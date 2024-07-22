Samsung Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra modelleri Dimensity 9300+ kullanacak

Samsung Galaxy Tab S10 serisinde sürpriz değişiklik
Samsung bugüne kadar amiral gemisi tablet ve akıllı telefonlarında Qualcomm veya Exynos yongalarını tercih etmişti. Qualcomm yongalarının giderek artan maliyetleri ve Exynos yongalarının beklentilerin altında kalması Samsung’u arayışa yöneltmişti.
Daha önce Samsung Galaxy Tab S10+ tablet modelinin Dimensity 9300+ yonga seti kullanacağı gündeme gelmişti. Şimdi ise benchmark testlerinde Galaxy Tab S10 Ultra modelinin de aynı yonga seti ile geleceği ortaya çıktı. Farklı olarak Galaxy Tab S10 serisinde sadece iki model yer alacak.
Dimensity 9300+ yonga setinin Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yongasına göre daha iyi performans sergileyeceği ifade ediliyor. Böylece Samsung hem performanstan taviz vermemiş olacak hem de maliyeti aşağı çekerek kâr marjını iyileştirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.