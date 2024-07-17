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    OnePlus'ın en güçlüsü: OnePlus Pad 2 tanıtıldı

    OnePlus, ilk amiral gemisi Android tableti OnePlus Pad 2 modelini duyurdu. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili Android tablet, küresel olarak satışa çıkacak. İşte özellikleri ve fiyatı...
    OnePlus Pad 2 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Haftalarca süren sızıntıların ardından OnePlus, yeni amiral gemisi tableti OnePlus Pad 2 modelini tanıttı. OnePlus Pad 2, yakın zamanda tanıtılan OnePlus Pad Pro'nun global pazar için yeniden markalanmış bir sürümü niteliğinde. Peki rekabetçi fiyat ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile dikkat çeken model neler sunuyor? İşte OnePlus Pad 2 özellikleri ve fiyatı...

    OnePlus Pad 2 neler sunuyor?

    OnePlus Pad 2, ön yüzünde 2.120 x 3.000 (3K) piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 12,1 inç IPS panelden destek alıyor. Ayrıca 900 nit tepe parlaklık, Dolby Vision HDR ve TÜV Rheinland 3.0 sertifikalı bu panel, DC karartma, donanım düzeyinde düşük mavi ışık, doğal ışık gösterimi, melatonin koruması ve ultra hassas ortam ışığı adaptasyonunu destekleyen göz koruma teknolojisini kullanıyor.

    OnePlus Pad 2 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    268.7 x 195.1 x 6.5 mm ölçülerinde ve 584 gram ağırlığında olan OnePlus Pad 2, Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alıyor. Bu konfigürasyonda ise, 8/12GB RAM ve 128/256GB depolama alanı seçeneklerine yer verilmiş. Tablet, 67W hızlı şarj destekleyen 9.510mAh pil paketine sahip. Ayrıca kutusundan Android 14 tabanlı OxygenOS 14 ile çıkıyor.

    Kamera bölümüne gelirsek, tabletin arka yüzünde f/2.2 diyafram açıklığı sunan 13 MP birincil sensör bulunuyor. Bu sensör, 4K 30fps ve 1080p 30ps video kaydı ile destekleniyor. Ön yüzünde ise, selfie ve görüntülü görüşmeler için 8 MP, f/2.3 kamera mevcut. OnePlus Pad 2, OnePlus Stylo 2 ile altı hoparlörlü bir kurulumla geliyor. Ayrıca 5G paylaşımı, ekran yansıtma, NFC dosya transferi, aynı anda üç uygulama için sanal ekran gibi özellikler var.

    Tabletin diğer özellikleri arasında ise, Bluetooth 5.4, NFC ve Wi-Fi 7'nin yanı sıra fotoğraf düzenlemeleri için AI Eraser 2.0 ve kolajlar ve çıkartmalar için Smart Cutout 2.0 ve AI Summary gibi AI yetenekleri bulunuyor.

    OnePlus Pad 2 fiyatı ve çıkış tarihi

    OnePlus Pad 2, Gri renk seçeneğiyle, 550 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Aktarıldığı kadarıyla tabletin 30 Temmuz'dan itibaren ABD, 1 Ağustos'ta ise Avrupa ve Hindistan pazarında satışa çıkması bekleniyor. 

    OnePlus Pad 2 özellikleri

    • Ekran: 12.1 inç, 3K, 144Hz, 900 nit, IPS LCD
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
    • Bellek: 8GB, 12GB, 16GB RAM (LPDDR5x)
    • Depolama: 128GB, 256GB, 512GB (UFS 4.0)
    • Kamera: 13 MP (arka) + 8MP (ön)
    • Batarya: 9510 mAh, 67W SuperVOOC hızlı şarj
    • Bağlantı: Bluetooth 5.3, WiFi 6, NFC, USB-C
    • Yazılım: Android 14, ColorOS for Pad
    • Boyut ve ağırlık: 6.49mm (incelik), 584 g
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 6 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 6 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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