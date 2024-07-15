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    Anlık Bildirim

    OnePlus Pad 2’nin fiyatı ortaya çıktı

    Android pazarının en büyük isimlerinden olan OnePlus, yeni tabletini tanıtmaya hazırlanıyor. Son haftalarda birçok sızıntıya konu olan OnePlus Pad 2’nin Hindistan fiyatı ortaya çıktı.
    OnePlus Pad Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Galaxy Unpacked etkinliğinin ardından OnePlus da yeni bir etkinlik düzenlemek için gün sayıyor. Nord Buds 3 Pro, OnePlus Nord 4 ve Watch 2R’nin tanıtılacağı etkinliğe günler kala, merakla beklenen bir cihazın fiyatı ortaya çıktı.

    OnePlus Pad 2 ne kadar olacak?

    OnePlus’ın Milano’da gerçekleştireceği etkinliğe günler kala firmanın merakla beklenen tabletinin fiyatı ortaya çıktı. Mobil teknoloji dünyasının güvenilir kaynaklarından olan Yogesh Brar, X platformunda OnePlus Pad 2’nin Hindistan fiyatlarını paylaştı. Bu iddiaya göre OnePlus Pad 2 550$, Akıllı Klavye aksesuarı 144$ ve Stylo 2 kalemi 60$ fiyat etiketlerine sahip olacak. Ayrıca Brar, cihazın çıkışına özel tüm ürünleri içeren ve 550$ etikete sahip bir pakete sahip olacağını belirtti.

    Sızdırılan fiyat listesine göre yeni OnePlus tableti, önceki nesilden daha pahalı olacak. Merakla beklenen OnePlus Pad 2, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacak ve 12.1 inç LCD ekrana sahip olacak. 9510mAh bataryaya ve 67W hızlı şarj desteğine sahip olması beklenen cihaz 16 Temmuz’da resmen tanıtılacak.
     

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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