaya sürülecek
Google, Aralık 2024'ten bu yana Android XR teknolojisini çeşitli etkinliklerde sergilemeye devam ediyor, ancak gözlüğün teknik özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmaktan kaçınıyor. Şimdiye kadarki en kapsamlı tanıtım, bu haftanın başında gerçekleşen TED2025 konferansında Google Başkan Yardımcısı Shahram Izadi tarafından yapıldı. Izadi, canlı demoda gözlükleri takarak bazı özelliklerini gösterdi, ancak bu tanıtım henüz ödeme duvarı olmadan geniş kitlelere ulaşmadı.
Yeni haberlere göre Google'ın tanıtımlarda kullandığı gözlükler aslında Samsung'un gelecek yıl piyasaya süreceği ürünün prototipi. İki teknoloji devi, genişletilmiş gerçeklik teknolojisini günlük hayata entegre edecek bu akıllı gözlükleri geliştirmek için güçlerini birleştirmiş durumda. Ayrıca geçmiş raporlarda da şirketler, Aralık ayında New York'taki Google Kampüsü'nde düzenlenen XR Unlock etkinliğinde geliştirme aşamasındaki akıllı gözlüklerin ilk görsellerini paylaşmıştı.
Samsung'un ayrıca "Project Moohan" kod adlı bir Android XR başlığını bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürmeyi planladığı biliniyor. Bu proje, şu ana kadar iki farklı etkinlikte tanıtıldı ve şirketin genişletilmiş gerçeklik pazarında güçlü bir oyuncu olmak istediğini gösteriyor. Önceki raporlarda Samsung'un yıl sonuna kadar bir çift akıllı gözlük piyasaya sürebileceği belirtilmişti. Ancak son bilgiler şirketin bu tarihte yalnızca ürünün tanıtımını gerçekleştirebileceğini düşündürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç
Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir