Tam Boyutta Gör Samsung, Unpacked 2024 etkinliğinde katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6'yı tanıttı. Ayrıca şirket, Buds 3 serisinin yanı sıra Galaxy Ring, Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra giyilebilir cihazlarının da tanıtımını yaptı.

Tab S10 serisi yalnızca Plus ve Ultra modelleriyle gelebilir

Ancak teknoloji devi Samsung, Unpacked etkinliğinde merakla beklenen amiral gemisi Android tabletlerinden Galaxy Tab S10 serisini tanıtmadı. Unpacked 2024 etkinliğinin yan etkinliklerinde, bir Samsung yöneticisi Galaxy Tab S10 serisi hakkında bilgi verdi.

Samsung'un Galaxy Tab S10 serisi amiral gemisi tabletleri 2024 yılı sonundan önce satışa sunulacak. Kaynağa göre, Samsung Güney Afrika temsilcisi "bir Tab S10 serisi olacak" dedi. Ne yazık ki, yönetici yeni Samsung tabletleri hakkında daha fazla ayrıntı sunmadı.

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Ancak temsilci, Samsung Galaxy Tab S10 serisi cihazların 2024'ün sonundan önce satışa sunulacağını doğruladı. Samsung'un Tab S10 serisini Galaxy S24 FE ile birlikte Eylül veya Ekim ayında duyurması bekleniyor.

Söylentiye göre Galaxy Tab S10 serisi yalnızca Plus ve Ultra modelleriyle gelebilir. Samsung'un S serisi amiral gemisi tabletlerinin son iki nesli üç modda gelmişti. Ancak şirketin bu yıl Tab S10 serisiyle çift varyantlı bir ürün yelpazesine geri döneceği söyleniyor.

Tabletin tıpkı Galaxy Tab S9 Ultra gibi 14,6 inçlik bir ekran ve ince bir bel çizgisine sahip olması bekleniyor. Galaxy Tab S10 Plus varyantına gelince, daha küçük 12,4 inçlik bir ekranla sunulabilir. Yeni tabletler hakkında daha fazla ayrıntının yakında ortaya çıkması bekleniyor.

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Samsung'un Galaxy Tab S10 serisi 2024'ün sonuna yetişecek