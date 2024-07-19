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    Samsung Galaxy Tab S10 serisinde karar değişikliği: Snapdragon işlemciler rafa kalkıyor

    Samsung, radikal bir karar değişikliği ile Galaxy Tab S10 serisinde Snapdragon işlemcileri rafa kaldırıyor. Tüm modellere MediaTek Dimensity 9300+ güç verecek. 
    Samsung Galaxy Tab S10 serisi bir ilk olacak: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Samsung, yakın tarihli Unpacked 2024 etkinliğinde Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6 ve çok daha fazlasını tanıttı. Ancak bir süredir beklenen Galaxy Tab S10 serisinin pas geçildiğini gördük. Şimdi bu bekleyiş sürerken, tüm Galaxy Tab S10 serisinde radikal bir karar değişikliği ile karşılaşabiliriz. 

    Snapdragon işlemciler rafa kalkıyor

    Kaçıranlar için daha önce Galaxy Tab S10 serisindeki bir modelin MediaTek Dimensity işlemciden güç alacağına yönelik söylentiler ortaya çıkmıştı. Hatta bu model, Dimensity 9300+ ile Geekbench veritabanında görülmüş ve Galaxy Tab S10+ olduğu iddia edilmişti. Şimdi son raporlar, bu değişikliğin tüm modellerde geçerli olacağını gösteriyor.

    Geçtiğimiz saatlerde Ice Universe, Samsung Galaxy Tab S10 serisinin Ekim 2024'te piyasaya çıkacağını tüm modellerin Dimensity 9300+ platformundan güç alacağını duyurdu. Bilmeyenler için Dimensity 9300+, MediaTek'in halihazırdaki en güçlü platformu konumunda ve Snapdragon 8 Gen 3'e rakip olarak piyasaya çıktı. 

    Söz konusu sızıntı henüz doğrulanmış değil. Ancak bu kararın nedeni üst düzey Qualcomm işlemcilerinin artan maliyeti olabilir. Bu da Samsung için daha rekabetçi fiyatlandırma ve maliyet önlemi anlamına geliyor.

    Galaxy Tab S10 serisi neler sunacak?

    Son söylentilere göre Galaxy Tab S10 serisi yalnızca Plus ve Ultra modelleriyle gelebilir. Samsung'un S serisi amiral gemisi tabletlerinin son iki nesli üç modda gelmişti. Ancak şirketin bu yıl Tab S10 serisiyle çift varyantlı bir ürün yelpazesine geri döneceği söyleniyor. Tabletin tıpkı Galaxy Tab S9 Ultra gibi 14,6 inçlik bir ekran ve ince bir bel çizgisine sahip olması bekleniyor.

    Galaxy Tab S10 Plus varyantına gelince, daha küçük 12,4 inçlik bir ekranla sunulabilir. Yeni tabletler hakkında daha fazla ayrıntının yakında ortaya çıkması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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