İlginç tasarımıyla Arduboy Mini bağış topluyor

Arduboy Mini nedir?
7 yıllık bir süreç sonunda piyasaya çıkan Arduboy FX isimli devre kartı C++ kullanarak kullanıcıların oyun geliştirmesine imkân tanıyordu. Arduboy Mini olarak bağış toplamaya başlayan yeni ürün de benzer bir mantığa dayanıyor.
Arduboy Mini abisinin aksine batarya, muhafaza veya hoparlör barındırmıyor. USB Tip-C ile enerji sağlanıyor ve bu bakımdan oldukça küçük. Cüzdanınıza koyarak istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Kart üzerinde OLED ekran, yön tuşları ve hareket tuşları yer alıyor.
Arduino topluluğunun hazırladığı 300 ön yüklü oyunun yanında kullanıcılar kendi 8-bit oyunlarını da geliştirebilecekler. Ayrıca batarya ve hoparlör için girişler de yer alıyor. Arduboy Mini konsolu 29$ bağış karşılığında Haziran ayında piyasada olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım