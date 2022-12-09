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    İlginç tasarımıyla Arduboy Mini bağış topluyor

    Arduboy Mini geliştirici kartı, C++ kullanarak oyun geliştirmek isteyenler için hazırlandı. Sadece USB üzerinden güç alıyor ve cüzdana sığacak boyutlara sahip.  
    Oy Ver
    Bugün oyun konsolları taşınabilir olsun, masaüstü olsun veya retro olsun kullanıcılara çok fazla geliştirme imkânı tanımıyor ve hazır oyunlar ile devam etmenizi istiyor. Zaman zaman oyun geliştirmek isteyenler için Arduino projeler kendisini gösteriyor.

    Arduboy Mini nedir?

    7 yıllık bir süreç sonunda piyasaya çıkan Arduboy FX isimli devre kartı C++ kullanarak kullanıcıların oyun geliştirmesine imkân tanıyordu. Arduboy Mini olarak bağış toplamaya başlayan yeni ürün de benzer bir mantığa dayanıyor.

    Arduboy Mini abisinin aksine batarya, muhafaza veya hoparlör barındırmıyor. USB Tip-C ile enerji sağlanıyor ve bu bakımdan oldukça küçük. Cüzdanınıza koyarak istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Kart üzerinde OLED ekran, yön tuşları ve hareket tuşları yer alıyor.

    Arduino topluluğunun hazırladığı 300 ön yüklü oyunun yanında kullanıcılar kendi 8-bit oyunlarını da geliştirebilecekler. Ayrıca batarya ve hoparlör için girişler de yer alıyor. Arduboy Mini konsolu 29$ bağış karşılığında Haziran ayında piyasada olacak.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 3 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 3 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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