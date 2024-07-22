Samsung Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra modelleri Dimensity 9300+ kullanacak

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Tam Boyutta Gör Samsung’un amiral gemilerinde radikal bir yonga değişikliği yapacağı tarih netleşti. Yılın sonlarında Samsung Galaxy Tab S10 tablet serisi ilk kez MediaTek yongalara geçiş yaparak maliyetten kısmaya çalışacak.

Samsung Galaxy Tab S10 serisinde sürpriz değişiklik

Samsung bugüne kadar amiral gemisi tablet ve akıllı telefonlarında Qualcomm veya Exynos yongalarını tercih etmişti. Qualcomm yongalarının giderek artan maliyetleri ve Exynos yongalarının beklentilerin altında kalması Samsung’u arayışa yöneltmişti.

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Daha önce Samsung Galaxy Tab S10+ tablet modelinin Dimensity 9300+ yonga seti kullanacağı gündeme gelmişti. Şimdi ise benchmark testlerinde Galaxy Tab S10 Ultra modelinin de aynı yonga seti ile geleceği ortaya çıktı. Farklı olarak Galaxy Tab S10 serisinde sadece iki model yer alacak.

Dimensity 9300+ yonga setinin Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yongasına göre daha iyi performans sergileyeceği ifade ediliyor. Böylece Samsung hem performanstan taviz vermemiş olacak hem de maliyeti aşağı çekerek kâr marjını iyileştirecek.

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Samsung Galaxy Tab S10 komple yonga setini değiştiriyor