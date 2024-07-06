OnePlus, yeni ürünlerininin lansman tarihini açıkladı: Yaz lansman etkinliği 16 Temmuz'da

İşte 16 Temmuz'da piyasaya sürülecek OnePlus'ın yeni ürünleri:
16 Temmuz'da gerçekleşecek olan OnePlus Yaz Lansman Etkinliğinde OnePlus Nord 4, OnePlus Pad 2, OnePlus Nord Buds 3 Pro ve OnePlus Watch 2R piyasaya sürülecek. Ayrıca şirket, OnePlus Nord 4'ün tamamen metal gövdeyle piyasaya sürülen ilk 5G akıllı telefon olacağını da doğruladı.
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC işlemciden güç alması beklenen OnePlus Pad 2, amiral gemisi bir üretkenlik tableti olarak karşımıza çıkarken OnePlus Nord Buds 3 Pro, markanın uygun fiyatlı kulaklıkları olarak karşımız çıkabilir. Zira kulaklığın, OnePlus Buds 3'ün altında fiyatlandırılması bekleniyor. Son olarak ise şirket, OnePlus Watch 2R'nin Wear OS'de çalışan hafif bir akıllı saat olacağını belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.