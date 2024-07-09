OnePlus Pad 2, Watch 2R ve Nord Buds 3 Pro'nun resmi görüntüleri sızdı: İşte tasarımı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör OnePlus, 16 Temmuz 2024 tarihinde yeni bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor. Bu etkinlikte ise, bir süredir gündemde olan OnePlus Pad 2, Watch 2R ve Nord Buds 3 Pro modellerinin sahne alacağı doğrulandı. Şimdi tanıtıma 7 gün kala, tüm modellerin resmi görüntüleri sızdırıldı. Peki OnePlus Pad 2, Watch 2R ve Nord Buds 3 Pro bizlere neler sunacak, özellikleri neler? İşte detaylar…

OnePlus Pad 2

Aktarıldığı kadarıyla etkinlikteki en önemli duyurulardan biri OnePlus Pad 2 olacak. Daha önceki raporlara göre OnePlus Pad 2'nin geçen ay Çin'de duyurulan OnePlus Pad Pro'nun uluslararası versiyonu olduğu söyleniyor. Görüntülere gelirsek, OnePlus Pad ile tanıdık bir tasarımla karşılaşıyoruz. Cihazın arka bölümünde ise, dairesel kamera adası üzerinde 13MP kamera ve LED flaş modülüne yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör OnePlus’ın yeni tableti, ön yüzünde 144Hz yenileme hızı, 3000 x 2120 çözünürlük sunan 12.1 inç IPS LCD ekrana sahip olacak. Ekran Dolby Vision'ı destekleyecek ve 900 nit maksimum parlaklık sağlayacak. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alan tablet, 8GB RAM 128GB depolama ve 12GB RAM 256GB depolama olmak üzere iki bellek ve depolama seçeneğiyle gelecek.

OnePlus Pad 2, 67W SUPERVOOC hızlı şarjı destekleyen 9510 mAh bataryadan güç alacak. Tablet, 13MP ana arka kamera, 8MP ön kamera ve altı hoparlöre sahip olacak. Tablet, OnePlus Stylo 2 (kalem), Smart Keyboard (klavye) ve Folio Case (kılıf) aksesuarlarıyla satışa çıkacak.

OnePlus Watch 2R

Kaçıranlar için OnePlus Watch 2R, daha önce Çin'de zaten tanıtılmıştı ve burada Watch 2'nin bir versiyonu olarak adlandırılıyor. Uluslararası pazarda ise karışıklık olmaması için "R" takısı eklenmiş. Akıllı saat, Wear OS işletim sistemi ile çalışan hafif bir model olacak ve dikkate değer yükseltmeler arasında eSIM desteği ve geliştirilmiş fitness takibi özellikleri yer alıyor.

Tam Boyutta Gör OnePlus Watch 2R, ön yüzünde 1,43 inç AMOLED ekrana sahip olacak ve gücünü Snapdragon W5 Gen 1 platformundan alacak. Saatin, 32 GB depolama alanı ve 500 mAh pil paketi ile desteklenmesi bekleniyor.

OnePlus Nord Buds 3 Pro

Tam Boyutta Gör Daha önceki söylentilere göre OnePlus Nord Buds 3 Pro'nun, ANC desteğiyle öne çıkarken Mint ve siyah renklerde tanıtılması bekleniyor. Kulaklık, AirPods'a benzer bir yapıda, mat ve parlak yüzeye sahip olduğunu görüyoruz. OnePlus Nord Buds 3 Pro'nun fiyatı ise henüz açıklanmadı. Ancak sızıntı kaynağı, OnePlus Nord 4 satın alan kullanıcılara ücretsiz olarak sunabileceği belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

OnePlus Pad 2, Watch 2R ve Nord Buds 3 Pro görüntüleri sızdırıldı