Samsung Galaxy Tab S10 serisinde karar değişikliği: Snapdragon işlemciler rafa kalkıyor

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Tam Boyutta Gör Samsung, yakın tarihli Unpacked 2024 etkinliğinde Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6 ve çok daha fazlasını tanıttı. Ancak bir süredir beklenen Galaxy Tab S10 serisinin pas geçildiğini gördük. Şimdi bu bekleyiş sürerken, tüm Galaxy Tab S10 serisinde radikal bir karar değişikliği ile karşılaşabiliriz.

Snapdragon işlemciler rafa kalkıyor

Kaçıranlar için daha önce Galaxy Tab S10 serisindeki bir modelin MediaTek Dimensity işlemciden güç alacağına yönelik söylentiler ortaya çıkmıştı. Hatta bu model, Dimensity 9300+ ile Geekbench veritabanında görülmüş ve Galaxy Tab S10+ olduğu iddia edilmişti. Şimdi son raporlar, bu değişikliğin tüm modellerde geçerli olacağını gösteriyor.

Geçtiğimiz saatlerde Ice Universe, Samsung Galaxy Tab S10 serisinin Ekim 2024'te piyasaya çıkacağını tüm modellerin Dimensity 9300+ platformundan güç alacağını duyurdu. Bilmeyenler için Dimensity 9300+, MediaTek'in halihazırdaki en güçlü platformu konumunda ve Snapdragon 8 Gen 3'e rakip olarak piyasaya çıktı.

Söz konusu sızıntı henüz doğrulanmış değil. Ancak bu kararın nedeni üst düzey Qualcomm işlemcilerinin artan maliyeti olabilir. Bu da Samsung için daha rekabetçi fiyatlandırma ve maliyet önlemi anlamına geliyor.

Galaxy Tab S10 serisi neler sunacak?

Son söylentilere göre Galaxy Tab S10 serisi yalnızca Plus ve Ultra modelleriyle gelebilir. Samsung'un S serisi amiral gemisi tabletlerinin son iki nesli üç modda gelmişti. Ancak şirketin bu yıl Tab S10 serisiyle çift varyantlı bir ürün yelpazesine geri döneceği söyleniyor. Tabletin tıpkı Galaxy Tab S9 Ultra gibi 14,6 inçlik bir ekran ve ince bir bel çizgisine sahip olması bekleniyor.

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Galaxy Tab S10 Plus varyantına gelince, daha küçük 12,4 inçlik bir ekranla sunulabilir. Yeni tabletler hakkında daha fazla ayrıntının yakında ortaya çıkması bekleniyor.

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Samsung Galaxy Tab S10 serisi bir ilk olacak: İşte nedeni