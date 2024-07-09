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    OnePlus Pad 2, Watch 2R ve Nord Buds 3 Pro'nun resmi görüntüleri sızdı: İşte tasarımı

    OnePlus Pad 2, Watch 2R, Nord Buds 3 Pro'nun lansmandan önce resmi görüntüleri sızdırıldı. Peki OnePlus'ın yeni cihazları neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz...
    OnePlus Pad 2, Watch 2R ve Nord Buds 3 Pro görüntüleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    OnePlus, 16 Temmuz 2024 tarihinde yeni bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor. Bu etkinlikte ise, bir süredir gündemde olan OnePlus Pad 2, Watch 2R ve Nord Buds 3 Pro modellerinin sahne alacağı doğrulandı. Şimdi tanıtıma 7 gün kala, tüm modellerin resmi görüntüleri sızdırıldı. Peki OnePlus Pad 2, Watch 2R ve Nord Buds 3 Pro bizlere neler sunacak, özellikleri neler? İşte detaylar…

    OnePlus Pad 2

    Aktarıldığı kadarıyla etkinlikteki en önemli duyurulardan biri OnePlus Pad 2 olacak. Daha önceki raporlara göre OnePlus Pad 2'nin geçen ay Çin'de duyurulan OnePlus Pad Pro'nun uluslararası versiyonu olduğu söyleniyor. Görüntülere gelirsek, OnePlus Pad ile tanıdık bir tasarımla karşılaşıyoruz. Cihazın arka bölümünde ise, dairesel kamera adası üzerinde 13MP kamera ve LED flaş modülüne yer verilmiş. 

    OnePlus Pad 2, Watch 2R ve Nord Buds 3 Pro görüntüleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    OnePlus’ın yeni tableti, ön yüzünde 144Hz yenileme hızı, 3000 x 2120 çözünürlük sunan 12.1 inç IPS LCD ekrana sahip olacak. Ekran Dolby Vision'ı destekleyecek ve 900 nit maksimum parlaklık sağlayacak. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alan tablet, 8GB RAM 128GB depolama ve 12GB RAM 256GB depolama olmak üzere iki bellek ve depolama seçeneğiyle gelecek.

    OnePlus Pad 2, 67W SUPERVOOC hızlı şarjı destekleyen 9510 mAh bataryadan güç alacak. Tablet, 13MP ana arka kamera, 8MP ön kamera ve altı hoparlöre sahip olacak. Tablet, OnePlus Stylo 2 (kalem), Smart Keyboard (klavye) ve Folio Case (kılıf) aksesuarlarıyla satışa çıkacak.

    OnePlus Watch 2R

    Kaçıranlar için OnePlus Watch 2R, daha önce Çin'de zaten tanıtılmıştı ve burada Watch 2'nin bir versiyonu olarak adlandırılıyor. Uluslararası pazarda ise karışıklık olmaması için "R" takısı eklenmiş. Akıllı saat, Wear OS işletim sistemi ile çalışan hafif bir model olacak ve dikkate değer yükseltmeler arasında eSIM desteği ve geliştirilmiş fitness takibi özellikleri yer alıyor.

    OnePlus Pad 2, Watch 2R ve Nord Buds 3 Pro görüntüleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    OnePlus Watch 2R, ön yüzünde 1,43 inç AMOLED ekrana sahip olacak ve gücünü Snapdragon W5 Gen 1 platformundan alacak. Saatin, 32 GB depolama alanı ve 500 mAh pil paketi ile desteklenmesi bekleniyor. 

    OnePlus Nord Buds 3 Pro

    OnePlus Pad 2, Watch 2R ve Nord Buds 3 Pro görüntüleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Daha önceki söylentilere göre OnePlus Nord Buds 3 Pro'nun, ANC desteğiyle öne çıkarken Mint ve siyah renklerde tanıtılması bekleniyor. Kulaklık, AirPods'a benzer bir yapıda, mat ve parlak yüzeye sahip olduğunu görüyoruz. OnePlus Nord Buds 3 Pro'nun fiyatı ise henüz açıklanmadı. Ancak sızıntı kaynağı, OnePlus Nord 4 satın alan kullanıcılara ücretsiz olarak sunabileceği belirtiliyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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