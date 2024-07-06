OnePlus, yeni ürünlerininin lansman tarihini açıkladı: Yaz lansman etkinliği 16 Temmuz'da

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Tam Boyutta Gör OnePlus, uzun zamandır yeni ürünlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyordu. Lansmana sayılı günler kala ise şirket, İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenecek olan OnePlus Yaz Lansman Etkinliği sırasında tanıtılacak dört ürünün listesini, reklam afişi sayesinde doğruladı.

İşte 16 Temmuz'da piyasaya sürülecek OnePlus'ın yeni ürünleri:

16 Temmuz'da gerçekleşecek olan OnePlus Yaz Lansman Etkinliğinde OnePlus Nord 4, OnePlus Pad 2, OnePlus Nord Buds 3 Pro ve OnePlus Watch 2R piyasaya sürülecek. Ayrıca şirket, OnePlus Nord 4'ün tamamen metal gövdeyle piyasaya sürülen ilk 5G akıllı telefon olacağını da doğruladı.

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Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC işlemciden güç alması beklenen OnePlus Pad 2, amiral gemisi bir üretkenlik tableti olarak karşımıza çıkarken OnePlus Nord Buds 3 Pro, markanın uygun fiyatlı kulaklıkları olarak karşımız çıkabilir. Zira kulaklığın, OnePlus Buds 3'ün altında fiyatlandırılması bekleniyor. Son olarak ise şirket, OnePlus Watch 2R'nin Wear OS'de çalışan hafif bir akıllı saat olacağını belirtti.

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