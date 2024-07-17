OnePlus'ın en güçlüsü: OnePlus Pad 2 tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Haftalarca süren sızıntıların ardından OnePlus, yeni amiral gemisi tableti OnePlus Pad 2 modelini tanıttı. OnePlus Pad 2, yakın zamanda tanıtılan OnePlus Pad Pro'nun global pazar için yeniden markalanmış bir sürümü niteliğinde. Peki rekabetçi fiyat ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile dikkat çeken model neler sunuyor? İşte OnePlus Pad 2 özellikleri ve fiyatı...

OnePlus Pad 2 neler sunuyor?

OnePlus Pad 2, ön yüzünde 2.120 x 3.000 (3K) piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 12,1 inç IPS panelden destek alıyor. Ayrıca 900 nit tepe parlaklık, Dolby Vision HDR ve TÜV Rheinland 3.0 sertifikalı bu panel, DC karartma, donanım düzeyinde düşük mavi ışık, doğal ışık gösterimi, melatonin koruması ve ultra hassas ortam ışığı adaptasyonunu destekleyen göz koruma teknolojisini kullanıyor.

Tam Boyutta Gör 268.7 x 195.1 x 6.5 mm ölçülerinde ve 584 gram ağırlığında olan OnePlus Pad 2, Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alıyor. Bu konfigürasyonda ise, 8/12GB RAM ve 128/256GB depolama alanı seçeneklerine yer verilmiş. Tablet, 67W hızlı şarj destekleyen 9.510mAh pil paketine sahip. Ayrıca kutusundan Android 14 tabanlı OxygenOS 14 ile çıkıyor.

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Kamera bölümüne gelirsek, tabletin arka yüzünde f/2.2 diyafram açıklığı sunan 13 MP birincil sensör bulunuyor. Bu sensör, 4K 30fps ve 1080p 30ps video kaydı ile destekleniyor. Ön yüzünde ise, selfie ve görüntülü görüşmeler için 8 MP, f/2.3 kamera mevcut. OnePlus Pad 2, OnePlus Stylo 2 ile altı hoparlörlü bir kurulumla geliyor. Ayrıca 5G paylaşımı, ekran yansıtma, NFC dosya transferi, aynı anda üç uygulama için sanal ekran gibi özellikler var.

Tabletin diğer özellikleri arasında ise, Bluetooth 5.4, NFC ve Wi-Fi 7'nin yanı sıra fotoğraf düzenlemeleri için AI Eraser 2.0 ve kolajlar ve çıkartmalar için Smart Cutout 2.0 ve AI Summary gibi AI yetenekleri bulunuyor.

OnePlus Pad 2 fiyatı ve çıkış tarihi

OnePlus Pad 2, Gri renk seçeneğiyle, 550 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Aktarıldığı kadarıyla tabletin 30 Temmuz'dan itibaren ABD, 1 Ağustos'ta ise Avrupa ve Hindistan pazarında satışa çıkması bekleniyor.

OnePlus Pad 2 özellikleri

Ekran : 12.1 inç, 3K, 144Hz, 900 nit, IPS LCD

: 12.1 inç, 3K, 144Hz, 900 nit, IPS LCD İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Bellek : 8GB, 12GB, 16GB RAM (LPDDR5x)

: 8GB, 12GB, 16GB RAM (LPDDR5x) Depolama : 128GB, 256GB, 512GB (UFS 4.0)

: 128GB, 256GB, 512GB (UFS 4.0) Kamera : 13 MP (arka) + 8MP (ön)

: 13 MP (arka) + 8MP (ön) Batarya : 9510 mAh, 67W SuperVOOC hızlı şarj

: 9510 mAh, 67W SuperVOOC hızlı şarj Bağlantı : Bluetooth 5.3, WiFi 6, NFC, USB-C

: Bluetooth 5.3, WiFi 6, NFC, USB-C Yazılım : Android 14, ColorOS for Pad

: Android 14, ColorOS for Pad Boyut ve ağırlık: 6.49mm (incelik), 584 g

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OnePlus Pad 2 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri