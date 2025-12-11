Avrupa, 2040’a kadar emisyonlarını yüzde 90 azaltma kararı aldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği, 2040’a kadar sera gazı emisyonlarını 1990 seviyelerine kıyasla yüzde 90 azaltmayı bağlayıcı bir hedef haline getiren yeni iklim anlaşmasında uzlaştı. Avrupa Parlamentosu ile üye ülkeler arasında varılan geçici mutabakat, AB İklim Yasası’nın güncellenmesini de içeriyor ve uzun süredir tartışılan düzenlemeleri resmiyete taşıyor. Anlaşma, aynı zamanda birliğin kritik önem taşıyan yeni emisyon ticaret sistemini bir yıl erteleme kararıyla birlikte geliyor.

2050’de iklim nötrlüğü hedefi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada, COP30’un ardından somut eyleme geçildiğini belirterek “2040 yılına kadar emisyonlarda %90′lık yasal olarak bağlayıcı bir azalma hedefi belirledik” dedi. Von der Leyen, bu planın temiz dönüşümü hızlandırırken rekabetçiliği koruyacak “pragmatik ve esnek” bir yol haritası sunduğunu ifade etti.

Aylar süren pazarlıkların ardından şekillenen anlaşma, birliğin 2050’de iklim nötrlüğü hedefine ulaşması açısından kritik bir aşama olarak görülüyor. Süreç boyunca Polonya ve Macaristan gibi ülkeler, daha derin kesintilerin yüksek enerji maliyetleri altında zorlanan sanayiyi zayıflatacağı gerekçesiyle itiraz etti. Buna karşılık İspanya ve İsveç gibi üyeler, aşırı hava olaylarının giderek yıkıcılaştığı bir dönemde daha cesur adımların zorunlu olduğunu ve Avrupa’nın yeşil teknoloji üretiminde Çin’in gerisinde kalmaması gerektiğini savundu.

ETS2 sistemi 1 yıl ertelendi

Anlaşmanın önemli başlıklarından biri, binalar, karayolu taşımacılığı ve küçük ölçekli işletmeleri kapsayan yeni emisyon ticaret sistemi ETS2’nin uygulanmasının 2028’e ertelenmesi oldu. 2027’de yürürlüğe girmesi beklenen sistem, 2005’ten bu yana faaliyet gösteren mevcut karbon piyasasının kapsamadığı sektörleri fiyatlandırmayı amaçlıyordu.

Yeni düzenleme ayrıca karbon giderim kredilerinin kullanımına da kapı aralıyor. Anlaşmaya göre Avrupa sanayisi emisyonlarını yüzde 85 oranında doğrudan düşürecek, kalan kısmın karşılanabilmesi için ise gelişmekte olan ülkelere karbon kredisi satışı devreye girecek. Ayrıca sanayi üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla ek uluslararası karbon kredilerinin yüzde 5’e kadar kullanılabilmesine izin verildi.

Tüm bu esnekliklere karşın Avrupa, büyük ekonomiler arasında iklim taahhütlerinde halen en ileri noktada bulunuyor. Birlik, 1990’dan bu yana emisyonlarını yüzde 37 oranında azaltmayı başardı. Yeni hedefin yürürlüğe girmesi için anlaşmanın hem Avrupa Parlamentosu hem de üye devletler tarafından resmen onaylanması gerekiyor. Ancak bu tür önceden uzlaşılan dosyalarda onay süreci genellikle formalite olarak değerlendiriliyor.

