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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kullanıcılar iOS 13.2'nin arka plandaki uygulamaları hızlıca kapatmasından şikayetçi

    Apple'ın iOS 13 işletim sistemiyle ilgili aldığı şikayetler durmak bilmiyor. Kullanıcılar şimdi de iOS 13.2'nin arka plan uygulamalarını çok çabuk kapatmasından şikayetçi durumda.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Kullanıcılar iOS 13.2'nin arka plandaki uygulamaları hızlıca kapatmasından şikayetçi
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    Akıllı telefonlarımız gün içinde sıkça kullandığımız birçok farklı türde uygulamaya ev sahipliği yaptığı için, cihazın çoklu görevleri nasıl yürüttüğü oldukça önem taşıyor. Örneğin uygulamaları bellekte tutma konusunda iyi bir denge kurmalı ve kullanıcılar ihtiyaç duyduklarında arka plana aldıklar uygulamaya hızlı bir şekilde dönebilmeliler. Ancak iOS 13.2 sürümü ile birlikte kullanıcıların en çok şikayet ettikleri konulardan biri de bu.

    Ayrıca Bkz. "Realme X2 Pro, Avrupa'da ön siparişe açıldı"

    iOS 13.2 arka plan uygulamaları konusunda agresif

    iOS 13 piyasaya sürüldüğünden beri çok fazla sayıda şikayet aldı ve Apple sürekli yeni sürümlerle birlikte bu problemleri gidermeye çalışıyor. iOS 13.2 sürümünde de kullanıcılar, işletim sisteminin arka plana attıkları uygulamaları (muhtemelen pil ve bellek tasarrufu için) kapatma konusunda oldukça agresif davrandığını iddia ediyorlar. Örneğin arka plana atılan bir uygulamanın sadece bir dakika sonra geri dönülmesi durumunda, uygulamanın sıfırdan başlıyor olması ise en can sıkıcı şikayetlerden biri.

    Kullanıcılar iOS 13.2'nin arka plandaki uygulamaları hızlıca kapatmasından şikayetçi
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    Kullanıcılar mesajlaşmak veya başka bir işlem yapmak için örneğin Youtube uygulamasını arka plana attıklarında ve işlerini bitirip geri döndüklerinde uygulamanın yeniden başladığını ve izledikleri videonun ortadan kaybolduğunu söylüyorlar. Aynı durumun diğer uygulamalar için de geçerli olduğu belirtilirken, Apple'ın sorunu iOS 13.3 beta sürümünde düzelttiği iddia ediliyor ve bu sürüm ise şimdilik sadece geliştiriciler için mevcut.



    https://www.engadget.com/2019/10/31/ios-13-2-ram-issues/ Yorum Yaz
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    Godolphin 2 hf. en beğenilen Guest-8CBACB402
    Hocam 13.3 beta kullaniyorum arka plandaki bir oyuna gectigimde direk kapatti aorun tam anliyla giderilmis degil cihaz 11 pro max 512 gb.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    anduril25 2 hf.
    "Geçen gene stabilim."
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    serefsiz yapraklar 2 hf.
    iyi niyetle bir haber yazmışsınız ama iyi araştırmamışsınız. bu problem 13.1’den sonra başladı.
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    beter.böcek 2 hf.
    İos 12.4 ile yola devam 😃👌
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Frobisher 2 hf. beter.böcek
    Exploit gelsin 12.4e geri dönmeyi düşünüyorum.
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    igetsky 2 hf.
    Acil duzeltilmeli
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    anduril25 2 hf.
    "Geçen gene stabilim."
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    kreat 2 hf.
    Android için Geliştirici Seçeneklerinde sayfanın sonunda gerekli ayar var.



    İos için
    Yanıtla +1
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    hasanandnexus 2 hf.
    Ee iosun en başarılı olduğu alan değil miydi multitasking? Sebebini size söyleyeyim pil konusu apple'ın çok başını ağrıttığı için böyle garip optimizasyon yöntemleri eklendi. Bu sorun düzeltilince pil süreleriniz belli bir miktarda azalacak.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Godolphin 2 hf. hasanandnexus
    Kesinlikle yanlis hocam xs max ti bir onceki cihazim cok fazla oyun oynarim coc ve clash royal %60 tir genelde pil yuzdesinde ve cihaz rahatlikla gunu cikartiyordu. Simdiki cihazim 11 pro max ve pil cok daha mukemmel zorlasam iki gunu cikartir.
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    intel7mix 2 hf.
    Ram kısıtlı olunca nolacak ne bekliyormış. Çoğu cihazda halen 2 veya 3 gb ramlar kullanılıyor. Android orta segmentte arttık 4 gb asası yok gibi birşey hatta 6 gb bile yaygınlaştı. Android ram canavarı diyenler şuan karın ağrılarıyla uyuyorlar.
    Yanıtla +3
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    Guest-8CBACB402 2 hf.
    Yine bir dh hatası öncelikle bu haber 1 haftalık.İkincisi bu konuyla alakalı olarak Apple İos 13.3 beta 1 güncellemesini çıkarttı bu sorunu çözdü Macrumors sitesinden bunun haberi var yine bir yazarın attığına göre İos 13.3 te 32 uygulama açıkken herhangi bir sorun yok.Dh editörleri bu haberi inceleyip düzeltirlerse çok iyi olur yada her zaman yaptıkları gibi bu mesajı yayınlamayabilirler buda bu sitenin kalitesinin bir ölçüsüdür ne zaman eleştirel bir yorum yazsam yayımlamamakta ısrarcılar bu dar bir bakış açısının sonucu olsa gerek.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Godolphin 2 hf. Guest-8CBACB402
    Hocam 13.3 beta kullaniyorum arka plandaki bir oyuna gectigimde direk kapatti aorun tam anliyla giderilmis degil cihaz 11 pro max 512 gb.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    drjacob 2 hf.
    ben işim biteni kendim kapatıyorum zaten
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    Fx_57,5 2 hf.
    bataryadan tasarruf diye işin bsuyunu çıkardılar sanırım.
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