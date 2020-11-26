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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Küçük boyutlu yüksek hızlı şarj adaptörü: Mcdodo GaN 65W

    Mcdodo GaN, sahip olduğu yarı iletken maddesi nedeniyle diğer hızlı şarj aletlerine göre daha küçük boyutta ancak daha yüksek hızda şarj ediyor.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Telefonlarda ve bilgisayarlarda hızlı şarj teknolojisinin yaygınlaşması ile birlikte yüksek güçlü şarj adaptörü ihtiyacı ortaya çıktı. Apple dahil olmak üzere pek çok markanın telefon kutusundan adaptör çıkmıyor. Yalnızca USB kablosu çıkıyor.

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    Yüksek hızlı şarj cihazı almak istediğimizde piyasada çok sayıda markanın çeşitli ürünleri karşımıza çıkıyor. Mcdodo GaN bunlardan birisi. Mcdodo GaN sahip olduğu kimyasal yapısıyla rakiplerinden ayrılıyor. Mcdodo GaN, Galyum nitrür yarı iletkenle üretiliyor. “GaN” adını da buradan alıyor. Bu iletken sayesinde diğer şarj cihazlarından daha az parçaya ihtiyaç ufak boyutlarına rağmen daha yüksek güçte çıkış verebiliyor.

    Cihazda 2 adet UBS-C ve 1 adet normal boyutlarda USB çıkışı (USB-A) bulunuyor. 65W şarj özelliği ile öne çıkmasına rağmen akıllı çipi sayesinde şarj ettiğiniz cihazı tanır ve cihazın kaldırabileceği kadar elektrik verir . Böylelikle hızlı şarj özelliği olmayan cihazlarınızı, akıllı saatlerinizi vs. ürününüze uygun hızda şarj ediyor. Mcdodo GaN, Type-C üzerinden 90 dakika içinde Macbook Pro ve MacBook Air’i hızlı şekilde tam şarj edebiliyor. iPhone hızlı şarjıyla ise 30 dakikada yüzde 50 şarj imkanı sunuyor.

    Çıkış Değerleri:

    • USB-C1 : PPS 3.3-20V=3A, PD3.0 : 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A Max.
    • USB-C2 : PPS 3.3-1.1V=2.7A, PD3.0 : 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 20V=1.5A Max.
    • USB-A : 4.5V=5A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=2.5A, 20V=1.5A Max
    • USB-C1 + USB-C2 : 45W + 18W (63W Max)
    • USB-C1 + USB-A : 45W + 18W (63W Max) (USB-A: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A)
    • USB-C2 + USB-A : 5V=3A (15W Max)
    • USB-C1 + (USB-C2+USB-A) : 45W + 15W (60W Max)

    Mcdodo GaN'ı aşağıdaki bağlantıdan satın alabilirsiniz:

    https://www.amazon.com.tr/dp/B08JVHX3ZK



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    fhrstw 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu watt toplama işine bir standart getirmeleri lazım en yüksek kaçsa onu söylesinler alt alta toplayıp 100-200 buluyorlar tamamen ahlaksızlıktan başka bişey değil tüketici soyuluyor.
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