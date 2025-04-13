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    Google'ın Android XR gözlüğü, Samsung iş birliğiyle 2026'da tüketicilerle buluşacak

    Prototip olarak tanıtılan Google ve Samsung'un ortak geliştirdiği Android XR akıllı gözlük, 2026'da Samsung markasıyla piyasaya sürülecek. İşte bu yenilikçi gözlüğün detayları:
    Google Android XR, Samsung iş birliğiyle 2026'da tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    Google'ın Android XR gözlüğü projesi, 2026 yılında Samsung tarafından tüketicilere sunulacak. Yeni raporlara göre, Google'ın son aylarda prototip olarak sergilediği artırılmış gerçeklik gözlüğü, önceki tahminlerin aksine biraz daha geç bir tarihte kullanıcılarla buluşacak. 

    Teknoloji devlerinin XR gözlüğü, sonunda piyasaya sürülecek

    Google, Aralık 2024'ten bu yana Android XR teknolojisini çeşitli etkinliklerde sergilemeye devam ediyor, ancak gözlüğün teknik özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmaktan kaçınıyor. Şimdiye kadarki en kapsamlı tanıtım, bu haftanın başında gerçekleşen TED2025 konferansında Google Başkan Yardımcısı Shahram Izadi tarafından yapıldı. Izadi, canlı demoda gözlükleri takarak bazı özelliklerini gösterdi, ancak bu tanıtım henüz ödeme duvarı olmadan geniş kitlelere ulaşmadı.

    Yeni haberlere göre Google'ın tanıtımlarda kullandığı gözlükler aslında Samsung'un gelecek yıl piyasaya süreceği ürünün prototipi. İki teknoloji devi, genişletilmiş gerçeklik teknolojisini günlük hayata entegre edecek bu akıllı gözlükleri geliştirmek için güçlerini birleştirmiş durumda. Ayrıca geçmiş raporlarda da şirketler, Aralık ayında New York'taki Google Kampüsü'nde düzenlenen XR Unlock etkinliğinde geliştirme aşamasındaki akıllı gözlüklerin ilk görsellerini paylaşmıştı.

    Google Android XR, Samsung iş birliğiyle 2026'da tanıtılacak Tam Boyutta Gör
    Google, her ne kadar ürünün tanıtımını aktif şekilde gerçekleştirse de şirket bu cihazı kendisi piyasaya süreceğine dair herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Daha önceki raporlarda ve şirketin kendi sunumlarında ima edildiği üzere, Android XR işletim sistemine sahip akıllı gözlükleri piyasaya sürme planı yapan asıl şirket Samsung olarak görünüyor. 

    Samsung'un ayrıca "Project Moohan" kod adlı bir Android XR başlığını bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürmeyi planladığı biliniyor. Bu proje, şu ana kadar iki farklı etkinlikte tanıtıldı ve şirketin genişletilmiş gerçeklik pazarında güçlü bir oyuncu olmak istediğini gösteriyor. Önceki raporlarda Samsung'un yıl sonuna kadar bir çift akıllı gözlük piyasaya sürebileceği belirtilmişti. Ancak son bilgiler şirketin bu tarihte yalnızca ürünün tanıtımını gerçekleştirebileceğini düşündürüyor.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 2 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 4 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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