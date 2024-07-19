Samsung Galaxy Tab S10 serisinde karar değişikliği: Snapdragon işlemciler rafa kalkıyor

Snapdragon işlemciler rafa kalkıyor
Kaçıranlar için daha önce Galaxy Tab S10 serisindeki bir modelin MediaTek Dimensity işlemciden güç alacağına yönelik söylentiler ortaya çıkmıştı. Hatta bu model, Dimensity 9300+ ile Geekbench veritabanında görülmüş ve Galaxy Tab S10+ olduğu iddia edilmişti. Şimdi son raporlar, bu değişikliğin tüm modellerde geçerli olacağını gösteriyor.
Geçtiğimiz saatlerde Ice Universe, Samsung Galaxy Tab S10 serisinin Ekim 2024'te piyasaya çıkacağını tüm modellerin Dimensity 9300+ platformundan güç alacağını duyurdu. Bilmeyenler için Dimensity 9300+, MediaTek'in halihazırdaki en güçlü platformu konumunda ve Snapdragon 8 Gen 3'e rakip olarak piyasaya çıktı.
Söz konusu sızıntı henüz doğrulanmış değil. Ancak bu kararın nedeni üst düzey Qualcomm işlemcilerinin artan maliyeti olabilir. Bu da Samsung için daha rekabetçi fiyatlandırma ve maliyet önlemi anlamına geliyor.
Galaxy Tab S10 serisi neler sunacak?
Son söylentilere göre Galaxy Tab S10 serisi yalnızca Plus ve Ultra modelleriyle gelebilir. Samsung'un S serisi amiral gemisi tabletlerinin son iki nesli üç modda gelmişti. Ancak şirketin bu yıl Tab S10 serisiyle çift varyantlı bir ürün yelpazesine geri döneceği söyleniyor. Tabletin tıpkı Galaxy Tab S9 Ultra gibi 14,6 inçlik bir ekran ve ince bir bel çizgisine sahip olması bekleniyor.
Galaxy Tab S10 Plus varyantına gelince, daha küçük 12,4 inçlik bir ekranla sunulabilir. Yeni tabletler hakkında daha fazla ayrıntının yakında ortaya çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.