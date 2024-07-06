OnePlus Pad 2, en güçlü Android tabletlerden biri olacak: İşte özellikleri

OnePlus, 16 Temmuz’da Milano’da yaz tanıtım etkinliği düzenleyecek. Etkinlikte OnePlus Nord 4, OnePlus Pad 2, OnePlus Watch 2R ve OnePlus Nord Buds 3 tanıtılacak. Etkinliğe sayılı günler kala küresel olarak satışa çıkacak OnePlus Pad 2 tabletin teknik özellikleri ortaya çıktı.
OnePlus Pad 2 özellikleri (beklenen)
OnePlus Pad 2, 67W SUPERVOOC hızlı şarjı destekleyen 9510 mAh bataryadan güç alacak. Tablet, 13MP ana arka kamera, 8MP ön kamera ve altı hoparlöre sahip olacak. Tablet, OnePlus Stylo 2 (kalem), Smart Keyboard (klavye) ve Folio Case (kılıf) aksesuarlarıyla satışa çıkacak.
Etkinlikte tanıtılacak diğer cihazlara ilişkin olarak kısaca; OnePlus Nord 4’ün tamamen metal tasarımla geleceği, Watch 2R’nin Wear OS saat olarak tanıtılacağı, Nord Buds 3’ün OnePlus Buds 3’ten daha uygun fiyata satılacak fiyat performans kulaklık olacağı söyleniyor.
OnePlus Pad 2 ne zaman tanıtılacak?
OnePlus Yaz Lansman Etkinliği, 16 Temmuz'da TSİ 16.00’da başlayacak ve YouTube’dan canlı yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.