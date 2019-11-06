Kullanıcılar iOS 13.2'nin arka plandaki uygulamaları hızlıca kapatmasından şikayetçi

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Akıllı telefonlarımız gün içinde sıkça kullandığımız birçok farklı türde uygulamaya ev sahipliği yaptığı için, cihazın çoklu görevleri nasıl yürüttüğü oldukça önem taşıyor. Örneğin uygulamaları bellekte tutma konusunda iyi bir denge kurmalı ve kullanıcılar ihtiyaç duyduklarında arka plana aldıklar uygulamaya hızlı bir şekilde dönebilmeliler. Ancak iOS 13.2 sürümü ile birlikte kullanıcıların en çok şikayet ettikleri konulardan biri de bu.

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iOS 13.2 arka plan uygulamaları konusunda agresif

iOS 13 piyasaya sürüldüğünden beri çok fazla sayıda şikayet aldı ve Apple sürekli yeni sürümlerle birlikte bu problemleri gidermeye çalışıyor. iOS 13.2 sürümünde de kullanıcılar, işletim sisteminin arka plana attıkları uygulamaları (muhtemelen pil ve bellek tasarrufu için) kapatma konusunda oldukça agresif davrandığını iddia ediyorlar. Örneğin arka plana atılan bir uygulamanın sadece bir dakika sonra geri dönülmesi durumunda, uygulamanın sıfırdan başlıyor olması ise en can sıkıcı şikayetlerden biri.

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Kullanıcılar mesajlaşmak veya başka bir işlem yapmak için örneğin Youtube uygulamasını arka plana attıklarında ve işlerini bitirip geri döndüklerinde uygulamanın yeniden başladığını ve izledikleri videonun ortadan kaybolduğunu söylüyorlar. Aynı durumun diğer uygulamalar için de geçerli olduğu belirtilirken, Apple'ın sorunu iOS 13.3 beta sürümünde düzelttiği iddia ediliyor ve bu sürüm ise şimdilik sadece geliştiriciler için mevcut.

https://www.engadget.com/2019/10/31/ios-13-2-ram-issues/