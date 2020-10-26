Kulağa takılmayan kablosuz kulaklık ilgi görüyor

Tam Boyutta Gör

Bugün kulaklık pazarını adeta istila eden tam kablosuz kulaklık modelleri bir geleneğe sıkı sıkıya bağlı. O da kulağın içine takılması. Tüm üreticiler kulak içine daha rahat bir şekilde oturabilmesi için tasarımlarını buna göre ayarlıyor. LuDBeat One ise konuya farklı bir açıdan yaklaşmış.

LuDBeat One özellikleri ve fiyatı

LuDBeat One tam kablosuz kulaklık modeli rakiplerin aksine kulağa girmiyor. Kemik iletimi üzerinden ses aktardığı için kulağınızın arkasına veya hemen önüne bir yapışkan katman sayesinde tutunuyor.

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Kulaklıkta yer alan noedim mıknatıs kuvvetli bir şekilde yapışkan katmana tutunuyor ve düşmesi pek mümkün olmuyor. Yapışkan tıp dünyasında kullanılan bir madde olduğu için deriye zarar vermiyor. 4 güne kadar kullanılabilen bu yapışkan istendiği kadar satın alınabiliyor.

Kulaklık kısmı ise kemik üzerinden sesi iletecek sürücülere sahip. Yapışkan katmana tutturma esnasında kemiklerin üzerine gelmesine dikkat ediyorsunuz. Bluetooth 5.2 üzerinden bağlantı kuran kulaklık Qualcomm QCC514X yönetim yongasını kullanıyor. Kablosuz şarjlı kutusu ile birlikte toplamda 20 saate kadar kullanılabiliyor.

LuDBeat One tam kablosuz kulaklık en az 105$ bağış yapmayı gerektiriyor. Piyasaya çıktığında 135$ olacak. İstediği bağışı fazlasıyla toplayan LuDBeat One kulaklık modeli Haziran 2021 tarihinde dağıtıma başlıyor.

https://www.kickstarter.com/projects/ludbeat/ludbeat-one-life-safety-with-next-gen-wireless-headphones

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