OnePlus Pad 2, en güçlü Android tabletlerden biri olacak: İşte özellikleri

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OnePlus, 16 Temmuz’da Milano’da yaz tanıtım etkinliği düzenleyecek. Etkinlikte OnePlus Nord 4, OnePlus Pad 2, OnePlus Watch 2R ve OnePlus Nord Buds 3 tanıtılacak. Etkinliğe sayılı günler kala küresel olarak satışa çıkacak OnePlus Pad 2 tabletin teknik özellikleri ortaya çıktı.

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OnePlus Pad 2 özellikleri (beklenen)

Tam Boyutta Gör OnePlus’ın yeni tableti Pad 2, 144Hz yenileme hızı, 3000 x 2120 çözünürlük sunan 12.1 inç IPS LCD ekrana sahip olacak. Ekran Dolby Vision'ı destekleyecek ve 900 nit maksimum parlaklık sağlayacak. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alan tablet, 8GB RAM 128GB depolama ve 12GB RAM 256GB depolama olmak üzere iki bellek ve depolama seçeneğiyle gelecek.

OnePlus Pad 2, 67W SUPERVOOC hızlı şarjı destekleyen 9510 mAh bataryadan güç alacak. Tablet, 13MP ana arka kamera, 8MP ön kamera ve altı hoparlöre sahip olacak. Tablet, OnePlus Stylo 2 (kalem), Smart Keyboard (klavye) ve Folio Case (kılıf) aksesuarlarıyla satışa çıkacak.

Etkinlikte tanıtılacak diğer cihazlara ilişkin olarak kısaca; OnePlus Nord 4’ün tamamen metal tasarımla geleceği, Watch 2R’nin Wear OS saat olarak tanıtılacağı, Nord Buds 3’ün OnePlus Buds 3’ten daha uygun fiyata satılacak fiyat performans kulaklık olacağı söyleniyor.

OnePlus Pad 2 ne zaman tanıtılacak?

OnePlus Yaz Lansman Etkinliği, 16 Temmuz'da TSİ 16.00’da başlayacak ve YouTube’dan canlı yayınlanacak.

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