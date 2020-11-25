Steam indirimleri başladı: İşte indirimde öne çıkanlar

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PC oyunculuğunun temel taşlarından biri olan Steam'in yeni indirimler başladı. Her zaman olduğu gibi neredeyse her oyunda bir indirim mevcut.

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Neredeyse her oyunda Türkiye'ye özel fiyatlandırma yapan Steam'in yeni indirimleri başladı. Black Friday adı altında başlayan bu indirimlerde birçok oyun gayet yüksek oranlarda inidirime girmiş durumda. İndirimler şu anda itibaren 1 Aralık 20.00'a kadar geçerli olacak. Buraya tıklayarak genel indirim sayfasına ulaşabilirsiniz. Aşağıda ise öne çıkan indirimleri ve direkt olarak onların indirim sayfını bulabilirsiniz.

Öne Çıkan İndirimler

Death Stranding - 199,50 TL

Mortal Kombat 11 - 24,60 TL

Middle-earth: Shadow of War - 13,40 TL

Hitman 2: Gold Edition - 28,80 TL

Devil May Cry 5 Deluxe Edition - 132,06 TL

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition - 43,34 TL

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Elder Scrolls Summer Bundle - 57,13 TL

Doom Eternal - 65,67 TL

Far Cry 5 - 53,80 TL

FIFA 21 - 243,59 TL

Sid Meier's Civilization VI - 54,75

Divinity: Original Sin 2: Definitive Edition - 30,00 TL

Metro Franchise Bundle - 161,97 TL

Resident Evil 2 - 71,60 TL

Mafia: Definitive Edition - 194,25 TL

Steam Ödülleri

Ayrıca Steam Ödülleri'de başlamış durumda. Tanıtım yazısı şöyle:

Yılın en iyilerini belirlemekle görevli Steam Ödülleri Seçim Komitesi'nin tekrar toplanma vakti geldi. Bu saygıdeğer komitede oldukça yetkin bir jüri, yani siz yer almaktasınız! Mücadele edenlerin dâhil olduğu alanlar kadar özgün olan kriterlere göre video oyunlarını bir üst seviyeye taşıyan oyunları belirlemelisiniz. Bu maksatla, bu oyunların iyiliğini ölçebileceğiniz yeni birkaç kategori getirdik. Seçim size ait, hemen favorilerinizi aday göstermeye başlayın!

Buraya tıklayarak Steam ödülleri sayfasına ulaşabilirsiniz.

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