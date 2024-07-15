OnePlus Pad 2’nin fiyatı ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Galaxy Unpacked etkinliğinin ardından OnePlus da yeni bir etkinlik düzenlemek için gün sayıyor. Nord Buds 3 Pro, OnePlus Nord 4 ve Watch 2R’nin tanıtılacağı etkinliğe günler kala, merakla beklenen bir cihazın fiyatı ortaya çıktı.

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OnePlus Pad 2 ne kadar olacak?

OnePlus’ın Milano’da gerçekleştireceği etkinliğe günler kala firmanın merakla beklenen tabletinin fiyatı ortaya çıktı. Mobil teknoloji dünyasının güvenilir kaynaklarından olan Yogesh Brar, X platformunda OnePlus Pad 2’nin Hindistan fiyatlarını paylaştı. Bu iddiaya göre OnePlus Pad 2 550$, Akıllı Klavye aksesuarı 144$ ve Stylo 2 kalemi 60$ fiyat etiketlerine sahip olacak. Ayrıca Brar, cihazın çıkışına özel tüm ürünleri içeren ve 550$ etikete sahip bir pakete sahip olacağını belirtti.

Sızdırılan fiyat listesine göre yeni OnePlus tableti, önceki nesilden daha pahalı olacak. Merakla beklenen OnePlus Pad 2, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacak ve 12.1 inç LCD ekrana sahip olacak. 9510mAh bataryaya ve 67W hızlı şarj desteğine sahip olması beklenen cihaz 16 Temmuz’da resmen tanıtılacak.



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Yeni OnePlus Pad'in fiyatı ortaya çıktı