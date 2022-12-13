Logitech G Gaming rakibi KT-R1 el konsolu tanıtıldı

KT-R1 özellikleri ve fiyatı
KT Pocket tarafından geliştirilen KT-R1 konuya Android tarafından yaklaşmış. 4.5 inçlik ekranında 1620x1080 piksel çözünürlük sunan KT-R1 konsolu 6nm Helio G99 yonga setinden gücünü alıyor. Yonga seti PS2 emülatörlerine izin verecek güçte.
Yön ve hareket tuşlarının yanında tetik tuşları da yer alıyor. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.2 ile bağlantı sağlayan cihaz Android 12 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. 5000mAh batarya 6-10 saat arasında kullanım süresi sunuyor.
KT-R1 konsolunun 4GB RAM/64GB depolama barındıran versiyonu 169$ iken 8GB RAM/256GB depolama barındıran versiyonu ise 279$ fiyat etiketi ile satılacak. Satışların gelecek yıl başlayacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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