OnePlus Pad 2, Watch 2R ve Nord Buds 3 Pro'nun resmi görüntüleri sızdı: İşte tasarımı

Aktarıldığı kadarıyla etkinlikteki en önemli duyurulardan biri OnePlus Pad 2 olacak. Daha önceki raporlara göre OnePlus Pad 2'nin geçen ay Çin'de duyurulan OnePlus Pad Pro'nun uluslararası versiyonu olduğu söyleniyor. Görüntülere gelirsek, OnePlus Pad ile tanıdık bir tasarımla karşılaşıyoruz. Cihazın arka bölümünde ise, dairesel kamera adası üzerinde 13MP kamera ve LED flaş modülüne yer verilmiş.
OnePlus Pad 2, 67W SUPERVOOC hızlı şarjı destekleyen 9510 mAh bataryadan güç alacak. Tablet, 13MP ana arka kamera, 8MP ön kamera ve altı hoparlöre sahip olacak. Tablet, OnePlus Stylo 2 (kalem), Smart Keyboard (klavye) ve Folio Case (kılıf) aksesuarlarıyla satışa çıkacak.
OnePlus Watch 2R
Kaçıranlar için OnePlus Watch 2R, daha önce Çin'de zaten tanıtılmıştı ve burada Watch 2'nin bir versiyonu olarak adlandırılıyor. Uluslararası pazarda ise karışıklık olmaması için "R" takısı eklenmiş. Akıllı saat, Wear OS işletim sistemi ile çalışan hafif bir model olacak ve dikkate değer yükseltmeler arasında eSIM desteği ve geliştirilmiş fitness takibi özellikleri yer alıyor.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.