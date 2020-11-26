Küçük boyutlu yüksek hızlı şarj adaptörü: Mcdodo GaN 65W

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Telefonlarda ve bilgisayarlarda hızlı şarj teknolojisinin yaygınlaşması ile birlikte yüksek güçlü şarj adaptörü ihtiyacı ortaya çıktı. Apple dahil olmak üzere pek çok markanın telefon kutusundan adaptör çıkmıyor. Yalnızca USB kablosu çıkıyor.

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Yüksek hızlı şarj cihazı almak istediğimizde piyasada çok sayıda markanın çeşitli ürünleri karşımıza çıkıyor. Mcdodo GaN bunlardan birisi. Mcdodo GaN sahip olduğu kimyasal yapısıyla rakiplerinden ayrılıyor. Mcdodo GaN, Galyum nitrür yarı iletkenle üretiliyor. “GaN” adını da buradan alıyor. Bu iletken sayesinde diğer şarj cihazlarından daha az parçaya ihtiyaç ufak boyutlarına rağmen daha yüksek güçte çıkış verebiliyor.

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Cihazda 2 adet UBS-C ve 1 adet normal boyutlarda USB çıkışı (USB-A) bulunuyor. 65W şarj özelliği ile öne çıkmasına rağmen akıllı çipi sayesinde şarj ettiğiniz cihazı tanır ve cihazın kaldırabileceği kadar elektrik verir . Böylelikle hızlı şarj özelliği olmayan cihazlarınızı, akıllı saatlerinizi vs. ürününüze uygun hızda şarj ediyor. Mcdodo GaN, Type-C üzerinden 90 dakika içinde Macbook Pro ve MacBook Air’i hızlı şekilde tam şarj edebiliyor. iPhone hızlı şarjıyla ise 30 dakikada yüzde 50 şarj imkanı sunuyor.

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Çıkış Değerleri:

USB-C1 : PPS 3.3-20V=3A, PD3.0 : 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A Max.

USB-C2 : PPS 3.3-1.1V=2.7A, PD3.0 : 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 20V=1.5A Max.

USB-A : 4.5V=5A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=2.5A, 20V=1.5A Max

USB-C1 + USB-C2 : 45W + 18W (63W Max)

USB-C1 + USB-A : 45W + 18W (63W Max) (USB-A: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A)

USB-C2 + USB-A : 5V=3A (15W Max)

USB-C1 + (USB-C2+USB-A) : 45W + 15W (60W Max)

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Mcdodo GaN'ı aşağıdaki bağlantıdan satın alabilirsiniz:

https://www.amazon.com.tr/dp/B08JVHX3ZK

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