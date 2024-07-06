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    Anlık Bildirim

    OnePlus Pad 2, en güçlü Android tabletlerden biri olacak: İşte özellikleri

    OnePlus, 16 Temmuz'da İtalya'nın Milano şehrinde bir etkinlik düzenleyecek. Lansman öncesinde OnePlus Pad 2'nin özellikleri sızdırıldı; En güçlü Android tabletlerden biri olacak.

    OnePlus, 16 Temmuz’da Milano’da yaz tanıtım etkinliği düzenleyecek. Etkinlikte OnePlus Nord 4, OnePlus Pad 2, OnePlus Watch 2R ve OnePlus Nord Buds 3 tanıtılacak. Etkinliğe sayılı günler kala küresel olarak satışa çıkacak OnePlus Pad 2 tabletin teknik özellikleri ortaya çıktı.

    OnePlus Pad 2 özellikleri (beklenen)

    oneplus pad 2 tablet özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    OnePlus’ın yeni tableti Pad 2, 144Hz yenileme hızı, 3000 x 2120 çözünürlük sunan 12.1 inç IPS LCD ekrana sahip olacak. Ekran Dolby Vision'ı destekleyecek ve 900 nit maksimum parlaklık sağlayacak. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alan tablet, 8GB RAM 128GB depolama ve 12GB RAM 256GB depolama olmak üzere iki bellek ve depolama seçeneğiyle gelecek.

    OnePlus Pad 2, 67W SUPERVOOC hızlı şarjı destekleyen 9510 mAh bataryadan güç alacak. Tablet, 13MP ana arka kamera, 8MP ön kamera ve altı hoparlöre sahip olacak. Tablet, OnePlus Stylo 2 (kalem), Smart Keyboard (klavye) ve Folio Case (kılıf) aksesuarlarıyla satışa çıkacak.

    Etkinlikte tanıtılacak diğer cihazlara ilişkin olarak kısaca; OnePlus Nord 4’ün tamamen metal tasarımla geleceği, Watch 2R’nin Wear OS saat olarak tanıtılacağı, Nord Buds 3’ün OnePlus Buds 3’ten daha uygun fiyata satılacak fiyat performans kulaklık olacağı söyleniyor.

    OnePlus Pad 2 ne zaman tanıtılacak?

    OnePlus Yaz Lansman Etkinliği, 16 Temmuz'da TSİ 16.00’da başlayacak ve YouTube’dan canlı yayınlanacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 4 gün önce

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    H
    Halilcv 6 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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