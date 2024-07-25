Samsung, Galaxy Tab S10 serisinin üretimine ağustos ayında başlayabilir

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta Galaxy Tab S10 serisinin ekim ayında piyasaya sürüleceği söylentileri ortaya çıkmıştı. Bu raporlar Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra modelleri için üretimin ağustos ayında başlamasının planlandığına dair yeni bilgilerle daha da güvenilirlik kazandı.

Ekim lansmanı söylentileri doğrulandı

Display Supply Chain Consultants CEO'su Ross Young, Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra'nın üretiminin Ekim lansman programına denk gelecek şekilde önümüzdeki ay başlayacağını X hesabından doğruladı.

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Tab S10 serisinin, Samsung'un son katlanabilir cihazlarında görülen canlı renk seçeneklerinden farklı olarak Gri ve Gümüş renklerinde satışa sunulması bekleniyor. Samsung'un bu yıl yalnızca Plus ve Ultra varyantlarını piyasaya süreceğine dair daha önceki spekülasyonlar geçerliliğini koruyor.

Tab S10 serisinin durumu tam olarak belli değil ancak muhtemelen 2024'ün sonunda tüm bilgilere sahip olacağız. Samsung, Galaxy Tab S10 serisinin özelliklerini veya ne zaman piyasaya sürüleceğini henüz doğrulamasa da tüm raporlar ekim ayında bir lansmana işaret ediyor.

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Samsung, Galaxy Tab S10 serisinin üretimine ağustos'ta başlıyor