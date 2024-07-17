OnePlus'ın en güçlüsü: OnePlus Pad 2 tanıtıldı

OnePlus Pad 2 neler sunuyor?
OnePlus Pad 2, ön yüzünde 2.120 x 3.000 (3K) piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 12,1 inç IPS panelden destek alıyor. Ayrıca 900 nit tepe parlaklık, Dolby Vision HDR ve TÜV Rheinland 3.0 sertifikalı bu panel, DC karartma, donanım düzeyinde düşük mavi ışık, doğal ışık gösterimi, melatonin koruması ve ultra hassas ortam ışığı adaptasyonunu destekleyen göz koruma teknolojisini kullanıyor.
Kamera bölümüne gelirsek, tabletin arka yüzünde f/2.2 diyafram açıklığı sunan 13 MP birincil sensör bulunuyor. Bu sensör, 4K 30fps ve 1080p 30ps video kaydı ile destekleniyor. Ön yüzünde ise, selfie ve görüntülü görüşmeler için 8 MP, f/2.3 kamera mevcut. OnePlus Pad 2, OnePlus Stylo 2 ile altı hoparlörlü bir kurulumla geliyor. Ayrıca 5G paylaşımı, ekran yansıtma, NFC dosya transferi, aynı anda üç uygulama için sanal ekran gibi özellikler var.
Tabletin diğer özellikleri arasında ise, Bluetooth 5.4, NFC ve Wi-Fi 7'nin yanı sıra fotoğraf düzenlemeleri için AI Eraser 2.0 ve kolajlar ve çıkartmalar için Smart Cutout 2.0 ve AI Summary gibi AI yetenekleri bulunuyor.
OnePlus Pad 2 fiyatı ve çıkış tarihi
OnePlus Pad 2, Gri renk seçeneğiyle, 550 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Aktarıldığı kadarıyla tabletin 30 Temmuz'dan itibaren ABD, 1 Ağustos'ta ise Avrupa ve Hindistan pazarında satışa çıkması bekleniyor.
OnePlus Pad 2 özellikleri
- Ekran: 12.1 inç, 3K, 144Hz, 900 nit, IPS LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Bellek: 8GB, 12GB, 16GB RAM (LPDDR5x)
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB (UFS 4.0)
- Kamera: 13 MP (arka) + 8MP (ön)
- Batarya: 9510 mAh, 67W SuperVOOC hızlı şarj
- Bağlantı: Bluetooth 5.3, WiFi 6, NFC, USB-C
- Yazılım: Android 14, ColorOS for Pad
- Boyut ve ağırlık: 6.49mm (incelik), 584 g
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.