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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kulağa takılmayan kablosuz kulaklık ilgi görüyor

    LuDBeat One tam kablosuz kulaklık kemik üzerinden ses iletmesi nedeniyle kulağınızın önüne veya arkasına yapıştırılıyor. 20 saate kadar da kullanım süresi sunuyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Kulağa takılmayan kablosuz kulaklık ilgi görüyor
    Tam Boyutta Gör

    Bugün kulaklık pazarını adeta istila eden tam kablosuz kulaklık modelleri bir geleneğe sıkı sıkıya bağlı. O da kulağın içine takılması. Tüm üreticiler kulak içine daha rahat bir şekilde oturabilmesi için tasarımlarını buna göre ayarlıyor. LuDBeat One ise konuya farklı bir açıdan yaklaşmış.

    LuDBeat One özellikleri ve fiyatı

    LuDBeat One tam kablosuz kulaklık modeli rakiplerin aksine kulağa girmiyor. Kemik iletimi üzerinden ses aktardığı için kulağınızın arkasına veya hemen önüne bir yapışkan katman sayesinde tutunuyor.

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    Kulaklıkta yer alan noedim mıknatıs kuvvetli bir şekilde yapışkan katmana tutunuyor ve düşmesi pek mümkün olmuyor. Yapışkan tıp dünyasında kullanılan bir madde olduğu için deriye zarar vermiyor. 4 güne kadar kullanılabilen bu yapışkan istendiği kadar satın alınabiliyor.

    Kulağa takılmayan kablosuz kulaklık ilgi görüyor

    Kulaklık kısmı ise kemik üzerinden sesi iletecek sürücülere sahip. Yapışkan katmana tutturma esnasında kemiklerin üzerine gelmesine dikkat ediyorsunuz. Bluetooth 5.2 üzerinden bağlantı kuran kulaklık Qualcomm QCC514X yönetim yongasını kullanıyor. Kablosuz şarjlı kutusu ile birlikte toplamda 20 saate kadar kullanılabiliyor.

    LuDBeat One tam kablosuz kulaklık en az 105$ bağış yapmayı gerektiriyor. Piyasaya çıktığında 135$ olacak. İstediği bağışı fazlasıyla toplayan LuDBeat One kulaklık modeli Haziran 2021 tarihinde dağıtıma başlıyor.

     



    https://www.kickstarter.com/projects/ludbeat/ludbeat-one-life-safety-with-next-gen-wireless-headphones Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
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    Coco.Jambo

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    2 gün önce
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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    2 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    2 gün önce
    guneyk

    xd

    3 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    3 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    3 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    3 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    4 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    4 gün önce
    hareketliperde

    v

    4 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ssbrutality (Okan Günaydın ) 6 sa.
    Bluetooth 5.2 ne zaman çıktı La
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cand. 7 sa.
    ödemek zorunda olmadığımız borçlar ne zaman çıkar acaba
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Rachsuchtig 7 sa. cand.
    Adi üstünde BORÇ, almasini biliyorsan ödmesini de bileceksin
    Yanıtla +2
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