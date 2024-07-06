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    Anlık Bildirim

    OnePlus, yeni ürünlerininin lansman tarihini açıkladı: Yaz lansman etkinliği 16 Temmuz'da

    OnePlus, Milano'da düzenlenecek OnePlus Yaz Lansman Etkinliğinde tanıtılacak ürünlerin listesini doğruladı. İşte 16 Temmuz'da gerçekleşecek lansmanın detayları:
    OnePlus, yeni ürünlerini 16 Temmuz'da piyasaya sürecek Tam Boyutta Gör
    OnePlus, uzun zamandır yeni ürünlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyordu. Lansmana sayılı günler kala ise şirket, İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenecek olan OnePlus Yaz Lansman Etkinliği sırasında tanıtılacak dört ürünün listesini, reklam afişi sayesinde doğruladı.

    İşte 16 Temmuz'da piyasaya sürülecek OnePlus'ın yeni ürünleri:

    16 Temmuz'da gerçekleşecek olan OnePlus Yaz Lansman Etkinliğinde OnePlus Nord 4, OnePlus Pad 2, OnePlus Nord Buds 3 Pro ve OnePlus Watch 2R piyasaya sürülecek. Ayrıca şirket, OnePlus Nord 4'ün tamamen metal gövdeyle piyasaya sürülen ilk 5G akıllı telefon olacağını da doğruladı.

    Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC işlemciden güç alması beklenen OnePlus Pad 2, amiral gemisi bir üretkenlik tableti olarak karşımıza çıkarken OnePlus Nord Buds 3 Pro, markanın uygun fiyatlı kulaklıkları olarak karşımız çıkabilir. Zira kulaklığın, OnePlus Buds 3'ün altında fiyatlandırılması bekleniyor. Son olarak ise şirket, OnePlus Watch 2R'nin Wear OS'de çalışan hafif bir akıllı saat olacağını belirtti. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 3 gün önce

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    H
    Halilcv 6 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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