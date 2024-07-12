Samsung'un Galaxy Tab S10 serisi 2024'ün sonuna yetişecek

Tab S10 serisi yalnızca Plus ve Ultra modelleriyle gelebilir
Ancak teknoloji devi Samsung, Unpacked etkinliğinde merakla beklenen amiral gemisi Android tabletlerinden Galaxy Tab S10 serisini tanıtmadı. Unpacked 2024 etkinliğinin yan etkinliklerinde, bir Samsung yöneticisi Galaxy Tab S10 serisi hakkında bilgi verdi.
Samsung'un Galaxy Tab S10 serisi amiral gemisi tabletleri 2024 yılı sonundan önce satışa sunulacak. Kaynağa göre, Samsung Güney Afrika temsilcisi "bir Tab S10 serisi olacak" dedi. Ne yazık ki, yönetici yeni Samsung tabletleri hakkında daha fazla ayrıntı sunmadı.
Ancak temsilci, Samsung Galaxy Tab S10 serisi cihazların 2024'ün sonundan önce satışa sunulacağını doğruladı. Samsung'un Tab S10 serisini Galaxy S24 FE ile birlikte Eylül veya Ekim ayında duyurması bekleniyor.
Söylentiye göre Galaxy Tab S10 serisi yalnızca Plus ve Ultra modelleriyle gelebilir. Samsung'un S serisi amiral gemisi tabletlerinin son iki nesli üç modda gelmişti. Ancak şirketin bu yıl Tab S10 serisiyle çift varyantlı bir ürün yelpazesine geri döneceği söyleniyor.
Tabletin tıpkı Galaxy Tab S9 Ultra gibi 14,6 inçlik bir ekran ve ince bir bel çizgisine sahip olması bekleniyor. Galaxy Tab S10 Plus varyantına gelince, daha küçük 12,4 inçlik bir ekranla sunulabilir. Yeni tabletler hakkında daha fazla ayrıntının yakında ortaya çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.