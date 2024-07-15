OnePlus Pad 2’nin fiyatı ortaya çıktı

OnePlus Pad 2 ne kadar olacak?
OnePlus’ın Milano’da gerçekleştireceği etkinliğe günler kala firmanın merakla beklenen tabletinin fiyatı ortaya çıktı. Mobil teknoloji dünyasının güvenilir kaynaklarından olan Yogesh Brar, X platformunda OnePlus Pad 2’nin Hindistan fiyatlarını paylaştı. Bu iddiaya göre OnePlus Pad 2 550$, Akıllı Klavye aksesuarı 144$ ve Stylo 2 kalemi 60$ fiyat etiketlerine sahip olacak. Ayrıca Brar, cihazın çıkışına özel tüm ürünleri içeren ve 550$ etikete sahip bir pakete sahip olacağını belirtti.
Sızdırılan fiyat listesine göre yeni OnePlus tableti, önceki nesilden daha pahalı olacak. Merakla beklenen OnePlus Pad 2, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacak ve 12.1 inç LCD ekrana sahip olacak. 9510mAh bataryaya ve 67W hızlı şarj desteğine sahip olması beklenen cihaz 16 Temmuz’da resmen tanıtılacak.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.