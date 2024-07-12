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    Samsung'un Galaxy Tab S10 serisi 2024'ün sonuna yetişecek

    Güney Koreli teknoloji devi, Unpacked etkinliğinde amiral gemisi Android tabletlerinden Galaxy Tab S10 serisini tanıtmadı ancak yeni amiral gemisi tabletlerinin 2024 sonuna yetişeceğini açıkladı.
    Samsung'un Galaxy Tab S10 serisi 2024'ün sonuna yetişecek Tam Boyutta Gör
    Samsung, Unpacked 2024 etkinliğinde katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6'yı tanıttı. Ayrıca şirket, Buds 3 serisinin yanı sıra Galaxy Ring, Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra giyilebilir cihazlarının da tanıtımını yaptı.

    Tab S10 serisi yalnızca Plus ve Ultra modelleriyle gelebilir

    Ancak teknoloji devi Samsung, Unpacked etkinliğinde merakla beklenen amiral gemisi Android tabletlerinden Galaxy Tab S10 serisini tanıtmadı. Unpacked 2024 etkinliğinin yan etkinliklerinde, bir Samsung yöneticisi Galaxy Tab S10 serisi hakkında bilgi verdi.

    Samsung'un Galaxy Tab S10 serisi amiral gemisi tabletleri 2024 yılı sonundan önce satışa sunulacak. Kaynağa göre, Samsung Güney Afrika temsilcisi "bir Tab S10 serisi olacak" dedi. Ne yazık ki, yönetici yeni Samsung tabletleri hakkında daha fazla ayrıntı sunmadı.

    Ancak temsilci, Samsung Galaxy Tab S10 serisi cihazların 2024'ün sonundan önce satışa sunulacağını doğruladı. Samsung'un Tab S10 serisini Galaxy S24 FE ile birlikte Eylül veya Ekim ayında duyurması bekleniyor.

    Söylentiye göre Galaxy Tab S10 serisi yalnızca Plus ve Ultra modelleriyle gelebilir. Samsung'un S serisi amiral gemisi tabletlerinin son iki nesli üç modda gelmişti. Ancak şirketin bu yıl Tab S10 serisiyle çift varyantlı bir ürün yelpazesine geri döneceği söyleniyor.

    Tabletin tıpkı Galaxy Tab S9 Ultra gibi 14,6 inçlik bir ekran ve ince bir bel çizgisine sahip olması bekleniyor. Galaxy Tab S10 Plus varyantına gelince, daha küçük 12,4 inçlik bir ekranla sunulabilir. Yeni tabletler hakkında daha fazla ayrıntının yakında ortaya çıkması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    sakalım çıkmıyor kafam çok büyük ahtapot tadı nasıl starbucks kafeinsiz kahve parkyn 0.25 kullananlar yorumları

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