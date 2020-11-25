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    Steam indirimleri başladı: İşte indirimde öne çıkanlar

    Yılın en çok indirim olan dönemi, Steam'in Black Friday indirimleri ile devam ediyor. İşte indirimlerde öne çıkan ve tavsiye ettiğimiz oyunlar.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    2,3b
    171
    12
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    6

    Steam indirimleri başladı: İşte indirimde öne çıkanlar
    Tam Boyutta Gör

    PC oyunculuğunun temel taşlarından biri olan Steam'in yeni indirimler başladı. Her zaman olduğu gibi neredeyse her oyunda bir indirim mevcut.

    Ayrıca Bkz. "Xbox mağazasında Black Friday indirimleri başladı; %50'ye varan fırsatlar"

    Neredeyse her oyunda Türkiye'ye özel fiyatlandırma yapan Steam'in yeni indirimleri başladı. Black Friday adı altında başlayan bu indirimlerde birçok oyun gayet yüksek oranlarda inidirime girmiş durumda. İndirimler şu anda itibaren 1 Aralık 20.00'a kadar geçerli olacak. Buraya tıklayarak genel indirim sayfasına ulaşabilirsiniz. Aşağıda ise öne çıkan indirimleri ve direkt olarak onların indirim sayfını bulabilirsiniz.

    Öne Çıkan İndirimler

    Death Stranding - 199,50 TL

    Mortal Kombat 11 - 24,60 TL

    Middle-earth: Shadow of War - 13,40 TL

    Hitman 2: Gold Edition - 28,80 TL

    Devil May Cry 5 Deluxe Edition - 132,06 TL

    Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition - 43,34 TL

    İlginizi Çekebilir Avatar Call of Duty: Black Ops Cold War satışları ilk günden rekor kırdı

    Elder Scrolls Summer Bundle - 57,13 TL

    Doom Eternal - 65,67 TL

    Far Cry 5 - 53,80 TL

    FIFA 21 - 243,59 TL

    Sid Meier's Civilization VI - 54,75

    Divinity: Original Sin 2: Definitive Edition - 30,00 TL

    Metro Franchise Bundle - 161,97 TL

    Resident Evil 2 - 71,60 TL

    Mafia: Definitive Edition - 194,25 TL

    Steam Ödülleri

    Ayrıca Steam Ödülleri'de başlamış durumda. Tanıtım yazısı şöyle:

    Yılın en iyilerini belirlemekle görevli Steam Ödülleri Seçim Komitesi'nin tekrar toplanma vakti geldi. Bu saygıdeğer komitede oldukça yetkin bir jüri, yani siz yer almaktasınız! Mücadele edenlerin dâhil olduğu alanlar kadar özgün olan kriterlere göre video oyunlarını bir üst seviyeye taşıyan oyunları belirlemelisiniz. Bu maksatla, bu oyunların iyiliğini ölçebileceğiniz yeni birkaç kategori getirdik. Seçim size ait, hemen favorilerinizi aday göstermeye başlayın!

    Buraya tıklayarak Steam ödülleri sayfasına ulaşabilirsiniz.



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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    7 saat önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    5 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    5 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    6 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ti7800 (Eddie Morra) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oha fiyatlara bak. Gerçek indirim budur. Bunlar konsolcu adamı PC'ci yapar
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Mithrandir. (Gandalf The White) 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    2 Yanıt Yanıtla +12
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheMuyu (Murat Y.) 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    GEARS 5

    15 TL
    Yanıtla
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    duren (Enes Durgun) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu ödüller ne işe yarıyor acaba
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sağol dh resident evil 3 ü kaptım... Umarım jill valentine bana claire redfield ı unutturur kafayı fena halde takmışım. Insan oyun karakterine gönlünü kaptırır mı ya... I love you Claire ❤️
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    SeniorGrandMaster 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    Cyberpunk 2077 50 liraya indimi ? Bunların eski fiyatları neydi ?
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    keyikst 14 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    ets 9 tl oldu mu
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    Mithrandir. (Gandalf The White) 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    2 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ti7800 (Eddie Morra) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oha fiyatlara bak. Gerçek indirim budur. Bunlar konsolcu adamı PC'ci yapar
    1 Yanıt Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SilenthillDream 14 dk. ( Mesaj Silindi ) ti7800
    Hitman 2 ve shadow of wari PSN plusta ücretsiz verdi geri kalan oyunlar zaten psndede daha uygun fiyata indi.. PS kullandigina eminmisin?
    1 Yanıt Yanıtla
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    MK11 Ultimate'ı da düşürseler keşke :(
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