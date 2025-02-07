Google: Kuantum bilgisayarlar 5 yıl içerisinde işlevsel olabilir

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Tam Boyutta Gör Google, 5 yıl içerisinde quantum bilgisayarların gerçek dünya uygulamalarında kullanılabilecek duruma geleceğini düşünüyor.

Google Quantum AI'nın kurucusu ve lideri Hartmut Neven yaptığı bir açıklamada, Nvidia'nın 20 yıllık tahmininin aksine, 5 yıl içerisinde kuantum bilgisayarların işlevsel hale geleceği konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Malzeme biliminde kullanım alanı bulabilir

Google, kuantum hesaplamanın elektrikli araçlar için yeni pil teknolojileri, yeni ilaçlar ve yeni alternatif enerji kaynakları gibi malzeme bilimi alanında kullanılabileceğini söylüyor.

Bilim insanları, geleneksel bilgisayarlardan binlerce kat daha güçlü olmayı vadeden kuantum bilgisayarlar üzerinde onlarca yıldır çalışıyor. Geleneksel bilgisayarlar bilgileri bir seferde bir sayı olarak işlerken, kuantum bilgisayarlar aynı anda birkaç sayıyı temsil edebilen "kübitleri" kullanıyor.

Hükümetler ve şirketler, kuantum bilişiminin modern siber güvenliği, finans ve sağlık hizmetleri gibi diğer alanları köklü olarak değiştirebilme potansiyelini yakından takip ediyor.

Yapay zeka gibi bir sıçrama gerçekleşebilir

Kuantum bilişim bazı yönlerden yapay zekaya benziyor. ChatGPT'nin 2022'de piyasaya sürülmesinden önce yapay zeka çoğunlukla bilim insanları tarafından anlaşılıyordu. Bilim insanları, yapay zeka alanında sessizce çığır açan buluşlar ürettiler ancak yapay zekanın ticari olarak ne zaman kullanılabilir olacağına dair kesin bir anlayış yoktu.

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Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, Ocak ayındaki CES fuarında, kuantum bilgisayarların hayatımıza 20 yıldan önce girmeyeceğini söylemiş ve kuantum bilgisayarlar üzerine çalışan şirketlerin hisselerinin düşmesine sebep olmuştu.

Google ise, Aralık ayında yeni kuantum çipleriyle bu alandaki önemli bir zorluğun üstesinden geldiğini duyurarak heyecan yaratmıştı. Google, 2012'den beri kuantum bilgisayarlar üzerine çalışıyor. Şirket bugüne kadar birkaç kuantum çipi tasarladı ve üretti. Google en son kuantum işlemcileri kullanarak, klasik bir bilgisayarın evrenin tarihinden daha uzun zaman alacak bir hesaplama sorununu dakikalar içinde çözmeyi başardığını açıklamıştı.



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Google: Kuantum bilgisayarlar 5 yıl içerisinde işlevsel olabilir