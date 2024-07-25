Samsung, Galaxy Tab S10 serisinin üretimine ağustos ayında başlayabilir

Ekim lansmanı söylentileri doğrulandı
Display Supply Chain Consultants CEO'su Ross Young, Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra'nın üretiminin Ekim lansman programına denk gelecek şekilde önümüzdeki ay başlayacağını X hesabından doğruladı.
Tab S10 serisinin, Samsung'un son katlanabilir cihazlarında görülen canlı renk seçeneklerinden farklı olarak Gri ve Gümüş renklerinde satışa sunulması bekleniyor. Samsung'un bu yıl yalnızca Plus ve Ultra varyantlarını piyasaya süreceğine dair daha önceki spekülasyonlar geçerliliğini koruyor.
Tab S10 serisinin durumu tam olarak belli değil ancak muhtemelen 2024'ün sonunda tüm bilgilere sahip olacağız. Samsung, Galaxy Tab S10 serisinin özelliklerini veya ne zaman piyasaya sürüleceğini henüz doğrulamasa da tüm raporlar ekim ayında bir lansmana işaret ediyor.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.